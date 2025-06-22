Potanın Perileri'nden Büyük Başarı: EuroBasket'te Çeyrek Finaldeyiz

Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen EuroBasket 2025'teki üçüncü maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımız, Yunanistan'ı 83-72'lik skorla mağlup etmeyi başararak turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı ve Fransa ile birlikte A Grubu'ndan çıktı. Tilbe 19, Alperi 14, Teaira 10 sayıyla mücadelenin öne çıkanları oldu. Milliler, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 kaybetmiş, ikinci maçında ise İsveç'i 91-67 ile geçmişti.