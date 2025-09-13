İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
12 - 18 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Dudomi Noodle 5x70 gr 49,50 TL
Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde
Kahvaltının Yıldızları
Tazenin Yıldızları
18 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Samsung 58" UHD Smart Tv 31.999 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 13.999 TL
Volta VB4 Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Singer Overlok Makinesi 7.999 TL
Papilla Döküm Waffle Tava 599 TL
Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.299 TL
English Home Yumuşak Dokulu Banyo Paspas Takımı 349 TL
19 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
Kuklalı Keçeli Kitaplar 159 TL
3 Bölmeli Ayakkabılık 1.599 TL
ABS Valiz Küçük Boy 579 TL
Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi 329 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 27 TL
ŞOK 13 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Palace Lüks Pocket Yaylı Yatak 5.799 TL
Parla 3 Kapaklı Dolap 6.499 TL
