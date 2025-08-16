İndirim Günleri Başlıyor! 16 - 22 Ağustos Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 16 - 22 Ağustos 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
15 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Doğuş Filiz Siyah Çay 189 TL
Muratbey Taze Kaşar Peyniri 199 TL
Palette saç boyalarında %40 indirim
10 TL ve üzeri alışverişlerde
Tazenin Yıldızları
21 Ağustos 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 65'' 4K Ultra HD Android TV 23.999 TL
SEG Çamaşır Makinesi 14.599 TL
English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL
125 CC Maxi Scooter 59.900 TL
Trambolin 2.490 TL
Piranha 12 V Akülü Vidalama Seti 869 TL
Çelik Çift Katmanlı Su Şişesi 649 TL
Büyük Boy PP Valiz 879 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.299 TL
19 Ağustos Salı 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da!
Torku %1 Yağlı Süt 26,75 TL
Rinso Toz Deterjan 275 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 250 TL
ŞOK 16 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL
Haftanın Win Ürünleri
