İlişkide Bir Taraf Daha Çok Sevdiğinde Ortaya Çıkan 11 Üzücü Durum
İlişkide Bir Taraf Daha Çok Sevdiğinde Ortaya Çıkan 11 Üzücü Durum
İlişkiler ne yazık ki her zaman hayalini kurduğumuz gibi ilerlemiyor. Bunda en büyük sebep de partnerlerden birinin çok daha fazla sevmesi. Çünkü daha çok seven insan doğal olarak hep daha fazlasını bekliyor…
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1. Sevginin karşılığı aranır…
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2. İnsan kendisini yetersiz hisseder…
3. Fedakarlıklar görmezden gelinir…
4. Dengesiz bir iletişim kurulur…
5. Sevgi karşılık bulmamış gibi görünür…
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6. İlişki tek taraflı gibidir…
7. Kaybetme korkusu hakimdir…
8. Güvensizlik doğar…
9. Duygusal tatminsizlik yaşanır…
10. İlişkide eşitlik bozulur…
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11. Manipülasyona açık hale gelinir…
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