Süper Lig'in Kaderini Değiştirecek Kural: Kulüpler Dünya Kupası'nda İlk Kez Uygulandı
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Kalecilerin oyuna etkisi artık daha büyük olacak
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8 saniye kuralı geldi
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Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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kale vuruşu için de geçerli olsa keşke