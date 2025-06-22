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İlk Kez Bu Kadar Net Yanıt Verdi: Arda Güler'den Ayrılık Sözleri

İlk Kez Bu Kadar Net Yanıt Verdi: Arda Güler'den Ayrılık Sözleri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 10:51

Real Madrid'de Carlo Ancelotti - Xabi Alonso değişikliği sonrası daha fazla forma şansına sahip olacağı düşünülen Arda Güler'e 'ayrılık' sorusu soruldu. Milli futbolcu, kenarda bekleyecekse her şeyi düşünebileceğini belirtti, başka takımlara kapıyı açık bıraktı.

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca ile karşılaşacak Real Madrid'de futbolcular ve teknik direktör Alonso basınla bir araya geldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca ile karşılaşacak Real Madrid'de futbolcular ve teknik direktör Alonso basınla bir araya geldi

*Real Madrid - Pachuca maçı bu akşam saat 22'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Arda Güler'e "Ayrılmayı hiç düşündün mü?" denildi

Arda Güler'e "Ayrılmayı hiç düşündün mü?" denildi

20 yaşındaki orta saha, soruya şöyle yanıt verdi:

'Hayır. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ancak elbette hiç oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu an Real Madrid'e odaklandım. Kendimi daha önemli hissediyorum. Xabi Alonso benimle her zaman konuşuyor. İlk maçta 45 dakika oynadım. Daha iyi hissediyorum.'

Alonso'nun imzasından önce Arda'nın takımdan kiralık olarak ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Başarılı oyuncuyla İngiltere'den Liverpool ile Arsenal'in yanı sıra Bundesliga ve Serie A'dan birçok kulübün ilgilendiği öne sürülmüştü.

Alonso'dan "topa daha yakın oynamasını istiyorum" açıklaması geldi

Alonso'dan "topa daha yakın oynamasını istiyorum" açıklaması geldi

İspanyol teknik adam da genç oyunusunun takımındaki yeri ve önemine yönelik sorulan soruyu 'Güler'le konuştum, topa daha yakın oynamasını istiyorum. Özel bir oyuncu ve takıma her zaman yardımcı oluyor. Etkili olmayı biliyor.' diyerek yanıtladı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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