onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Haziran Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Haziran Çarşamba

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
18.06.2025 - 23:59

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 18 Haziran Çarşamba günü transfer gündemi geçmiş günlere kıyasla durgundu. Her üç kulüp için de yeni isimler konuşulurken, resmi açıklamalar gelmeden sosyal medya dedikodularla çalkalandı. İşte günün öne çıkan söylentileri.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Ter Stegen, Galatasaray'ın teklifini reddetti. (Yakup Çınar)

  • Kerem Demirbay'ın sözleşmesi feshedildi. (Ertan Süzgün)

  • Juventus'un sağ beki Alberto Costa ile ilgileniliyor. (beIN)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Osayi Samuel, Fenerbahçe'den ayrıldı. (TRT SPOR)

  • Amara Diouf ile sözleşme imzalandı. (Reşat Can Özbudak)

  • Ajax'ın 2003 doğumlu orta sahası Kian Fitz-Jim transfer listesinde. (Sercan Hamzaoğlu)

  • Hacken oyuncusu Türk asıllı Silas Andersen'ın yeni adresi Fenerbahçe olabilir. (Fikret Tolunay)

  • Djiku ayrılmak istiyor. (Yağız Sabuncuoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri
  • Beşiktaş'ın Anguissa için yeni bir teklif yapması beklenmiyor. (Rudy  Galetti)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın