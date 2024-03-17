Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Glütensiz , Diyet
İçinde Un Olmadığını Anlayamayacaksınız! Parmaklarınızı Yedirtecek 45 Pratik Glütensiz Tatlı Tarifi

İçinde Un Olmadığını Anlayamayacaksınız! Parmaklarınızı Yedirtecek 45 Pratik Glütensiz Tatlı Tarifi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 13:31

Eğer glütensiz bir diyeti geçici olarak ya da tamamen benimsediyseniz tam olarak doğru yerdesiniz. Bu un içermeyen ve alternatif un bazlı tatlılar (badem ve karabuğday gibi) tatlı krizleriniz için bire bir. Gelin favori tatlılarımızı glütensiz ve nispeten daha sağlıklı hale getirmenin 45 yoluna bakalım...

Kaynak: https://www.delish.com/cooking/g19447...

1. Glutensiz çikolatalı kurabiye

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 büyük yumurta

  • 2 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 2 3/4 su bardağı badem unu

  • 1/2 su bardağı mısır nişastası

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 1/4 su bardağı çikolata parçaları

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kapta, eritilmiş tereyağını ve şekerleri pürüzsüz olana kadar çırpın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz ve biraz koyulaşana kadar çırpın.

Adım 2: Orta boy bir kapta, badem unu, mısır nişastası, kabartma tozu ve tuzu çırpın. Badem karışımını tereyağı karışımına ekleyin ve karıştırın. Çikolata parçalarını ekleyin.

Adım 3: Pişirildiğinde daha iyi şekil alan kurabiyeler için, hamuru en az 30 dakika bekletin ve fırınınıza göre ortalama 15 dakika pişirin.

2. Kakaolu kurabiye

2. Kakaolu kurabiye

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri

  • 3/4 su bardağı şekersiz kakao tozu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 4 büyük soğuk yumurta beyazı

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1 1/2 su bardağı çikolata parçaları

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın ve iki fırın tepsisini çok hafif bir şekilde pişirme spreyi ile yağlayın. Büyük bir kasede pudra şekeri, kakao tozu ve tuzu karıştırın.

Adım 2: Yumurta beyazlarını ve vanilyayı karıştırın, ardından çikolata parçalarını ekleyin. Daha parlak kurabiyeler için, hamuru oda sıcaklığında 20 dakika dinlendirin. Hazırlanan fırın tepsilerine yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar halinde koyun ve 10 ila 12 dakika boyunca pişirin. 

Adım 3: Fırın tepsisinde yaklaşık 5 dakika soğumasını bekleyin, ardından kurabiyeleri spatula ile dikkatlice bir soğutma rafına aktarın ve tamamen soğumasını sağlayın.

3. Unsuz çikolatalı kek

3. Unsuz çikolatalı kek

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 1 paket bitter çikolata

  • 100 g tereyağı

  • 1 çay kaşığı espresso tozu

  • Sıcak su

  • Toz şeker

  • 4 büyük yumurta

  • 3/4 su bardağı kakao tozu 

  • çikolata parçaları

  • Servis için ahududu

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın ve bir kek kalıbını pişirme spreyi ile yağlayın.

Adım 2: Kek yapımı: Orta ateşteki bir tencereye yarıya kadar su koyun ve kaynatın. Acı çikolata ve tereyağını ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve kaynayan tencerenin üzerine koyun, suyun kaseye değmediğinden emin olun. Çikolata ve tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın. Isıyı kapatın ve kasenizi tencereden çıkarın.

Adım 3: Espresso tozunu sıcak suda çözün. Şekeri ve espressoyu erimiş çikolataya ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpın, ardından yumurtaları ekleyin ve karıştırın. Kakao tozunu karıştırın.

Adım 4: Hamuru hazırlanmış yaylı kalıba dökün ve ortası ayarlanana ve ince bir kabuk oluşana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Adım 5: Keki 15 dakika soğutun, ardından yaylı kalıbın yanlarını çıkarın. Keki tamamen soğutun.

Adım 6: Bu arada, ganache yapın: Ağır krema koyduğunuz küçük bir tencereyi kaynatın. Isıya dayanıklı bir kaseye çikolata parçaları koyun, ardından sıcak krema çikolata parçalarının üzerine dökün. 1 dakika bekletin, ardından karıştırmak için çırpın.

Adım 7: Ganacheyi kekin üzerine dökün ve düz bir spatula ile düzeltin. İsterseniz, yaklaşık 10 dakika boyunca buzdolabına koyun.

Adım 8: Servis yaparken üzerine ahududu ekleyin.

4. Fıstık ezmeli keto bomba

4. Fıstık ezmeli keto bomba

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı şekersiz çikolata parçaları

  • 1/2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 3/4 su bardağı şekersiz sıvı fıstık ezmesi

Yapılışı:

Adım 1: Muffin tepsisine cupcake kağıtları yerleştirin. Çikolata parçalarını ve 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağını büyük bir mikrodalga fırına uygun kaseye koyun. Her 30 saniyede bir karıştırarak, çikolata tamamen eriyene ve pürüzsüz bir hale gelene kadar yüksek ısıda mikrodalgada ısıtın.

Adım 2: Her bir cupcake kağıdına 1 1/2 yemek kaşığı erimiş çikolata koyun. Cupcake tepsisini dikkatlice döndürerek, cupcake kağıtlarının alt 2/3'ünü kaplayacak şekilde çikolatayı yayın. 10 dakika boyunca buzdolabında sertleşmesi için bekletin.

Adım 3: Bu sırada, fıstık ezmesini ve kalan hindistan cevizi yağını (erimiş) karıştırın. Pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Karışımı bir sıkma torbasına veya orta boy bir kilitli poşete aktarın. Çikolata tabakası sertleştikten sonra, her bir cupcake kağıdındaki çikolatanın üstüne yaklaşık 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi sıkın. Gerekirse kalan çikolatayı tekrar ısıtın, ardından her bir fıstık ezmeli diskin üzerine 1 yemek kaşığı çikolata ekleyin ve düzgün bir tabaka oluşturacak şekilde yayın. Tüm çikolata kullanılıncaya kadar bu işlemi tekrarlayın ve 15 dakika daha sertleşmesi için buzdolabına koyun.

5. Kabak turtası

5. Kabak turtası

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 1 konserve kabak püresi

  • 1 su bardağı krema

  • 3/4 su bardağı esmer şeker

  • 3 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 çay kaşığı karanfil

  • 1/2 çay kaşığı toz zencefil

  • 1/4 çay kaşığı muskat

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın. 9” turtası tabağını pişirme spreyi ile yağlayın. Büyük bir kapta malzemeleri çırpın. Turtası tabağına dökün ve üstünü düzleştirin.

Adım 2: Turta merkezi sadece hafifçe sallanana kadar pişirin, 1 saat. Fırını kapatın ve kapısını bir tahta kaşıkla açık tutun ve fırında soğumaya bırakın, 1 saat.

Adım 3: En az 4 saat ve bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

6. Glütensiz browniler

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı üzüm çekirdeği yağı

  • 3/4 su bardağı kakao

  • 1 1/2 su bardağı doğal kakao

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

  • 5 büyük yumurta beyazı

  • 1 2/3 su bardağı toz şeker

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1/4 su bardağı doğranmış fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın ve bir fırın kabını yağlayın, üzerine yağlı kağıt serin ve tekrar yağlayın.

Adım 2: Büyük bir karıştırma kabında kakaoları karıştırın. Orta ateşte küçük bir tencerede yağı 240°'ye ısıtın, yaklaşık 2 dakika. Sıcak yağı kakao üzerine dökün ve tamamen karışana kadar karıştırın, daha sonra 10 dakika bekletin.

