İçinde Un Olmadığını Anlayamayacaksınız! Parmaklarınızı Yedirtecek 45 Pratik Glütensiz Tatlı Tarifi

Malzemeler:

3/4 su bardağı eritilmiş ve soğutulmuş tereyağı

1/2 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı toz şeker

2 büyük yumurta

2 çay kaşığı saf vanilya özü

2 3/4 su bardağı badem unu

1/2 su bardağı mısır nişastası

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

3/4 çay kaşığı koşer tuz

1 1/4 su bardağı çikolata parçaları

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir kapta, eritilmiş tereyağını ve şekerleri pürüzsüz olana kadar çırpın. Yumurtaları ve vanilyayı ekleyin ve pürüzsüz ve biraz koyulaşana kadar çırpın.

Adım 2: Orta boy bir kapta, badem unu, mısır nişastası, kabartma tozu ve tuzu çırpın. Badem karışımını tereyağı karışımına ekleyin ve karıştırın. Çikolata parçalarını ekleyin.

Adım 3: Pişirildiğinde daha iyi şekil alan kurabiyeler için, hamuru en az 30 dakika bekletin ve fırınınıza göre ortalama 15 dakika pişirin.