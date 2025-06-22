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Güney Kore'yi de Sahadan Silen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler

Güney Kore'yi de Sahadan Silen Filenin Sultanları'na Gelen Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 08:58

Milletler Ligi'ndeki yedinci maçından da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yine tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Filenin Sultanları'nın Güney Kore'ye karşı kurduğu üstünlük sosyal medyada voleybolseverlerden büyük övgü aldı.

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Bizi durdurabilen yok: Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi, 7'de 7 oldu

Bizi durdurabilen yok: Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi, 7'de 7 oldu

Milletler Ligi'nin İstanbul etabındaki üçüncü maçına çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, zaferlerine bir yenisini daha ekledi. Güney Kore ile kozlarını paylaşan ay-yıldızlılar, 11-25, 13-25 ve 17-25'lik set skorlarıyla rakibini parkeden eli boş gönderdi. Set vermeden alınan galibiyetin mimarları Berka v e Deniz oldu. Berka 12, Deniz 11 sayı üreterek karşılaşmaya damga vurdu.

Maçın kısa sürede sona ermesi, çok rahat kazanmamız voleybolseverleri zorluk açısından pek memnun etmedi

Maçın kısa sürede sona ermesi, çok rahat kazanmamız voleybolseverleri zorluk açısından pek memnun etmedi
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Karşılaşmaya dair sosyal medyada yapılan yorumlardan birkaçı şöyle;

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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