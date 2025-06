İlk Kez Bu Kadar Net Yanıt Verdi: Arda Güler'den Ayrılık Sözleri

20 yaşındaki orta saha, soruya şöyle yanıt verdi:

'Hayır. Şimdilik Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyorum. Ancak elbette hiç oynamazsam her şeyi düşünürüm. Şu an Real Madrid'e odaklandım. Kendimi daha önemli hissediyorum. Xabi Alonso benimle her zaman konuşuyor. İlk maçta 45 dakika oynadım. Daha iyi hissediyorum.'

Alonso'nun imzasından önce Arda'nın takımdan kiralık olarak ayrılacağı yönünde iddialar vardı. Başarılı oyuncuyla İngiltere'den Liverpool ile Arsenal'in yanı sıra Bundesliga ve Serie A'dan birçok kulübün ilgilendiği öne sürülmüştü.