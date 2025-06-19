Fenerbahçe'nin 2013'teki Paylaşımı Viral Oldu
Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi. Artık eski bir fotoğrafla karşılaştığımızda, kalitesine şaşırmadan edemiyoruz. Fenerbahçe'nin 2013 yılında Twitter'da yaptığı bir paylaşım da tam bu sebepten yıllar sonra sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunun devre arasında Webo'yu kadrosuna katmıştı, yeni transferin duyurusundan biri bu tweetle olmuştu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tweet 12 sene sonra X'te viral oldu, Fotoğrafın kalitesi birçok kişiyi şaşkınlığa uğrattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın