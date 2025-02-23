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İlişkide Bir Taraf Daha Çok Sevdiğinde Ortaya Çıkan 11 Üzücü Durum

etiket İlişkide Bir Taraf Daha Çok Sevdiğinde Ortaya Çıkan 11 Üzücü Durum

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.02.2025 - 22:01

İlişkiler ne yazık ki her zaman hayalini kurduğumuz gibi ilerlemiyor. Bunda en büyük sebep de partnerlerden birinin çok daha fazla sevmesi. Çünkü daha çok seven insan doğal olarak hep daha fazlasını bekliyor…

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1. Sevginin karşılığı aranır…

İnsan bir ilişkideyken sevmek ve o sevgiyi doyasıya yaşamak istiyor. Ancak karşılıklı olarak aynı hisler paylaşılmadığında insan doğal olarak üzülüyor. Karşı taraftan devamlı olarak sevgiye karşılık beklemek çok yorucu oluyor. Ve tabii sevginin karşılık bulabilmesi için insan devamlı çaba da gösteriyor. Gerçekten de üzücü bir döngü.

2. İnsan kendisini yetersiz hisseder…

“Neden beni sevmiyor?” düşünceleri insanı yiyip bitirir. Aslında o ilişkideyken hiç sevilmiyor değilizdir ama kendi sevgimizin benzerini bulamadığımız için sevilmediğimizi sanarız. Bu da bizi kendi değerimizi sorgulamaya iter. İnsan bu tür durumlarda kendisini çok yetersiz hissediyor ne yazık ki. Ama tabii ki böyle bir şey yok!

3. Fedakarlıklar görmezden gelinir…

Partner için istenmediği halde gönüllü olarak sınırsız fedakarlık yapılır ancak bu fedakarlıkların hiçbiri görünmez. Daha fazla seven kişi her zaman partnerinin bunları göreceği günü bekler. Karşı taraf ise tamamen bunlarla ilgilenmediği için fark edemez.

4. Dengesiz bir iletişim kurulur…

İlişkilerde en önemli şey iletişimdir. Ancak bir taraf çok daha fazla sevdiğinde iletişimde bir dengesizlik meydana gelir. Daha fazla seven kişi doğal olarak devamlı iletişim halinde olmak, buluşmak ister. Diğer taraf için ise bu durum zaman zaman bir yüke dönüşür. İlişki bir anda tek taraflı hale gelir.

5. Sevgi karşılık bulmamış gibi görünür…

İnsan ilişkideyken sevmek ve belki de zaman zaman sevdiğinden çok daha fazla sevilmek ister. Ancak partnerlerden biri çok daha fazla sevdiğinde bu da ortada büyük bir soruna dönüşür. Daha az sevilen partner ortada bir sorun olduğunu düşünerek karşısındakinin sevgisinden emin olmaya çalışır.

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6. İlişki tek taraflı gibidir…

Bir ilişkide iki kişi vardır. Eğer ki ilişki iki kişi yerine tek kişiye düşerse o zaman sürdürmek bir o kadar zor olur. Bir taraf devamlı olarak sorunları çözmeye, ilişkiyi daha iyi bir hale getirmeye çalışıyor ve diğer taraf ise her şeye sadece ayak uyduruyorsa ileride daha büyük problemlerin yaşanması şaşırtıcı olmaz.

7. Kaybetme korkusu hakimdir…

Bir tarafın daha çok sevdiği her ilişkide kaybetme korkusu açıkça görülür. Bir taraf kaçarken, diğer taraf ise onu yakalamaya çalışmak zorunda kalır. Bu durum, bir tarafın her gün ve belki de her an kaybetme korkusuyla hareket etmesi demektir. Bu da doğal olarak hem o kişiye hem de ilişkiye fazlasıyla zarar verir.

8. Güvensizlik doğar…

Bir ilişkinin belki de en önemli maddesi güvendir. Güvenin olmadığı bir yerde durmak insana yalnızca acı verir. Bu güvensizlik başta çok küçük adımlarla ilerler, ardından tüm ilişkiyi ele geçirir. Gereksiz bir şekilde kıskançlık kavgaları yaşanır, ilişkide mutsuzluk hakim olur. Her iki taraf da oldukça zorlanır.

9. Duygusal tatminsizlik yaşanır…

İlişkiyi neden yaşarız? Duygusal anlamda bizi beslemesi için. Ancak bir taraf daha fazla sevdiğinde duygusal tatminden uzaklaşılır, aksine duygusal açlık başlar. Bu açlık o kadar büyür ki, artık ne yapılsa yetersiz gelmeye başlar. Duygusal açlık, doyumsuzluk olarak görülebilir ama aslında bununla alakası yoktur.

10. İlişkide eşitlik bozulur…

İlişki demek, eşit çaba ve sevgi dengesi demektir. Bir taraf daha fazla sevdiğinde sevgisini de çabasını da en fazla seviyede vermeye çalışır. Bunu yaparken bir sorun olduğunu düşünmez ama aslında bu dengenin kurulması, eşitliğin korunması çok önemlidir. Huzursuzluklar bu eşitsizlikten doğar.

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11. Manipülasyona açık hale gelinir…

Belki de en üzücü madde budur. Çünkü insan sevince gözü kör olabiliyor. Bu körlük ile benliğinden uzaklaşarak partneri tarafından manipüle edilmeye çok açık hale geliyor. Manipülasyon sürecinde insan hiçbir şey anlamıyor ancak ilişki bitip de geriye baktığında “Ben ne yapmışım?” diye sorgulatıyor.

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Radlands
Radlands
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