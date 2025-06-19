Format Değişti: Euroleague'den Tarihi Hamle

Takım sayısı 18'den 20'ye çıktı. Yeni yılda ligde Eurocup şampiyonu Hapoel Tel Aviv ile birlikte Dubai ve Valencia da sahneye alacak. Euroleague'de mücadele edecek 20 takım şöyle:

Fenerbahçe Beko

Anadolu Efes

Real Madrid

Barcelona

Panathinaikos

Olympiakos

AS Monaco

Paris Basketball

Baskonia

Olimpia Milano

Zalgiris

Kızılyıldız

Partizan

Bayern Münih

ASVEL

Virtus Bologna

Maccabi Tel Aviv

Hapoel Tel Aviv

Dubai

Valencia