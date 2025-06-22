İlk Kez Bu Kadar Net Yanıt Verdi: Arda Güler'den Ayrılık Sözleri
Real Madrid'de Carlo Ancelotti - Xabi Alonso değişikliği sonrası daha fazla forma şansına sahip olacağı düşünülen Arda Güler'e 'ayrılık' sorusu soruldu. Milli futbolcu, kenarda bekleyecekse her şeyi düşünebileceğini belirtti, başka takımlara kapıyı açık bıraktı.
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Pachuca ile karşılaşacak Real Madrid'de futbolcular ve teknik direktör Alonso basınla bir araya geldi
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Arda Güler'e "Ayrılmayı hiç düşündün mü?" denildi
Alonso'dan "topa daha yakın oynamasını istiyorum" açıklaması geldi
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