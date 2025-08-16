onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
16.08.2025 - 17:44

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

15 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Doğuş Filiz Siyah Çay 189 TL

Doğuş Filiz Siyah Çay 189 TL
onedio.com

  • Yudum Ayçiçek Yağı 129,50 TL

  • Hasata Gönen Baldo Pirinç 2 Kg 184,50 TL

  • Duru Duş Sabunu 99,50 TL 

  • Blendax Şampuan 500 ml 93,50 TL

  • Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 155 TL

  • Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 279 TL

Muratbey Taze Kaşar Peyniri 199 TL

Muratbey Taze Kaşar Peyniri 199 TL
onedio.com

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 109 TL

  • Milkten Tereyağı 309 TL

  • Birşah Tam Yağlı Süt 30 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 295 TL

  • Bozbeyi Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 125 TL

  • Şahin Dana Parmak Sucuk 299 TL

Palette saç boyalarında %40 indirim

Palette saç boyalarında %40 indirim
onedio.com

10 TL ve üzeri alışverişlerde

10 TL ve üzeri alışverişlerde
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

21 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 65'' 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL

Toshiba 65'' 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL
onedio.com

  • Fobem 55'' UHD Whale TV 14.499 TL

  • Onvo 43'' Frameless FHD Google Tv 9.299 TL

  • Piranha Kablosuz Hoparlör 599 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

SEG Çamaşır Makinesi 14.599 TL

SEG Çamaşır Makinesi 14.599 TL
onedio.com
  • SEG Buzdolabı 18.999 TL

English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL

English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL
onedio.com

  • Kiwi Cam Su Isıtıcı 599 TL

  • Sinbo Torbasız Cyclonic Elektrikli Süpürge 2.799 TL

  • Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

  • Kiwi Şarjlı Islak Kuru Süpürge ve Zemin Temizleyici 5.999 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

125 CC Maxi Scooter 59.900 TL

125 CC Maxi Scooter 59.900 TL
onedio.com

Trambolin 2.490 TL

Trambolin 2.490 TL
onedio.com

  • Oyuncak Alışveriş Arabası 269 TL

  • Katlanabilir Işıklı Scooter 699 TL

Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL

Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL
onedio.com

  • Piranha Avuç Taşlama 799 TL

  • Piranha 110 Parça Hobi Seti 949 TL

  • Piranha Darbeli Matkap 799 TL

  • Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL

Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 649 TL

Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 649 TL
onedio.com

  • Çelik Termos 449 TL

  • Kristal Peçetelik 59,50 TL

  • Stantlı Kaşıklı Baharatlık 4'lü 99,50 TL

  • Hazneli Rende 59,50 TL

  • Kapaklı Kase 59,50 TL

  • Silikon Nihale 29 TL

  • Silikon Servis Gereçleri 29 TL

  • Çelik Tencere 799 TL

Büyük Boy PP Valiz 879 TL

Büyük Boy PP Valiz 879 TL
onedio.com

  • Orta Boy Valiz 759 TL

  • Kabin Boy Valiz 689 TL

  • PP Makyaj Çantası 325 TL

  • Askılı Sabunluk 149 TL

İndirimli valiz setlerine buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.299 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.299 TL
onedio.com

  • Sinbo Stantlı Mikser 2.499 TL

  • Kiwi Overlok Makinesi 4.499 TL

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

👇

👇
onedio.com

19 Ağustos Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL

Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL
onedio.com

  • Sarp Et Dana Döner 235 TL

  • Yöresel Peynir Çeşitleri 59,50 TL

  • Akpınar Tam Yağlı Klasik Peynir 169,50 TL

  • Arpacı Tam Yağlı Beyaz Peynir 119 TL

  • Piliç Sucuk 79 TL

  • Piliç Çıtır Kıtır Fileto 139 TL

  • Krem Peynir 54,50 TL

  • Dana Macar Salam 42,50 TL

  • Hazır Mıhlama/ Kuymak 84,50 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Rinso Toz Deterjan 275 TL

Rinso Toz Deterjan 275 TL
onedio.com

  • Agu Baby Bebek Bezi 235 TL

  • Bingo Bulaşık Makinesi Kapsülü 185 TL

  • Pofu Kağıt Havlu 95 TL

  • Komili Şampuan 85 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL
onedio.com

  • Ton Balığı 79 TL

  • Bulgur Çeşitleri 32,50 TL

  • Bronz Kalıp Makarna Çeşitleri 39,75 TL

  • Lavaş Tortilla 35 TL

  • Margarin Klasik Paket 99,75 TL

  • Cem Siyah Zeytin 175 TL

  • Tukaş Sos Çeşitleri 37,50 TL

ŞOK 16 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL

Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL
onedio.com

  • Sürtmeli Graffiti Desenli Motosiklet 100 TL

  • Graffiti Desenli Su Atıcı 75 TL

  • Sünger Top Atıcı 100 TL

  • Büyük Balık Olta Seti 75 TL

  • Oyuncak Fil 149 TL

  • Halkalı Araba 89,95 TL

  • Sevimli Dino Projeksiyon Saat 119 TL

  • Dollyland Minkie Deniz Kızı Seti 100 TL

  • Dollyland Minkie ile Araba Yolculuğu 249 TL

  • Barbieland Mini Bebek ve Aracı 219 TL

  • Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 279 TL

  • Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 549 TL

  • Pilsan Bultaklı İlk Arabam 349 TL

  • 120 Parça Micro Blok Set 199 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • Red Bull 4x250 ml 135 TL

  • Ülker Çizi Kraker 6'lı 50 TL

  • Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 99 TL

İndirimde yer alan oyuncaklara buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın