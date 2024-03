İçinde Un Olmadığını Anlayamayacaksınız! Parmaklarınızı Yedirtecek 45 Pratik Glütensiz Tatlı Tarifi

Malzemeler:

3 orta boy şeftali

2 yemek kaşığı esmer şeker

1/4 çay kaşığı tarçın

Bir tutam muskat (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı tereyağı

Servis için vanilyalı dondurma

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 325°'ye ısıtın. Şeftalileri ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkarın, ardından kesik tarafı yukarıda olacak şekilde bir fırın kabına yerleştirin.

Adım 2: Küçük bir kasede şeker, tarçın ve kullanıyorsanız muskatı karıştırın. Karışımı her bir şeftalinin kesik tarafına serpin. Tereyağını 3 eşit büyüklükte yemek kaşığı olacak şekilde kesin, sonra her parçayı ikiye bölün. Her bir şeftalinin merkezine bir parça tereyağı yerleştirin.

Adım 3: Şeftaliler şeklini kaybetmeden yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Vanilyalı dondurma ile servis yapın.