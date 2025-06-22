Voleybol Maçındaki "Look-Alike Cam" Tüm Salonu Eğlendirdi
Filenin Sultanları’nın Güney Kore ile oynadığı maçta, set arasında salonda yapılan “ünlüye benzerlik” etkinliği tribünleri kahkaya boğdu. Eğlenceli anlar, büyük coşku yarattı.
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NBA maçlarında görmeye alışık olduğumuz "Look-Alike Cam" bu kez ülkemizde
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Filenin Sultanları'nın Güney Kore mücadelesinde karşımıza çıktı
İşte o anlar (Serkan Özen - Skorer)
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