Adım 3: Kakao karışımına tuz, kabartma tozu ve yumurta beyazlarını ekleyin. Bir el mikseri kullanarak karışım tamamen karışana ve büyük parçalar oluşana kadar çırpın. Şeker ve vanilyayı ekleyin ve karışım tamamen pürüzsüz, hafif ve parlak olana kadar çırpın.

Adım 4: Hamuru hazırlanan kabın içine aktarın ve üzerini düzleştirin, ardından doğranmış fındık serpin, eğer kullanıyorsanız.

Adım 5: Bir kürdanın merkezine sokulduğunda birkaç nemli kırıntı ile çıktığı zaman, yaklaşık 30 dakika pişirin.

Adım 6: Tamamen soğumasını bekleyin ve sonra kareler halinde kesin.

7. Glütensiz havuçlu kek

7. Glütensiz havuçlu kek

Malzemeler:

KEK İÇİN:

  • 1/2 su bardağı bitkisel yağ

  • 3 su bardağı badem unu

  • 2 çay kaşığı toz tarçın

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı toz karanfil

  • 1/4 çay kaşığı toz muskat

  • 1/2 çay kaşığı karbonat

  • 5 büyük yumurta

  • 1 1/2 su bardağı hafif esmer şeker

  • 2 çay kaşığı taze rendelenmiş zencefil

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 3 orta boy havuç, soyulmuş ve rendelenmiş (yaklaşık 2 su bardağı)

  • 1/2 su bardağı kavrulmuş, rendelenmiş, şekersiz hindistan cevizi

  • 1/2 su bardağı kavrulmuş ceviz, iri doğranmış

  • 1/2 su bardağı süzülmüş ve doğranmış konserve ananas

KREMA İÇİN:

  • yumuşamış krem peynir

  • 3/4 su bardağı yumuşamış tereyağı

  • 3 1/2 su bardağı elekten geçirilmiş pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 350°'ye önceden ısıtın ve iki adet kek kalıbını yağlı kağıtla kaplayın. Kalıbın yanlarını bitkisel yağ ile yağlayın ve badem unu ile kaplayın. Fazla unu silkeleyin.

2. Adım: Orta boy bir kasede un, tarçın, tuz, kabartma tozu, karanfil, muskat ve karbonatı karıştırın.

3. Adım: Büyük bir kasede yumurtaları ve şekeri karıştırın. El mikseri kullanarak, hacimleri iki katına çıkana ve karışımın mikserden şeritler halinde ayrıldığı 5 ila 7 dakika çırpın. Zencefil ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

4. Adım: Başka bir orta boy kasede, bitkisel yağı havuç, hindistan cevizi, ceviz ve ananas ile karıştırın.

5. Adım: Kuru malzemelerin yarısını yumurta karışımının olduğu kaseye ekleyin ve karışana kadar çırpın. Ardından, havuç karışımının yarısını ekleyin ve karışana kadar çırpın. Tüm malzemeler karışana kadar bu işlemi bir kez daha tekrarlayın.

6. Adım: Hamuru hazırlanan kek kalıplarına eşit olarak paylaştırın. Hafifçe altın rengini alana ve kekin merkezine bir kürdan soktuğunuzda temiz çıkana kadar, yaklaşık 30 ila 35 dakika pişirin.

7. Adım: Kekleri 10 dakika soğutun, ardından bir soğutma rafına çevirin ve tamamen soğumaya bırakın.

8. Adım: Bu arada, kremayı yapın: Büyük bir kasede, krem peyniri ve tereyağını, el mikseri ile orta-yüksek hızda hafif ve kabarık olana kadar yaklaşık 2 dakika çırpın. Pudra şekerini birer su bardağı ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Vanilya ve tuzu ekleyin ve çırpın.

9. Adım: Keki süsleyin: İlk keki servis tabağına yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı krema yayın, ardından ikinci keki üzerine koyun. Üzerine 1 su bardağı daha krema yayın, sonra kenarları süsleyin. Cevizlerle süsleyin ve servis yapın.

8. Glütensiz turta

8. Glütensiz turta

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı badem unu

  • 1/2 su bardağı tereyağı 

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1/4 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/4 su bardağı soğuk ekşi krema

  • 2 yemek kaşığı buzlu su

  • Pişirme spreyi

Yapılışı:

Adım 1: Hamur işlemine başlamadan önce un ve tereyağını 30 dakika dondurun.

Adım 2: Büyük bir mutfak robotunda un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Tereyağını ekleyin ve bezelye büyüklüğünde ve biraz daha büyük parçalar oluşana kadar karıştırın. Ekşi krema ekleyin. Makine çalışırken, buzlu suyu besleme tüpüne, birer yemek kaşığı olacak şekilde ekleyin, hamur bir araya gelmeye başlayana ve nemli ama ıslak ve yapışkan olmayana kadar (parmaklarınızla biraz sıkarak test edin). Karışım kırıntılı olacaktır.

Adım 3: Hamuru hafif unlanmış bir yüzeye çıkarın, top haline getirin ve bir disk haline getirin (çatlak olmamasına dikkat edin).

Adım 4: Plastik bir örtü ile kaplayın ve hamur çok soğuyana kadar buzdolabında bekletin, en az 1 saat veya bir gece boyunca.

Adım 5: Fırını 425º'ye ısıtın ve bir 9'lik turtanın içini hafifçe yağlayın. Bu arada, hafif unlanmış bir parşömen kağıdı üzerinde hamuru bir daire haline getirin. Turtanın üzerine dökün ve hava kabarcığı olmadan dikkatlice yerleştirin. Parşömeni çıkarın, kenarları düzeltin ve fazlalığı altına katlayın. Bir çatal ile hafifçe hamurun tabanını delin ve kenarları dekoratif bir şekilde kıvırın. 30 dakika buzdolabında bekletin veya 10 dakika dondurun. Hamuru parşömen kağıdı ile kaplayın ve kuru fasulye veya tart ağırlıkları ile doldurun. 15 dakika pişirin, sonra parşömen ve ağırlıkları çıkarın ve hafifçe altın rengi olana kadar 5 dakika daha pişirin.

9. Glutensiz cheesecake

9. Glutensiz cheesecake

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 1 1/2 su bardağı badem unu

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • Bir tutam koşer tuz

İÇ HARÇ İÇİN

  • 4 (8oz.) paket krema peyniri, yumuşatılmış

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 3 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1/4 su bardağı ekşi krema

  • 2 yemek kaşığı glütensiz un

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • Servis için meyveler

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın ve bir kek kalıbını pişirme spreyi ile yağlayın. Tabanı hazırlayın: Büyük bir kasede badem unu, şeker, eritilmiş tereyağı ve tuzu karıştırın. Hazırlanan kalıbın tabanına bastırın ve hafifçe altın rengi olana kadar 15 dakika pişirin. İç harcı eklemek için tamamen soğumasını bekleyin ve fırın sıcaklığını 325°'ye düşürün.

Adım 2: Bu arada, iç harcı hazırlayın: Büyük bir kasede el mikseri (veya bir stand mikserinin kasesinde) kullanarak krema peyniri ve şekeri pürüzsüz ve kabarık olana kadar çırpın. Yumurtaları, birer birer ekleyin, ardından vanilya ve ekşi krema ekleyip çırpın. Un ve tuzu ekleyin ve sadece karışana kadar çırpın. Karışımı soğumuş tabanın üzerine dökün.

