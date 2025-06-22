Güney Kore'yi de Sahadan Silen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler
Milletler Ligi'ndeki yedinci maçından da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Filenin Sultanları'nın Güney Kore'ye karşı kurduğu üstünlük sosyal medyada voleybolseverlerden büyük övgü aldı.
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Bizi durdurabilen yok: Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi, 7'de 7 oldu
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Maçın kısa sürede sona ermesi, çok rahat kazanmamız voleybolseverleri zorluk açısından pek memnun etmedi
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