Tam 8600 Yıllık Dünyanın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Yapılan Kazı Çalışmasında Bulundu!
Tam 8600 Yıllık Dünyanın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Yapılan Kazı Çalışmasında Bulundu!
Kaynak: https://www.fikrikadim.com/2024/03/05...
Bilim insanları insanlık tarihindeki ilk kentleşmiş yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık ekmek keşfetti. Böylece bilinen en eski ekmek Konya'da ortaya çıkmış oldu.
Dünyanın en eski ekmeği ile ilgili detaylar haberimizde. 👇
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Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te, bitişik kerpiç evlerin bulunduğu, üstten girilen "Mekan 66" adlı alanda bir fırın yapısı keşfedildi.
Modern arkeolojinin bugün aynı zamanda yiyeceklerin arkeolojisini de incelediğini belirten arkeolog Türkcan;
Çatalhöyük Neolitik Şehri'nin bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkcan şunları söyledi:
"Çatalhöyük'teki bu bulgunun dünyanın en eski ekmeği olduğunu söyleyebiliriz."
Çatalhöyük zaten birçok ilklerin merkeziydi.
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İlerleyen günlerde Mekan 66 adlı bu kazı alanında daha birçok şey bulunacakmış gibi duruyor.
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