Adım 3: Kalıbın altını alüminyum folyo ile sarın ve büyük bir fırın tepsisine yerleştirin. Kaynar suyu, fırın tepsisinin yarısına kadar gelecek şekilde dökün. Cheesecake'in merkezi hafifçe sallanana kadar yaklaşık 1 saat 15 dakika pişirin.

Adım 4: Isıyı kapatın, fırın kapısını aralayın ve cheesecake'in fırında 1 saat soğumasını bekleyin. Folyoyu çıkarın ve cheesecake'i en az 5 saat veya bir gece boyunca buzdolabında bekletin.

Adım 5: Meyvelerle servis yapın.

10. Keto kurabiye

10. Keto kurabiye

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı hindistan cevizi yağı

  • 3 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı

  • 3 yemek kaşığı granül

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 4 büyük yumurta sarısı

  • 1 su bardağı şekersiz bitter çikolata parçaları

  • 1 su bardağı hindistan cevizi parçaları

  • 3/4 su bardağı kabaca doğranmış ceviz

Yapılışı:

Adım 1 Fırını 175°C'ye ısıtın ve bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Büyük bir kasede hindistan cevizi yağı, tereyağı, tatlandırıcı, tuz ve yumurta sarılarını karıştırın. Çikolata parçaları, hindistan cevizi ve cevizleri karışıma ekleyin.

Adım 2 Hazırlanan fırın tepsisine kaşıkla hamur koyun ve altın rengini alana kadar pişirin, yaklaşık 15 dakika.

11. Keto bademli ay çöreği

11. Keto bademli ay çöreği

Malzemeler:KURABİYELER İÇİN

  • 2 su bardağı badem unu

  • 1 su bardağı ince doğranmış ceviz

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi unu

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı yumuşak tereyağı

  • 2/3 su bardağı esmer şeker 

  • 1 büyük yumurta

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

VANİLYA GLAZÜRÜ İÇİN

  • 2/3 su bardağı pudra  şekeri

  • 8 yemek kaşığı krema

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın ve 2 fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Orta boy bir kasede, badem unu, doğranmış ceviz, hindistan cevizi unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Adım 2: Büyük bir kasede, tereyağı ile hafif ve kabarık olana kadar çırpın, yaklaşık 2 dakika. Yumurta ve vanilya özütünü çırpın. Hamur bir araya gelene kadar badem unu karışımını çırpın.

Adım 3: Hamuru avuç içleriniz arasında yuvarlayın ve hilal şeklinde şekillendirin. Hazırlanan fırın tepsilerine yerleştirin.

Adım 4: Hafifçe altın rengi olana kadar 15 ila 18 dakika pişirin. Dokunulduğunda sert olmayacaklar, ancak soğudukça sertleşecekler. Tepsilerde soğutun.

GLAZÜR İÇİN

Adım 1: 1/4 su bardağı krema ve vanilya özütü ile düzgün olana kadar çırpın. İnce ama yayılabilir bir kıvam elde edilene kadar birer yemek kaşığı daha krema ekleyin.

Adım 2: Soğumuş kurabiyelere yayın ve istediğiniz gibi süsleyin.

Adım 3: Alternatif olarak, kurabiyeleri sadece toz tatlandırıcıya batırın.

12. Kar topu kurabiyeleri

12. Kar topu kurabiyeleri

Malzemeler:

  • 1/2 su bardağı eritilmiş tereyağı

  • 1 büyük yumurta

  • 50 damla sıvı yağ

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1 su bardağı ceviz

  • 1/2 su bardağı hindistan cevizi unu

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri

Yapılışı:

Adım 1: Fırınınızı 300°'ye ısıtın ve bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Eritilmiş tereyağı, yumurta ve vanilya özünü büyük bir kasede karıştırın ve bir kenara koyun.

Adım 2: Cevizleri bir mutfak robotuna ekleyin ve öğütünceye kadar karıştırın. Ceviz ununu orta boy bir kaseye dökün ve hindistan cevizi unu ile karıştırın.

Adım 3: Kuru karışımı iki parçada ıslak karışıma ekleyin ve karıştırın. Bu noktada hamur, ellerinize yapışmadan elle top şeklinde yapabileceğiniz kadar yumuşak ama sert olmalıdır. Eğer kıvamı doğru değilse 1 ila 2 yemek kaşığı ek hindistan cevizi unu ekleyin ve karıştırın.

Adım 4: 15 eşit boyutlu top yapın ve hazırlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Fırında yayılmayacaklardır.

Adım 5: 30 dakika pişirin.

Adım 6: 5 dakika soğumasını bekleyin.

Adım 7: Topları tekrar yağlı kağıda yerleştirin ve tamamen soğumasını bekleyin, başka 20 ila 30 dakika, yemeden önce.

13. Keto çikolatalı kek

13. Keto çikolatalı kek

Malzemeler:

KEK İÇİN

  • Pişirme spreyi

  • 1 1/2 su bardağı badem unu

  • 2/3 su bardağı şekersiz kakao tozu

  • 3/4 su bardağı hindistan cevizi unu

  • 1/4 su bardağı keten tohumu unu

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 çay kaşığı karbonat

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı yumuşamış tereyağı

  • 3/4 su bardağı şeker 

  • 4 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1 su bardağı badem sütü

  • 1/3 su bardağı güçlü demlenmiş kahve

KREMA İÇİN

  • 2 paket krem peynir, yumuşatılmış

  • 1/2 su bardağı yumuşamış tereyağı

  • 3/4 su bardağı keto dostu pudra şekeri 

  • 1/2 su bardağı şekersiz kakao tozu

  • 1/4 su bardağı hindistan cevizi unu

  • 1/4 çay kaşığı instant kahve tozu

  • 3/4 su bardağı krema

  • Bir tutam koşer tuz

Yapılışı:

Adım 1 Fırını 350°'ye ısıtın ve iki 8” kalıbı yağlı kağıtla kaplayın ve pişirme spreyi ile yağlayın. Büyük bir kasede, badem unu, kakao tozu, hindistan cevizi unu, keten tohumu unu, kabartma tozu, karbonat ve tuzu karıştırın.

Adım 2 Başka bir büyük kasede, bir el mikseri kullanarak tereyağı ve hafif ve kabarık olana kadar çırpın. Yumurtaları, birer birer ekleyin, ardından vanilyayı ekleyin. Kuru malzemeleri ekleyin ve karıştırın, ardından süt ve kahveyi karıştırın.

Adım 3 Hamuru hazırlanan kalıplara bölün ve bir kürdanın ortasına sokulduğunda temiz çıkana kadar pişirin, 28 dakika. Tamamen soğumasını bekleyin.

Adım 4 Kremayı hazırlayın: Büyük bir kasede, bir el mikseri ile krem peynir ve tereyağını pürüzsüz olana kadar çırpın. Swerve, kakao tozu, hindistan cevizi unu ve instant kahveyi ekleyin ve hiç topak kalmayana kadar çırpın. Kremayı ve bir tutam tuzu ekleyin ve karıştırın.

Adım 5 Bir kek tabakasını servis tabağına veya kek standına yerleştirin, ardından üzerine kalın bir tabaka krema sürün. Kalan katmanlarla aynı işlemi tekrarlayın ve sonra kekin yanlarını krema ile kaplayın.

Adım 6 Servis yapana kadar buzdolabında saklayın.

14. Balkabağı mus

14. Balkabağı mus

Malzemeler:

  • 1 paket anında vanilyalı puding

  • 1 çay kaşığı kabak baharatı

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 kutu kabak püresi

  • 2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1 bardak tam yağlı süt

  • 1 1/2 bardak krema

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kasede, puding karışımını, baharatları ve tuzu çırpın. Kabak, akçaağaç şurubu, vanilya ve tam yağlı sütü ekleyin ve pürüzsüz olana kadar çırpıcı ile karıştırın.

