onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 13 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 13 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.09.2025 - 12:08

ŞOK 13 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 Eylül - 16 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

  • Bambu Çamaşır Sepeti 479 TL 

  • 3'lü Bambu Organizer Sepet 349 TL 

  • Kapaklı Büyük Boy Bambu Organizer Kutu 349 TL 

  • Kapaklı Orta Boy Bambu Organizer Kutu 299 TL

  • Baskılı Maxi Hurç 69,95 TL

  • Baskılı Mega Hurç 84,95 TL 

  • Baskılı Midi Hurç 59,95 TL 

  • Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 100 TL 

  • Çok Amaçlı Kutu 84,95 TL 

  • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 84,95 TL 

  • Baskılı Pencereli Hurç 84,95 TL 

  • Kapaklı Mega Kutu 139 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 44,95 TL 

  • Baza Altı Baskılı Orta Boy Hurç 69,95 TL 

  • Baza Altı Baskılı Büyük Boy Hurç 79,95 TL

  • 3'lü Bavul İçi Organizer 199 TL 

  • Tam Otomatik Şemsiye 199 TL 

  • 3'lü Kadın Ribanalı Bambu Soket Çorap 75 TL 

  • 5'li Kadın Ribanalı Pamuklu Patik Çorap 75 TL 

  • Penti Daima 15 Den Külotlu Çorap 69,95 TL 

  • 2'li Penti Daima 15 Den Pantolon Çorap 44,95 TL 

  • 3'lü Erkek Ribanalı Bambu Soket Çorap 100 TL

  • Minik Adımlar İlk Kitap Çeşitleri 50 TL 

  • LUXIN ABS Büyük Boy Valiz 779 TL 

  • LUXIN ABS Orta Boy Valiz 689 TL 

  • LUXIN ABS Kabin Boy Valiz 589 TL

İndirimli valizlere buradan göz atabilirsiniz.

Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL

Lüks Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Kamp Taburesi 79,95 TL

  • Kamp Termos 799 TL

  • Buzzy Termos 649 TL

  • Piknik Seti 149 TL

  • Piknik Sepeti 299 TL

Palace Lüks Pocket Yaylı Yatak 5.799 TL

Palace Lüks Pocket Yaylı Yatak 5.799 TL

  • Katlanır Yaylı Yatak 2.499 TL

  • Hyper Kuştüyü Sünger Yatak 1.999 TL

  • Oliv Babyface Krem Puf 699 TL

  • İkili Katlanır Yataklı Koltuk Soho 4.499 TL

  • Pafu Nitta İkili Koltuk 5.999 TL

İndirimli mobilyalara buradan göz atmayı unutmayın.

Parla 3 Kapaklı Dolap 6.499 TL

Parla 3 Kapaklı Dolap 6.499 TL

  • Parla Şifonyer 3.499 TL

  • Elmas Şifonyer 2.699 TL

  • Damla 4 Kapaklı Dolap 9.499 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın