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Süper Lig'in Kaderini Değiştirecek Kural: Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Kez Uygulandı

Süper Lig'in Kaderini Değiştirecek Kural: Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Kez Uygulandı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 16:50

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için yeni bir kuralın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulandı. Değişikliğin Süper Lig'de yer alıp almayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.

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Kalecilerin oyuna etkisi artık daha büyük olacak

Kalecilerin oyuna etkisi artık daha büyük olacak

Her geçen gün gelişen ve değişen bir şekilde karşımıza çıkan futbola yeni bir kural eklendi. Bundan sonra file bekçileri zaman geçiremeyecek.

8 saniye kuralı geldi

8 saniye kuralı geldi

'Futbola yeni gelen 8 saniye kuralı nedir?' sorusuna hemen açıklık getirelim. 8 saniye kuralına göre, artık artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci, topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde rakip takım bir köşe vuruşu kazanacak.

Kural, ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan ile Mamelodi arasında oynanan maçta uygulandı. Kaleci, 8 saniyeden fazla topu elinde tutunca hakem rakip takım lehine korner verdi.

Süper Lig'de olacak mı?

Süper Lig'de olacak mı?

8 saniye kuralı, şu an için sadece FIFA'nın organizasyonlarında geçerli. Federasyonlar, istediği takdirde kendi liglerinde 8 saniye kuralını uygulayabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun konuya yönelik resmi bir açıklaması yok. Yani değişikliğin Süper Lig'de karşımıza çıkıp çıkmayacağı belirsiz.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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beyaz goril

kale vuruşu için de geçerli olsa keşke