Adım 2: Başka bir büyük kasede, kremanın sert tepeler oluşturana kadar çırpın, 3 ila 4 dakika. Çırpılmış kremanın üçte ikisini kabak karışımına katlayın ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. Servis tabaklarına kaşıkla veya boru ile koyun ve kalan çırpılmış krema ile üstünü kaplayın. Üzerine biraz tarçın serpiştirin ve servis yapın.

15. Bademli kek

15. Bademli kek

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 2 su bardağı badem unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı tarçın veya kakule

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 4 büyük yumurta

  • 2/3 su bardağı akçaağaç şurubu

  • 1/4 su bardağı kaliteli sızma zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi

  • Çırpılmış krema 

  • Taze meyveler

  • Portakal dilimleri

  • Pudra şekeri

  • Bal

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 350º'ye ısıtın ve ızgarayı ortaya yerleştirin.

2. Adım: Orta boy bir kasede, badem unu, kabartma tozu, tarçın ve tuzu karıştırın.

3. Adım: Büyük bir kasede, yumurtaları, akçaağaç şurubunu, yağı, vanilyayı ve limon kabuğunu pürüzsüz olana kadar çırpın. Kuru malzemeleri bir kaşıkla karıştırın.

4. Adım: Hamuru hazırlanan kalıba dökün ve üzeri sertleşene ve her yerden altın rengi olana kadar 30 ila 35 dakika pişirin.

5. Adım: Kenarları gevşetmek için bir bıçak çevresinde dolaştırın ve servis yapmadan önce soğumasını bekleyin. Üstüne yukarıda listelenen malzemelerden herhangi birini ekleyin.

16. Fırınsız yulaf kurabiyesi

16. Fırınsız yulaf kurabiyesi

Malzemeler:

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 1/4 su bardağı şekersiz kakao tozu

  • 1 su bardağı tuzsuz tereyağı

  • 3/4 su bardağı süt

  • 1 su bardağı krema kıvamında fıstık ezmesi

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 5 su bardağı eski moda yulaf

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir tencerede orta ateşte şeker, kakao tozu, tereyağı ve sütü karıştırarak eritin. Karışımı tam kaynama noktasına getirin ve 1 dakika boyunca kaynatın.

Adım 2: Ateşten alın ve fıstık ezmesi ve tuzu karıştıma ekleyin, ardından yulafı karıştırın.

Adım 3: Karışımın yemek kaşıklarıyla parşömen kağıdına damlalar halinde bırakın ve soğuyup sertleşene kadar bekletin.

17. Glütensiz muzlu ekmek

17. Glütensiz muzlu ekmek

Malzemeler:

  • 3 orta boy olgun muz, süslemek için ekstra

  • 2 su bardağı eski moda yulaf ezmesi

  • 2  büyük yumurta

  • 1/2 su bardağı saf akçaağaç şurubu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı doğranmış ceviz, kavrulmuş

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 180°'ye ısıtın.

Adım 2: Muzları, yulafı, yumurtaları, akçaağaç şurubunu, kabartma tozunu, vanilyayı ve tuzu bir blenderda karıştırın. Yaklaşık 1 dakika boyunca pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Cevizleri karışıma katlayın.

Adım 3: Hamuru hazırlanan kalıba dökün ve üzerine muz dilimleri yerleştirin. Bir kürdanın ortasına sokulduğunda temiz çıkana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Adım 4: Fırından çıkan ekmeği kalıpta 15 dakika soğutun, ardından tamamen soğuması için bir soğutma rafına ters çevirin.

18. Hindistan cevizi dondurması

18. Hindistan cevizi dondurması

Malzemeler:

  • 3 adet tam yağlı hindistan cevizi sütü kutusu

  • 3/4 su bardağı toz şeker

  • 1/3 su bardağı sıkıştırılmış esmer şeker

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 adet vanilya çubuğu

  • 2 yemek kaşığı mısır nişastası

  • 2 çay kaşığı saf vanilya özütü

Yapılışı:

1. Adım: Dondurmayı döndürmeyi planladığınızdan bir gün önce, dondurma makinenizin kabını dondurun. Dondurma bazınızın da soğuması gerekeceği için, onu da bir gece önce yapmanızı öneririz.

2. Adım: Orta boy bir tencerede, orta ateşte, hindistan cevizi sütü, şekerler ve tuzu ekleyin. Bir bıçak yardımıyla vanilya çubuğunu uzunlamasına kesin. İçini bir bıçağın sırtıyla kazıyın ve hindistan cevizi karışımına ekleyin. Kaynamaya başlayana ve şekerler eriyene kadar karıştırın.

3. Adım: Mısır nişastasını küçük bir kaseye koyun. Kaynayan hindistan cevizi sütünden yaklaşık 1 su bardağı alın ve mısır nişastasına ekleyin, eriyene kadar çırpın. Bu karışımı tencereye dökün ve karıştırın. Isıyı azaltın ve karışımın kıvam alması için yaklaşık 3 dakika bekletin. Karışımınızın yeterince kıvamlı olup olmadığını kontrol etmek için, bir tahta kaşığı karışımla kaplayın ve parmağınızla üzerinden geçin. Parmağınız temiz bir çizgi bırakmalıdır. Isıdan alın.

4. Adım: Vanilya özütünü çırpın, ardından karışımı büyük bir kaseye dökün ve tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin, 3 saat ve bir gece boyunca.

5. Adım: Kremanız soğuduktan ve dondurma makinenizin kabı donduktan sonra, dondurmayı üreticinin talimatlarına göre döndürün, yaklaşık 15 dakika. Dondurma yumuşak kıvamda olduğunda, dondurucuya güvenli bir kabına aktarın ve sertleşene kadar dondurun, 2 ila 3 saat veya bir gece boyunca.

19. Hindistan cevizli snickerdoodle

19. Hindistan cevizli snickerdoodle

Malzemeler:

  • 2/3 su bardağı badem unu

  • 1/3 su bardağı hindistan cevizi unu

  • 1/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1 1/2 çay kaşığı toz tarçın

  • 1/2 çay kaşığı tartar kremi

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı eritilmiş hindistan cevizi yağı

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 3 yemek kaşığı şekersiz rendelenmiş hindistan cevizi

Yapılışı:

Adım 1: Fırını önceden 350º'ye ısıtın ve büyük bir fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın.

Adım 2: Orta boy bir kasede unu, tarçını, tartar kremi ve tuzu karıştırmak için çırpın. Hindistan cevizi yağını ve vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Adım 3: Hamuru bir topa şekillendirin, ardından büyük bir yağlı kağıt parçasına aktarın. Başka bir yağlı kağıt parçası ile örtün. 15 dakika soğuması için buzdolabına koyun.

Adım 4: Hamur soğuduktan sonra, buzdolabından çıkarın. Kenarlarını rendelenmiş hindistan cevizi ile kaplayın ve hazırlanan fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.

Adım 5: Kurabiyeleri hazırlanan fırın tepsisine aktarın ve kenarları hafifçe altın rengi olana kadar 12 ila 15 dakika pişirin.

