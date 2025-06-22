Voleybol Maçındaki "Look-Alike Cam" Tüm Salonu Eğlendirdi

'Look-Alike Cam da ne?' diyenler için kısa bir açıklama yapalım: Look-Alike Cam, spor etkinliklerinin devre aralarında ya da molalarında karşımıza çıkan bir kamera uygulaması. Kamera tribündeki seyircileri tarıyor ve ünlü birine benzeyen bir kişiyi ekrana getiriyor. Seyirci, benzediği ünlünün fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılıyor.