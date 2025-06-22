Potanın Perileri'nden Büyük Başarı: EuroBasket'te Çeyrek Finaldeyiz
A Milli Kadın Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te gruptan çıkmayı başardı. Potanın Perileri, A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Yunanistan'ı 11 sayı farkla yenerek adını son sekiz takım arasına yazdırdı!
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Yunanistan'ı evinde mağlup eden Potanın Perileri, çeyrek final biletini kaptı
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Rakibimiz İtalya
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