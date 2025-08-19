İki Dünya, Bir Söz: Yelda Altunal
Son zamanlarda aklımda bir soru var: Neden insanlar hep iki ayrı kimliğe sıkışmak zorunda kalır? Hep bir “ya o ya bu” meselesi…
Ama Yelda Altunal bu ezberi çoktan bozmuş görünüyor. Hem sahnelerde sözünü söylüyor hem de üniversite amfilerinde öğrencilerine yine sözleriyle sesleniyor. Aslında bize bu iki kimliğin sandığımız kadar farklı olmadığını gösteriyor.
Yelda’nın müziğinin odağında sözler var. Ve bu sözler aslında üniversitedeki ders anlatımıyla aynı yerden besleniyor. Birisinin notası var, diğerinin müfredatı. Belki de ikisi de kalıp değil ve içine ne konulursa o oluyor. Yelda da tam olarak bunu yapıyor değil mi? Bu dönüşümde ortak paydalar ne kadar var?
Sahnede kendi sözünü söylemek, sınıfta gençlerin 'söz' lerine alan bırakmak. Belki de müziğin de eğitimin de gerçek karşılığı tam olarak burada anlamlanıyor.
Akademi ve müzik birbirinde Yelda’nın hikayesinde hiçbir zaman kopmuyor.
Birinde eksik kalan, diğerinde tamamlanıyor. Sahneye çıkıyor; kendine, gençlere, söze alan açıyor. Derse giriyor; teorinin, müfredatın arasında kendi sözleriyle bağlamları genişletiyor.
İkisi de birbirinden farklı değil, İkisi de özgürlük alanı yaratma yolları. İster sınıfta ister sahnede, Yelda’nın sözleri karşılığını fazlasıyla buluyor.
Müzik de öğretim de karşılık bulursa ve sahici bir sözle birleşirse işte o zaman belki de gerçekten bir şeyleri dönüştürmenin kapısı aralanır ve Yelda Altunal o kapının tam eşiğinde.
