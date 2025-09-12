BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
19 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL
Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL
Kuklalı Keçeli Kitaplar 159 TL
3 Bölmeli Ayakkabılık 1.599 TL
ABS Valiz Küçük Boy 579 TL
Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi 329 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 27 TL
