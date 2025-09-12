onedio
BİM'e Para Sayma Makinesi Geliyor! 19 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.09.2025 - 12:41 Son Güncelleme: 12.09.2025 - 12:46

19 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

  • Arnica Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 4.990 TL

  • Arnica Solara Şarjlı Dikey Süpürge 6.990 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 4.990 TL

  • Kiwi Katı Meyve Sıkacağı 1.690 TL

  • Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

  • Keysmart Personal Blender 1.190 TL

  • Heifer Mini Blender Seti 1.475 TL

  • Kumtel Dikiş Makinesi 3.990 TL

  • Kumtel Overlok Makinesi 6.990 TL

  • Kumtel Mini Dikiş El Makinesi 199 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.490 TL

  • Kumtel 5.5 L FastFryer 1.390 TL

  • Kumtel Öğütücülü Baharatlık 790 TL

İndirimde yer alan küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 16.900 TL

  • Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 13.900 TL

  • Para Sayma Makinesi 2.750 TL

  • Madenî Para Sayma Makinesi 5.750 TL

  • Heifer Airshape Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.900 TL

  • Manikür Pedikür Set 249 TL

  • RGB Kablolu Gaming Klavye 399 TL

  • Akıllı Bileklik 249 TL

  • Erkek Vücut Bakım Cihazı 329 TL

  • Şarjlı Mini Saç Düzleştirici Tarak 349 TL

  • Burun ve Kulak Kıl Alma Favori Düzeltme Cihazı 149 TL

  • Elektronik Kaş Düzeltme 175 TL

  • Siyah Nokta Temizleyici 229 TL

  • Boyun Sıkılaştırıcı Masaj Aleti 499 TL

  • Led Işıklı Cımbız 99 TL

  • Makyaj Fırçası Temizleme 299 TL

  • Saç Düzleştirici 749 TL

  • Saç Düzleştirici 349 TL

  • Elektronik Oje Tırnak Kurutucu 175 TL

Kuklalı Keçeli Kitaplar 159 TL

Kuklalı Keçeli Kitaplar 159 TL
  • Sesli Kitap Serisi 149 TL

3 Bölmeli Ayakkabılık 1.599 TL

3 Bölmeli Ayakkabılık 1.599 TL

  • Ayaklı Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 799 TL

  • Renkli Ambalaj Lastiği 35 TL

  • Matara 159 TL

ABS Valiz Küçük Boy 579 TL

ABS Valiz Küçük Boy 579 TL

  • ABS Valiz Orta Boy 679 TL

  • ABS Valiz Büyük Boy 769 TL

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 79 TL

  • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 95 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 35 TL

  • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 119 TL

  • Duvar Tipi Düzenleyici 59 TL

  • Mega Hurç 80 TL

  • Maxi Hurç 60 TL

  • Mini Hurç 45 TL

  • Akardiyon Maxi 29 TL

  • Akardiyon Midi 25 TL

  • Akardiyon Mini 20 TL

  • Mega Kutulu Hurç 115 TL

  • Baza Kutulu Hurç 99 TL

  • Raf Organizer 75 TL

  • Kulplu Pencereli Maxi Hurç 55 TL

  • Kulplu Pencereli Mega Hurç 59 TL

  • Kulplu Midi Hurç 49 TL

  • Valiz Organizer Set 6'lı 99 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 25 TL

Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi 329 TL

Bambu Kapaklı Renkli Cam Sürahi 329 TL

  • Bambu Tablalı Çerezlik 299 TL

  • Çiçek Motifli Kupa 210 ml 149 TL

  • Sunum Tabaklı Fincan 160 cc 329 TL

  • Bambu Tablalı Çerezlik 399 TL

  • Çift Renkli Kase 59 TL

  • Dondurmalık 39 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 169 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 129 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 99 TL

  • Altın Rimli Cam Kase 89 TL

  • Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 189 TL

  • Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 299 TL

  • Altın Rimli Çay Tabağı 139 TL

  • Altın Rimli 2 Katlı Kurabiyelik 199 TL

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Tek Fiyat Plastik Ürünler 27 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 27 TL

  • Aşure Tenceresi 799 TL

  • Berlin Düdüklü Tencere Seti 1.199 TL

  • English Home Dekorlu Emaye Çaydanlık 999 TL

  • Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL

