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Voleybol Maçındaki "Look-Alike Cam" Tüm Salonu Eğlendirdi

Voleybol Maçındaki "Look-Alike Cam" Tüm Salonu Eğlendirdi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
22.06.2025 - 12:14

Filenin Sultanları’nın Güney Kore ile oynadığı maçta, set arasında salonda yapılan “ünlüye benzerlik” etkinliği tribünleri kahkaya boğdu. Eğlenceli anlar, büyük coşku yarattı.

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NBA maçlarında görmeye alışık olduğumuz "Look-Alike Cam" bu kez ülkemizde

NBA maçlarında görmeye alışık olduğumuz "Look-Alike Cam" bu kez ülkemizde

'Look-Alike Cam da ne?' diyenler için kısa bir açıklama yapalım: Look-Alike Cam, spor etkinliklerinin devre aralarında ya da molalarında karşımıza çıkan bir kamera uygulaması. Kamera tribündeki seyircileri tarıyor ve ünlü birine benzeyen bir kişiyi ekrana getiriyor. Seyirci, benzediği ünlünün fotoğrafıyla birlikte dev ekrana yansıtılıyor.

Filenin Sultanları'nın Güney Kore mücadelesinde karşımıza çıktı

Filenin Sultanları'nın Güney Kore mücadelesinde karşımıza çıktı

Maçı yerinden takip eden Çağla Şıkel, kendisini ekranda görünce şaşkınlık yaşadı, büyük alkış aldı.

İşte o anlar (Serkan Özen - Skorer)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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