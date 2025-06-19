Süper Lig'in Kaderini Değiştirecek Kural: Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Kez Uygulandı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin zaman geçirmesini önlemek için yeni bir kuralın hayata geçirileceğini duyurmuştu. Yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez uygulandı. Değişikliğin Süper Lig'de yer alıp almayacağına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.