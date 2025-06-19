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Format Değişti: Euroleague'den Tarihi Hamle

Format Değişti: Euroleague'den Tarihi Hamle

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 17:38

Euroleague, yeni sezonda takım sayısının arttığını resmen açıkladı. Bu yeni kararın yanı sıra bir değişiklik daha duyuruldu. Final Four'daki üçüncülük maçı rafa kaldırıldı.

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Euroleague değişiklikleri resmen açıkladı

Euroleague değişiklikleri resmen açıkladı

Avrupa basketbolunun kulüpler seviyesindeki en üst düzey organizasyonunda yönetim, 2025-2026 sezonunda ligde yer alacak takım sayısında artışa gidildiğini duyurdu.

Tarihte ilk kez 20 takım yer alacak

Tarihte ilk kez 20 takım yer alacak

Takım sayısı 18'den 20'ye çıktı. Yeni yılda ligde Eurocup şampiyonu Hapoel Tel Aviv ile birlikte Dubai ve Valencia da sahneye alacak. Euroleague'de mücadele edecek 20 takım şöyle:

Üçüncülük maçı oynanmayacak

Üçüncülük maçı oynanmayacak

Ayrıca Final Four'daki üçüncülük maçının da artık oynanmayacağı belirtildi. Final Four, yarı final ve final şeklinde gerçekleştirilecek. Üçüncülük maçının oynanması uzun süredir basketbol dünyasında 'gereksiz' olarak görülüyordu.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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