20. Çikolatalı karamel

20. Çikolatalı karamel

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı

  • 1/2 su bardağı tereyağı

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • Bir tutam koşer tuz

  • 2 su bardağı yarı tatlı çikolata parçaları

  • 1/2 su bardağı kavrulmuş doğranmış badem

  • 1/2 su bardağı kavrulmuş doğranmış ceviz

  • Garnitür için tuzlu deniz tuzu

Yapılışı:

Adım 1: Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Orta ateşte bir sos tenceresinde tereyağı, şeker, vanilya ve tuzu karıştırın. Tereyağının erimesine ve şekeri çözülmesine izin verin ve kaynamaya getirin, ardından tereyağı ve şeker ayrılmaz şekilde sürekli karıştırarak pişirin, karışım koyu amber rengine dönene ve kalınlaşana kadar 12 ila 15 dakika pişirin. (Bu adımda bir şeker termometresi kullanmak isterseniz, sos tenceresine takın ve sıcaklık 285º'ye ulaşana kadar pişirin.)

Adım 2: Karamel karışımını hazırlanan fırın tepsisine dökün ve hemen üzerine çikolata parçalarını serpin. Çikolatanın erimeye başlaması için 2 dakika bekletin, ardından bir spatula ile karamelin üstüne bir katman oluşturacak şekilde çikolatayı yayın.

Adım 3: Üzerine badem ve ceviz serpin (güzel bir doku için doğranmış kırıntıları da kullanın) ve tuzlu deniz tuzu ekleyin.

Adım 4: Yaklaşık 1 saat boyunca buzdolabında bekletin, ardından dilimleyin veya parçalara ayırın ve servis yapın.

21. Flan

21. Flan

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı krema

  • 1 su bardağı tam yağlı süt

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • Bir tutam koşer tuz

  • 1/2 su bardağı toz şeker, ayrılmış

  • 3 büyük yumurta

  • 3 büyük yumurta sarısı

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın. Büyük bir kase veya ölçü kabında, kremayı, sütü, vanilyayı ve tuzu karıştırın.

Adım 2: Orta büyüklükte bir tencerede, orta-yüksek ısıda, 1 su bardağı şekeri ve 1/3 su bardağı suyu karıştırın, tencereyi hafifçe sallayın ama karıştırmayın, karışımın derin altın rengini alması 10 ila 15 dakika sürer. (İpucu: Tencerenin iç yanlarını temizlemek ve yanmasını önlemek için suya batırılmış bir pasta fırçası kullanın.) Karamelle kaplamak için kalıbı hafifçe kaldırın ve eğin. (Şekerin bu aşamada sertleşmesi konusunda endişelenmeyin, pişerken eriyecektir.) Kalıbı büyük, derin bir fırın kabına yerleştirin.

Adım 3: Büyük bir kasede, yumurtaları, yumurta sarılarını ve kalan 1/2 su bardağı şekeri karıştırın. Kremalı karışımı hafifçe karıştırın. Karışımı karamelin üzerine dökün. Fırın kabına, kek kalıbının yanlarına kadar gelecek şekilde sıcak su dökün.

Adım 4: Flanı, ortası hafifçe sallanana kadar pişirin, bu 50 ila 55 dakika sürer. Tencereyi bir tel ızgaraya aktarın ve soğumaya bırakın. İsterseniz, en az 2 saat veya bir gece boyunca soğutun.

Adım 5: Servis yapmaya hazır olduğunda, küçük bir bıçak veya spatula kullanarak, flanın kenarlarını dikkatlice gevşetin. Eğer buzdolabında soğutulduysa, ters çevirmeden önce flanın oda sıcaklığında beklemesine izin verin. Kalıbı, hafif bir kenarı olan bir tabağın üzerine ters çevirin, flanın çıkması için hafifçe sallayın ve kalıbı çıkarın.

22. Çikolata kaplı çilekler

22. Çikolata kaplı çilekler

Malzemeler:

  • çilek

  • yarı tatlı çikolata parçaları

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Çilekleri yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın.

Adım 2: Küçük bir mikrodalga güvenli kasede, çikolata parçalarını ve hindistan cevizi yağını karıştırın ve tamamen eriyene kadar 30 saniyelik aralıklarla mikrodalgada ısıtın, arada karıştırın.

Adım 3: Çilekleri çikolataya batırın ve hazırlanan fırın tepsisine yerleştirin.

Adım 4: Çikolatanın donması için yaklaşık 30 dakika buzdolabında bekletin.

23. Keto çikolatalı kurabiyeler

23. Keto çikolatalı kurabiyeler

Malzemeler:

  • 2 1/2 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 yemek kaşığı keto çikolata parçaları, ayrılmış

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 2/3 su bardağı kabukları soyulmuş badem unu

  • 1/3 su bardağı pudra şekeri yerine

  • 3 1/2 yemek kaşığı bitter kakao tozu

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam koşer tuz

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın. Orta boy bir kaseye tereyağını ve çikolata parçalarının yarısını ekleyin. Mikrodalgada 15 ila 30 saniye kadar ısıtın - tereyağını ve çikolatayı hafifçe eritmek için yeterli bir zaman. İkisini birlikte karıştırın ve çikolata sosu oluşturun.

Adım 2: Küçük bir kaseye yumurtayı ekleyin ve beyazları ile sarısı karışana kadar çırpın. Yumurtayı ve vanilya özünü çikolata sosunun olduğu kaseye ekleyin. Tekrar karıştırın.

Adım 3: Geriye kalan kuru malzemeleri ekleyin - çikolata parçalarının bir kısmını kurabiyelerin üzerine serpmek için ayırın. Karıştırın ve çikolatalı kurabiye hamuru oluşana kadar karıştırmaya devam edin.

Adım 4: Bir kurabiye kepçesi (veya bir yemek kaşığı) kullanarak 11 eşit boyutta kurabiye yapın. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin ve her bir kurabiyenin üzerine kalan çikolata parçalarını ekleyin. Her bir kurabiyeyi bir kaşık veya spatula ile düzleştirin.

Adım 5: 8 ila 10 dakika boyunca pişirin. Fırından çıktıklarında ÇOK yumuşak olmalılar ancak endişelenmeyin, bu normaldir.

Adım 6: Kurabiyelerin fırın tepsisinde soğumasını bekleyin. Soğudukça sertleşeceklerdir.

Adım 7: Soğuduktan sonra, tadını çıkarın ve kalanları buzdolabında hava geçirmez bir kapta saklayın.

24. Tatlı tuzlu çikolata

24. Tatlı tuzlu çikolata

Malzemeler:

  • 2 paket bitter çikolata parçaları, eritilmiş

  • 1/2 su bardağı tuzlu kraker, kabaca doğranmış

  • 1/4 su bardağı kurutulmuş kiraz

  • 1/4 su bardağı şekersiz hindistan cevizi parçaları

  • 1/4 su bardağı tuzsuz fıstık, kabaca doğranmış

  • Tuzlu deniz tuzu

Yapılışı:

Adım 1: Pişirme kağıdı ile bir fırın tepsisi hazırlayın. Eritilmiş bitter çikolatanın üçte birini hazırlanan fırın tepsisine dökün ve düz bir tabaka oluşturmak için spatula kullanın.

Adım 2: Üzerine eşit miktarda kraker, kiraz, hindistan cevizi ve fıstığı serpin.

Adım 3: Kalan eritilmiş bitter çikolatayı dökün ve içindekileri eşit şekilde kaplamak için yayın.

Adım 4: Kalan kraker, kiraz, hindistan cevizi ve fıstığı eşit şekilde serpin. Üzerini tuzlu deniz tuzu ile süsleyin.

Adım 5: Çikolatanın soğumasını ve sertleşmesini bekleyin, yaklaşık 1 saat, ardından parçalara ayırın. Çikolatayı yemeye hazır olana kadar yeniden kapatılabilir bir kapta saklayın.

25. Prosecco üzümleri

25. Prosecco üzümleri

Malzemeler:

  • yeşil üzüm

  • 1 şişe prosecco

  • votka

  • şeker

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kâsede, üzümlerin üzerine prosecco ve votka dökün. En az 1 saat buzdolabında bekletin.

