İlişkinize Göre Birlikte Huzur Bulacağınız Manzara Bu Testin Sonunda!
İlişkilerin dinamikleri değişir. Her ilişki eşsizdir! İlişkinizin dinamiğini analiz ederek size huzur verecek manzarayı bulabilirsiniz. Gideceğiniz, birlikte vakit geçireceğiniz yerler ilişkinize yepyeni bir soluk getirebilir. İlişkinize en çok yakışacak manzarayı bularak huzurunuza huzur katın!
1. İlk olarak cinsiyetinizi öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorularımıza geçelim! Birlikte ne yaparken daha yakın hissediyorsunuz?
3. Tatil planı yapma zamanı! Önceliğiniz ne olur?
4. Partnerinizle geçirdiğiniz anları bir düşünün. Zaman nasıl geçiyor?
5. Partnerinizle en çok ne yapmaktan hoşlanıyorsunuz?
6. Biraz filmlere dalalım... Hangi film türü ilişkinizi yansıtıyor?
7. İlişkinizi sağlam tutan temel duyguyu söyler misiniz?
8. Hafta sonu kaçamağı yapacaksınız. Neyi tercih edersiniz?
Gün batımının aydınlattığı bir kır manzarası!
Dağların arasında kalmış bir yol manzarası!
Yıldızların yansıdığı bir göl manzarası!
Sisli bir orman manzarası!
