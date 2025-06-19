Format Değişti: Euroleague'den Tarihi Hamle
Euroleague, yeni sezonda takım sayısının arttığını resmen açıkladı. Bu yeni kararın yanı sıra bir değişiklik daha duyuruldu. Final Four'daki üçüncülük maçı rafa kaldırıldı.
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Euroleague değişiklikleri resmen açıkladı
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Tarihte ilk kez 20 takım yer alacak
Üçüncülük maçı oynanmayacak
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