İlişki Tipin Ne?
Aşkta nasıl bir yol izliyorsun? Mantığınla mı hareket edersin, yoksa kalbinin peşinden mi gidersin? Bazıları sevgiyle sarar, bazıları mesafeyle sever. Kimi sadelikten yanadır, kimi heyecandan. Peki sen, ilişkilerde nasıl birisin? Bu test, romantik ilişkilerdeki tutumlarını, beklentilerini ve seni en iyi yansıtan ilişki tarzını ortaya çıkaracak.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Sevgilinle nasıl vakit geçirmeyi seversin?
4. İlişkide en çok neye önem verirsin?
5. Bir tartışma sırasında nasıl davranırsın?
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6. Aşkı nasıl tanımlarsın?
7. Kıskançlık konusunda nasılsın?
8. Son olarak ilişkin olduğu kişiyle hemen gelecek planları yapar mısın?
İlişki tipin: Güvenli
İlişki tipin: Tutkulu
İlişki tipin: Romantik
İlişki tipin: Özgürlükçü
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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