12 - 18 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.09.2025 - 18:51

12 - 18 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 12 Eylül 2025 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

Dudomi Noodle 5x70 gr 49,50 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 2 Litre 219,95 TL

  • Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 175 TL

  • Çaykur Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 240 TL

  • Kent Boringer Pasta Sosu 750 gr 99,50 TL

  • Nestle Sütlü Bademli Çikolata 60 gr 45 TL

  • Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 45 TL

  • Eti Tutku Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 100 gr 17,50 TL

  • Pantene Şampuan 400 ml 99,50 TL

  • Pantene Tüp Saç Kremi 275 ml 94,50 TL

  • Cif Banyo & Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 84,75 TL

  • Pril Bulaşık Deterjanı 653 ml 49,90 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Yoğurt 5 Kg 179 TL

  • Torku Dana Kangal Sucuk 350 gr 255 TL

  • Beler Dana Kangal Sucuk 350 gr 205 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 152 TL

  • Birşah Süzme Yoğurt 900 gr 89,50 TL

  • Yörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 152 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 179 TL

  • Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 189 TL

  • Torku Ayran 2,5 Litre 77,50 TL

  • Sütaş Ayran 2,5 Litre 77,50 TL

  • Sütaş Süt 1 Litre 39,50 TL

  • Şahin Çemeni Sııyrılmış Dana Pastırma 80 gr 159 TL

  • Omega 3 Yumurta 6'lı 37 TL

  • Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 gr 149 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerde

  • Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 gr 175 TL

Kahvaltının Yıldızları

Kahvaltının Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
