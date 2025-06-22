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Potanın Perileri'nden Büyük Başarı: EuroBasket'te Çeyrek Finaldeyiz

Potanın Perileri'nden Büyük Başarı: EuroBasket'te Çeyrek Finaldeyiz

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 09:58

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te gruptan çıkmayı başardı. Potanın Perileri, A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Yunanistan'ı 11 sayı farkla yenerek adını son sekiz takım arasına yazdırdı!

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Yunanistan'ı evinde mağlup eden Potanın Perileri, çeyrek final biletini kaptı

Yunanistan'ı evinde mağlup eden Potanın Perileri, çeyrek final biletini kaptı

Çekya, Almanya, İtalya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen EuroBasket 2025'teki üçüncü maçına çıkan A Milli Kadın Basketbol Takımız, Yunanistan'ı 83-72'lik skorla mağlup etmeyi başararak turnuvadaki ikinci galibiyetine imza attı ve Fransa ile birlikte A Grubu'ndan çıktı. Tilbe 19, Alperi 14, Teaira 10 sayıyla mücadelenin öne çıkanları oldu. Milliler, gruptaki ilk maçında Fransa'ya 71-69 kaybetmiş, ikinci maçında ise İsveç'i 91-67 ile geçmişti.

Rakibimiz İtalya

Rakibimiz İtalya

Potanın Perileri'nin çeyrek finaldeki rakibi İtalya oldu. B Grubu'nu zirvede tamamlayan İtalya, Litvanya, Slovenya ve Sırbistan'a karşı kaybetmedi. 

  • 24 Haziran Salı, 20.30, TRT 

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, en son 2013'te üçüncülük elde ederek madalya sevinci yaşamıştı. 2017'de ise çeyrek finalde Yunanistan'a elenmiştik.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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