Adım 2: Üzümleri bir süzgeçte süzün ve kurulayın, ardından küçük bir fırın tepsisine aktarın ve üzerine şeker dökün. Tepsiyi ileri geri sallayın, böylece üzümler tamamen şekere bulanmış olur.

Adım 3: Bir kâsede servis yapın.

26. Keto fıstık ezmesi kareleri

26. Keto fıstık ezmesi kareleri

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi, tava için

  • 1/2 su bardağı

  • düz şekersiz fıstık ezmesi

  • 1/4 su bardağı

  • hindistan cevizi unu

  • 1/4 su bardağı keto dostu pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • Bir tutam koşer tuz

  • 2 su bardağı keto dostu çikolata parçaları

  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1 yemek kaşığı

  • Garnitür için tuzlu deniz tuzu

Yapılışı:

,Adım 1: Orta boy bir kasede fıstık ezmesi, hindistan cevizi unu, pudra şekeri, vanilya ve tuzu karıştırın. Karışımı pürüzsüz olana kadar karıştırın ve hazırladığınız tepsinin içine dökün, spatula ile üstünü düzleştirin. 30 dakika donması için buzdolabına koyun.

Adım 2: Çikolata parçalarını ve hindistan cevizi yağını orta boy bir mikrodalga fırın kabında karıştırın. Her 30 saniyede bir karıştırarak, pürüzsüz ve dökülebilir hale gelene kadar mikrodalgada ısıtın. Çikolatayı fıstık ezmesi tabakasının üzerine dökün ve düzleştirin.

Adım 3: Tuzlu deniz tuzu ile süsleyin ve sertleşmesi için 2 saat veya bir gece boyunca buzdolabına koyun.

Adım 4: Servis yapmaya hazır olduğunuzda, fıstık ezmesi barlarını fırın tepsisinden çıkarın ve kareler halinde kesin.

27. Muzlu split dondurmalar

27. Muzlu split dondurmalar

Malzemeler:

  • 4 muz

  • 8 dondurma çubuğu

  • 1 1/4 su bardağı çikolata parçaları

  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

  • 1/2 su bardağı renkli şekerlemeler

  • Servis için krema

  • 8 vişne

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın ve bir kenara koyun.

Adım 2: Her bir muzun uçlarını düzleştirin ve sonra ortadan ikiye kesin. Her bir muz parçasına bir dondurma çubuğu sokun ve hazırladığınız fırın tepsisine yerleştirin. 2 saat boyunca dondurun.

Adım 3: Orta boy bir mikrodalga fırın kabında, çikolata parçalarını ve hindistan cevizi yağını karıştırın ve 30 saniyelik aralıklarla karıştırarak tamamen eriyene kadar mikrodalga fırında ısıtın. Şekerlemeleri başka bir kaseye dökün.

Adım 4: Her bir donmuş muzun üstünü çikolataya batırın, ardından erimiş çikolatanın ucunu şekerlemelere bulayın. Fırın tepsisine geri koyun ve çikolatanın sertleşmesi için yaklaşık 15 dakika dondurun.

Adım 5: Her bir dondurmayı kremayla süsleyin ve bir vişne ile garnitür ekleyin.

28. Balkabağı kare

28. Balkabağı kare

Malzemeler:

  • 3 1/2 su bardağı beyaz çikolata parçaları

  • 1 kutu tatlandırılmış süt kreması

  • 1/3 su bardağı balkabağı püresi

  • 1 çay kaşığı balkabağı baharatı, üzerine serpmek için ekstra (isteğe bağlı)

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • Bir tutam koşer tuz

Yapılışı:

Adım 1: 20 cm x 20 cm'lik bir tava yağlı kağıtla kaplayın ve yağsız pişirme spreyi ile yağlayın. Büyük bir mikrodalga güvenli kasede, beyaz çikolatayı ve tatlandırılmış süt kremasını karıştırın. Her dakikadan sonra karıştırarak, pürüzsüz olana kadar orta güçte 1 dakikalık aralıklarla mikrodalgada ısıtın.

Adım 2: Balkabağı püresini, balkabağı baharatını, vanilyayı ve tuzu pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hazırlanan fırın tepsisine dökün ve 3 saat veya fudge set olana kadar buzdolabına koyun. Kullanıyorsanız üzerine daha fazla balkabağı baharatı serpin, kareler halinde kesin ve servis yapın.

29. Meyve salatası

29. Meyve salatası

Malzemeler:

SOS İÇİN

  • 1/4 su bardağı

  • bal

  • 1/4 su bardağı

  • taze sıkılmış portakal suyu

  • 1 limonun kabuğu

SALATA İÇİN

  • çilek, sapları çıkarılmış ve dört parçaya bölünmüş

  • yaban mersini

  • ahududu

  • kivi, soyulmuş ve dilimlenmiş

  • portakal, soyulmuş ve dilimlenmiş

  • elma, soyulmuş ve doğranmış

  • mango, soyulmuş ve doğranmış

  • 2 su bardağı üzüm

Yapılışı:

1. Adım: Küçük bir kasede bal, portakal suyu ve limon kabuğunu çırpın. Meyveleri büyük bir kaseye ekleyin ve üzerine sosu dökün, nazikçe karıştırın. Servis yapılana kadar soğutun.

30. Karamel

30. Karamel

Malzemeler:

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuzu

  • su

  • krema

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • tuz

Yapılışı:

Adım 1: orta boy bir tencerede orta ateşte şeker ve tuz ekleyin ve üzerini suyla kaplayın. Şeker eriyene kadar ara sıra karıştırarak yaklaşık 5 dakika orta ateşte kaynatın. Isıyı orta-yükseğe yükseltin ve karıştırmadan 4 ila 5 dakika daha derin altın rengi olana kadar pişirin. 

Adım 2: Karamel derin bir bakır rengi olduğunda, ısıyı kapatın ve hemen krema ve tereyağını karıştırın. Karışım kabaracak, bu yüzden dikkatli olun!

Adım 3: Tavada hafifçe soğumaya bırakın, ardından tamamen soğuması için bir kaba aktarın. Üstü kapalı olarak buzdolabında 1 aya kadar saklayın.

31. Greçka çikolatalı kurabiye

Malzemeler:

  • 1/4 su bardağı toz şeker

  • 1/2 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

  • 1/2 su bardağı (1 çubuk) eritilmiş tereyağı

  • 1/8 çay kaşığı öğütülmüş lavanta

  • 1 1/2 çay kaşığı instant kahve

  • 1 çay kaşığı kuru süt tozu

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/8 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/4 su bardağı + 2 yemek kaşığı ince öğütülmüş Thai yapışkan pirinç unu veya 1/4 su bardağı Mochiko (40 gr.)

  • 1/2 su bardağı badem unu (50 gr.)

  • 1/2 su bardağı karabuğday unu (60 gr.)

  • 1 1/4 su bardağı doğranmış bitter çikolata, ayrılmış

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir kasede, toz şekeri ve portakal kabuğu rendesini iyice karıştırın. Bir kenara koyun.

Adım 2: Orta boy bir kasede, eritilmiş tereyağını lavanta, kahve ve süt tozu ile çırpın. Şekerleri ekleyin ve pürüzsüz ve biraz koyulaşana kadar çırpın. Yumurta ve vanilyayı ekleyip karıştırın.

Adım 3: Tuz, kabartma tozu ve pirinç ununu ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpın. Badem ununu ekleyin ve tamamen karışana kadar karıştırın, ardından karabuğday ununu karıştırın. 1 su bardağı doğranmış çikolatayı ekleyin. Hamuru örtün ve en az 30 dakika buzdolabında bekletin.

