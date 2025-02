İlişkide Bir Taraf Daha Çok Sevdiğinde Ortaya Çıkan 11 Üzücü Durum

Bir tarafın daha çok sevdiği her ilişkide kaybetme korkusu açıkça görülür. Bir taraf kaçarken, diğer taraf ise onu yakalamaya çalışmak zorunda kalır. Bu durum, bir tarafın her gün ve belki de her an kaybetme korkusuyla hareket etmesi demektir. Bu da doğal olarak hem o kişiye hem de ilişkiye fazlasıyla zarar verir.