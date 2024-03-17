İçinde Un Olmadığını Anlayamayacaksınız! Parmaklarınızı Yedirtecek 45 Pratik Glütensiz Tatlı Tarifi

Malzemeler:
KEK İÇİN:
1/2 su bardağı bitkisel yağ
3 su bardağı badem unu
2 çay kaşığı toz tarçın
1 çay kaşığı koşer tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
1/2 çay kaşığı toz karanfil
1/4 çay kaşığı toz muskat
1/2 çay kaşığı karbonat
5 büyük yumurta
1 1/2 su bardağı hafif esmer şeker
2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil
1 çay kaşığı saf vanilya özütü
3 orta boy havuç, soyulmuş ve rendelenmiş (yaklaşık 2 su bardağı)
1/2 su bardağı kavrulmuş, rendelenmiş, şekersiz hindistan cevizi
1/2 su bardağı kavrulmuş ceviz, iri doğranmış
1/2 su bardağı süzülmüş ve doğranmış konserve ananas
KREMA İÇİN:
yumuşamış krem peynir
3/4 su bardağı yumuşamış tereyağı
3 1/2 su bardağı elekten geçirilmiş pudra şekeri
1 çay kaşığı saf vanilya özütü
1/2 çay kaşığı koşer tuz
Yapılışı:
1. Adım: Fırını 350°'ye önceden ısıtın ve iki adet kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Kalıbın yanlarını bitkisel yağ ile yağlayın ve badem unu ile kaplayın. Fazla unu silkeleyin.
2. Adım: Orta boy bir kasede un, tarçın, tuz, kabartma tozu, karanfil, muskat ve karbonatı karıştırın.
3. Adım: Büyük bir kasede yumurtaları ve şekeri karıştırın. El mikseri kullanarak, hacimleri iki katına çıkana ve karışımın mikserden şeritler halinde ayrıldığı 5 ila 7 dakika çırpın. Zencefil ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
4. Adım: Başka bir orta boy kasede, bitkisel yağı havuç, hindistan cevizi, ceviz ve ananas ile karıştırın.
5. Adım: Kuru malzemelerin yarısını yumurta karışımının olduğu kaseye ekleyin ve karışana kadar çırpın. Ardından, havuç karışımının yarısını ekleyin ve karışana kadar çırpın. Tüm malzemeler karışana kadar bu işlemi bir kez daha tekrarlayın.
6. Adım: Hamuru hazırlanan kek kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Hafifçe altın rengini alana ve kekin merkezine bir kürdan soktuğunuzda temiz çıkana kadar, yaklaşık 30 ila 35 dakika pişirin.
7. Adım: Kekleri 10 dakika soğutun, ardından bir soğutma rafına çevirin ve tamamen soğumaya bırakın.
8. Adım: Bu arada, kremayı yapın: Büyük bir kasede, krem peyniri ve tereyağını, el mikseri ile orta-yüksek hızda hafif ve kabarık olana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Pudra şekerini birer su bardağı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Vanilya ve tuzu ekleyin ve çırpın.
9. Adım: Keki süsleyin: İlk keki servis tabağına yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı krema yayın, ardından ikinci keki üzerine koyun. Üzerine 1 su bardağı daha krema yayın, sonra kenarları süsleyin. Cevizlerle süsleyin ve servis yapın.