Fenerbahçe'nin 2013'teki Paylaşımı Viral Oldu

Akıllı telefon kameralarının profesyonel fotoğraf makineleriyle yarışacak seviyeye gelmesi, hepimizin alışkanlıklarını ve beklentilerini ister istemez değiştirdi. Artık eski bir fotoğrafla karşılaştığımızda, kalitesine şaşırmadan edemiyoruz. Fenerbahçe'nin 2013 yılında Twitter'da yaptığı bir paylaşım da tam bu sebepten yıllar sonra sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.