Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 18 Haziran Çarşamba

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 18 Haziran Çarşamba günü transfer gündemi geçmiş günlere kıyasla durgundu. Her üç kulüp için de yeni isimler konuşulurken, resmi açıklamalar gelmeden sosyal medya dedikodularla çalkalandı. İşte günün öne çıkan söylentileri.