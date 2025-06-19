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Fenerbahçe'nin 2013'teki Paylaşımı Viral Oldu

Fenerbahçe'nin 2013'teki Paylaşımı Viral Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.06.2025 - 19:00

Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi. Artık eski bir fotoğrafla karşılaştığımızda, kalitesine şaşırmadan edemiyoruz. Fenerbahçe'nin 2013 yılında Twitter'da yaptığı bir paylaşım da tam bu sebepten yıllar sonra sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

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Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunun devre arasında Webo'yu kadrosuna katmıştı, yeni transferin duyurusundan biri bu tweetle olmuştu 👇

Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunun devre arasında Webo'yu kadrosuna katmıştı, yeni transferin duyurusundan biri bu tweetle olmuştu 👇
twitter.com

Sarı-lacivertliler, bu transferi 3 milyon euro karşılığında yapmış, oyuncuyla da 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Tweet 12 sene sonra X'te viral oldu, Fotoğrafın kalitesi birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı

Tweet 12 sene sonra X'te viral oldu, Fotoğrafın kalitesi birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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