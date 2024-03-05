Tam 8600 Yıllık Dünyanın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Yapılan Kazı Çalışmasında Bulundu!

Bilim insanları insanlık tarihindeki ilk kentleşmiş yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık ekmek keşfetti. Böylece bilinen en eski ekmek Konya'da ortaya çıkmış oldu.

Dünyanın en eski ekmeği ile ilgili detaylar haberimizde. 👇