Adım 4: Pişirmeye hazır olduğunuzda, fırını 350°'ye ısıtın ve iki büyük fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Orta boy bir kaşık kullanarak hamur topları alın ve hazırlanan tepsiye aralıklarla yerleştirin. Kalan ¼ su bardağı çikolata ile üstünü kaplayın.

Adım 5: Kenarları hafifçe altın rengi olana ve üstleri hafifçe ayarlanana kadar 9 ila 10 dakika pişirin.

Adım 6: Tamamen soğumasını bekleyin ve hava geçirmez bir kapta saklayın - kurabiyeler bir sonraki gün daha lezzetli olur.

32. Tatlı patates lokmaları

32. Tatlı patates lokmaları

Malzemeler:

  • 4 orta boy tatlı patates, soyulmuş ve 1/4' kalınlığında dilimlenmiş

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay kaşığı akçaağaç şurubu

  • Koşer tuzu

  • 1 (10oz.) paket marshmallow

  • 1/2 su bardağı fındık yarımı

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 200°C'ye ısıtın. Büyük bir fırın tepsisinde, tatlı patatesleri eritilmiş tereyağı ve akçaağaç şurubu ile karıştırın ve düz bir katman oluşturacak şekilde düzenleyin. Tuzla tatlandırın.

Adım 2: Yumuşayıncaya kadar pişirin, yarı yolda çevirin, yaklaşık 20 dakika sürer. Fırın tepsisini fırından çıkarın ve fırını ızgara konumuna getirin.

Adım 3: Her bir tatlı patates dilimini bir marshmallow ile üstleyin ve şişip altın rengi olana kadar ızgara yapın. Hemen her bir marshmallow'un üzerine bir fındık yarısı koyun ve servis yapın.

33. Dondurulmuş yoğurtlu meyve lokmaları

33. Dondurulmuş yoğurtlu meyve lokmaları

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı sade yoğurt

  • 1/4 su bardağı tam yağlı süt

  • 2 çay kaşığı bal

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1/2 su bardağı yaban mersini

  • 1/2 su bardağı çilek, dörtte bir dilimlenmiş

  • 1/2 su bardağı ahududu

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kasede yoğurt, süt, bal ve vanilyayı karıştırın ve pürüzsüz olana kadar çırpın.

Adım 2: Buz kalıbına meyveleri dağıtın.

Adım 3: Yoğurt karışımını meyvelerin üzerine kaşıkla dökün ve kalıpları tamamen doldurun. 5 saat boyunca veya tamamen donana kadar dondurun.

34. Çikolata kaplı karpuz

34. Çikolata kaplı karpuz

Malzemeler:

  • Küçük çekirdeksiz karpuz, küçük dilimlere kesilmiş

  • 2 yemek kaşığı

  • Hindistan cevizi yağı (isteğe bağlı)

  • Tuz

Yapılışı:

Adım 1: Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Hazırlanan fırın tepsisine karpuz parçalarını yayın ve en az 1 saat veya gece boyunca dondurun.

Adım 2: Kullanıyorsanız, erimiş çikolataya hindistan cevizi yağını karıştırın.

Adım 3: Karpuzu dondurucudan çıkarın ve her parçayı erimiş çikolataya batırın. Deniz tuzu serpin ve fırın tepsisine geri koyun. Hemen servis yapın veya servis yapılana kadar kapalı bir şekilde dondurun.

35. Keto oreolar

35. Keto oreolar

Malzemeler:

KURABİYE İÇİN

  • 3/4 su bardağı

  • Badem unu

  • 1/3 su bardağı

  • Siyah kakao tozu

  • 1/3 su bardağı

  • 2 yemek kaşığı

  • Hindistan cevizi unu

  • 1 çay kaşığı

  • Koşer tuz

  • 1/2 çay kaşığı

  • (Glütensiz) kabartma tozu

  • 1/3 su bardağı

  • Bitkisel yağ

  • 1 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

DOLGU İÇİN

  • 1/2 su bardağı tereyağı

  • 3/4 su bardağı pudra şekeri

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

Yapılışı:

Adım 1 Kurabiyeleri yapın: Büyük bir kasede badem unu, kakao tozu, hindistan cevizi unu, tuz ve kabartma tozunu karıştırın. Yağı, yumurtayı ve vanilyayı ekleyin ve karıştırın. Disk şeklinde şekillendirin, sonra plastik wrap ile sarın ve sertleşene kadar buzdolabında bekletin, 2 saat.

Adım 2 Fırını 180°'ye ısıtın ve büyük bir tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın. Temiz bir yüzeyi hafifçe kakao tozuyla serpin ve hamuru 4 cm kalınlığında açın ve kurabiyeleri kesin.

Adım 3 Kurabiyeleri hazırlanan pişirme kağıdına yerleştirin. Dokunulduğunda hafifçe sertleşene kadar pişirin, yaklaşık 14 ila 16 dakika. Soğumaya bırakın.

Adım 4 Dolguyu yapın: Büyük bir kasede el mikseri kullanarak tereyağını pürüzsüz olana kadar çırpın. Sonra vanilyayı karıştırın.

Adım 5 Dolguyu bir kurabiyenin bir tarafına yayın ve üzerine ikinci bir kurabiye yerleştirin. Kalan kurabiyelerle bu işlemi tekrarlayın.

36. Yaban mersinli çikolata topları

36. Yaban mersinli çikolata topları

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı

  • Yarı tatlı çikolata parçaları, eritilmiş

  • 1 yemek kaşığı

  • Hindistan cevizi yağı

  • 2 su bardağı

  • Yaban mersini

  • Taneli deniz tuzu, süslemek için

Yapılışı:

Adım 1: Küçük bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Orta boy bir kasede, eritilmiş çikolatayı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın.

Adım 2: Yağlı kağıdın üzerine küçük bir parça çikolata koyun ve üzerine 4 ila 5 yaban mersini ekleyin. Yaban mersinlerinin üzerine çikolata gezdirin ve deniz tuzu serpin.

Adım 3: 10 dakika boyunca donana kadar bekletin. Servis yapın.

37. Fırında şeftali

37. Fırında şeftali

Malzemeler:

  • 3 orta boy şeftali

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1/4 çay kaşığı tarçın

  • Bir tutam muskat (isteğe bağlı)

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • Servis için vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın. Şeftalileri ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın, ardından kesik tarafı yukarıda olacak şekilde bir fırın kabına yerleştirin.

Adım 2: Küçük bir kasede şeker, tarçın ve kullanıyorsanız muskatı karıştırın. Karışımı her bir şeftalinin kesik tarafına serpin. Tereyağını 3 eşit büyüklükte yemek kaşığı olacak şekilde kesin, sonra her parçayı ikiye bölün. Her bir şeftalinin merkezine bir parça tereyağı yerleştirin.

Adım 3: Şeftaliler şeklini kaybetmeden yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.

38. Elmalı cheesecake

38. Elmalı cheesecake

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı erimiş tereyağı

  • 2 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 çay kaşığı tarçın, üzerine serpmek için ekstra

  • 4 fırın elması, üstleri dilimlenmiş, içleri oyulmuş

  • 2 paket krem peynir, yumuşatılmış

  • 1/2 su bardağı pudra şekeri

  • 1/2 çay kaşığı saf vanilya özü

  • Kırılmış graham krakerleri

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 200°C'ye ısıtın. Küçük bir kasede erimiş tereyağı, esmer şeker ve tarçını karıştırın.

