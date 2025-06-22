Güney Kore'yi de Sahadan Silen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler

Milletler Ligi'nin İstanbul etabındaki üçüncü maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, 11-25, 13-25 ve 17-25'lik set skorlarıyla rakibini parkeden eli boş gönderdi. Set vermeden alınan galibiyetin mimarları Berka v e Deniz oldu. Berka 12, Deniz 11 sayı üreterek karşılaşmaya damga vurdu.