2. Adım: Elmaları bir fırın kabına yerleştirin ve tereyağı karışımını elmaların üzerine sürün. 20 dakika pişirin.

3. Adım: Bu arada, büyük bir kasede krem peyniri, şekeri ve vanilyayı kremalı olana kadar çırpın. Karışımı oyulmuş elmaların içine kaşıkla doldurun ve 10 dakika daha pişirin.

4. Adım: Üzerine tarçın ve kırılmış graham krakerleri serpin ve servis yapın.

39. Açan elma

39. Açan elma

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 1 yemek kaşığı toz şeker

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 4 elma

  • 8 yumuşak karamel şekerlemesi

  • vanilyalı dondurma

  • karamel, üzerine dökülmek üzere

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 375°'ye ısıtın ve bir orta boy fırın kabını pişirme spreyi ile yağlayın. Küçük bir kasede tereyağı, şekerler ve tarçını karıştırın.

Adım 2: Her bir elmanın üstünü kesin ve sonra bir kavun oyacağı (veya bir çay kaşığı) kullanarak çekirdeğini çıkarın. Bir soyacak bıçağı kullanarak, elmanın içinde iki dairesel kesik yapın. Elmayı kesik yüzü aşağıya gelecek şekilde bir kesme tahtasına yerleştirin ve çapraz kesim yapın, çekirdeğe kesmemeye dikkat edin.

Adım 3: Kesilmiş elmaları küçük bir fırın kabına yerleştirin. Her bir elmanın içine iki karamel kare koyun, ardından eritilmiş tereyağı karışımını üzerine sürün. Elmalar yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Adım 4: Sıcak servis yapın, üzerine dondurma ekleyin ve karamel ile süsleyin.

40. Beyaz fasulyeli blondie

40. Beyaz fasulyeli blondie

Malzemeler:

  • 1 kutu beyaz fasulye, yıkanmış ve süzülmüş

  • 1/2 su bardağı akçaağaç şurubu

  • 1/2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı yulaf

  • 2 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • 1/4 su bardağı yumuşamış tereyağı

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • beyaz çikolata

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın. 8”x8” boyutunda bir fırın tepsisini yağlı kağıt ile kaplayın ve yağlı sprey ile yağlayın. Bir blenderda veya bir mutfak robotunda tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Adım 2: Karışımı hazırladığınız tepsinin içine aktarın ve hafif altın rengi olana kadar 25 dakika pişirin.

Adım 3: Beyaz çikolata ile üzerini gezdirmeden ve kareler halinde dilimlemeden önce tamamen soğumasını bekleyin.

41. Gllütensiz brownie

41. Gllütensiz brownie

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • 3/4 su bardağı şekersiz kakao tozu

  • 1/2 su bardağı badem unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuzu

  • 1/2 su bardağı badem ezmesi

  • 1/2 su bardağı hindistan cevizi şekeri

  • 1/3 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

  • 2 büyük yumurta

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özütü

  • Deniz tuzu

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 180 dereceye ısıtın ve 20x20 cm'lik bir fırın kabını yağlı kağıtla kaplayın ve pişirme spreyi ile yağlayın. Büyük bir kasede kakao tozu, badem unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın.

Adım 2: Orta boy bir kasede badem ezmesi, hindistan cevizi şekeri, bal, yağ, yumurta ve vanilyayı pürüzsüz olana kadar çırpın. Kuru malzemeleri ekleyin ve yeni karıştırın.

Adım 3: Hazırlanan kabın içine dökün ve bir kürdan ortasına batırıldığında temiz çıkana kadar pişirin, 22 dakika.

Adım 4:  Deniz tuzu serpin ve hafifçe soğumasını bekleyin sonra servis yapın.

42. Keto çikolatalı trüfler

42. Keto çikolatalı trüfler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı eritilmiş bitter çikolata parçaları

  • 1 orta boy avokado, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/4 su bardağı kakao tozu

Yapılışı:

1. Adım: Orta boy bir kasede, eritilmiş çikolatayı avokado, vanilya ve tuz ile karıştırın. Pürüzsüz ve tamamen karışmış olana kadar karıştırmaya devam edin. Karışımı biraz sertleşmesi için 15 ila 20 dakika buzdolabında bekletin.

2. Adım: Çikolata karışımı sertleştikten sonra, küçük bir kurabiye kaşığı veya küçük bir kaşık kullanarak yaklaşık 1 yemek kaşığı çikolata karışımı alın. Çikolatayı elinizin içinde yuvarlayın ve sonra kakao tozunda yuvarlayın.

43. Glutensiz kabak ekmeği

43. Glutensiz kabak ekmeği

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kabak püresi

  • 2 su bardağı eski moda yulaf ezmesi

  • 2 büyük yumurta

  • 1/2 su bardağı bal

  • 1/4 su bardağı şeker

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • 1/4 çay kaşığı karanfil

  • Bir tutam muskat

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/2 su bardağı ceviz

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 180°'ye ısıtın ve dilediğiniz bir kalıbı yağlı kağıtla kaplayın.

Adım 2: Kabak, yulaf, yumurta, bal, kabartma tozu, vanilya, tarçın, karanfil, muskat ve tuzu bir blenderda karıştırın. Yaklaşık 1 dakika boyunca pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın.

Adım 3: Hamuru hazırlanan kalıba dökün ve üzerine ceviz serpin. Alüminyum folyo ile kaplayın ve bir kürdanın ortasına sokulduğunda temiz çıkana kadar yaklaşık 35 dakika pişirin.

Adım 4: Kalıpta 15 dakika soğumasını bekleyin, ardından ekmeği tamamen soğuması için bir soğutma rafına çıkarın. Dilimleyin ve servis yapın.

44. Muzlu çikolatalı kurabiye

44. Muzlu çikolatalı kurabiye

Malzemeler:

  • 3/4 su bardağı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı

  • 1/2 su bardağı esmer şeker

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 2 büyük yumurta

  • 2 çay kaşığı saf vanilya özü

  • 2 3/4 su bardağı badem unu

  • 1/2 su bardağı mısır nişastası

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1 1/4 su bardağı çikolata parçaları

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kasede, eritilmiş tereyağını ve şekerleri düzgün bir kıvam alana kadar çırpın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin ve karışım pürüzsüz ve biraz koyulaşana kadar çırpın.

Adım 2: Orta boy bir kasede, badem unu, mısır nişastası, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Badem karışımını tereyağı karışımına ekleyin ve sadece karışana kadar karıştırın. Çikolata parçalarını ekleyin.

Adım 3: Pişirildiğinde daha iyi şekil alan kurabiyeler için, hamuru en az 30 dakika ve en fazla 2 gün boyunca soğutun.

Adım 4: Pişirmeye hazır olduğunuzda, fırını 190°C'ye ısıtın. İki fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayın. Orta boy bir kurabiye kaşığı ile hamurdan topçuklar alın ve hazırladığınız fırın tepsilerine yerleştirin.

Adım 5: Kenarları altın rengi olana ve merkezi yeni ayarlandığında, 10 ila 12 dakika boyunca pişirin.

45. Paleo çikolatalı mus

45. Paleo çikolatalı mus

Malzemeler:

  • 2 olgun avokado

  • 3/4 su bardağı krema

  • 1/2 su bardağı çikolata parçaları

  • 1/4 su bardağı bal veya favori keto tatlandırıcınız

  • 3 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

  • 1 çay kaşığı vanilya

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

Yapılışı:

Adım 1: Bir mutfak robotu veya blenderda, çikolata kıvırcıkları hariç tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Adım 2: Karışımı servis bardaklarına aktarın ve 30 dakika ila 1 saat boyunca buzdolabında bekletin. Eğer kullanıyorsanız, çikolata kıvırcıkları ile süsleyin.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?