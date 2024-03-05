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Tam 8600 Yıllık Dünyanın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Yapılan Kazı Çalışmasında Bulundu!

Tam 8600 Yıllık Dünyanın En Eski Ekmeği Çatalhöyük'te Yapılan Kazı Çalışmasında Bulundu!

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 18:07

Bilim insanları insanlık tarihindeki ilk kentleşmiş yerleşimlerinden biri olan Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık ekmek keşfetti. Böylece bilinen en eski ekmek Konya'da ortaya çıkmış oldu. 

Dünyanın en eski ekmeği ile ilgili detaylar haberimizde. 👇

Kaynak: https://www.fikrikadim.com/2024/03/05...
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Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te, bitişik kerpiç evlerin bulunduğu, üstten girilen "Mekan 66" adlı alanda bir fırın yapısı keşfedildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te, bitişik kerpiç evlerin bulunduğu, üstten girilen "Mekan 66" adlı alanda bir fırın yapısı keşfedildi.

Büyük ölçüde tahrip olmuş fırının etrafında buğday, arpa, bezelye tohumları ve yiyecek olduğu düşnülen avuç içi büyüklüğünde bir buluntu bulundu. Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİTAM)'da yapılan analizler, süngerimsi kalıntının 8 bin 600 yıl öncesine tarihlenen fermente bir ekmek olduğunu belirledi.

Modern arkeolojinin bugün aynı zamanda yiyeceklerin arkeolojisini de incelediğini belirten arkeolog Türkcan;

Modern arkeolojinin bugün aynı zamanda yiyeceklerin arkeolojisini de incelediğini belirten arkeolog Türkcan;

“Yiyecek arkeolojisinin başlangıç noktasının Anadolu olduğunu söylememiz gerekiyor. Çatalhöyük burada çok önemli duraklardan biri. Türk kazılarında, artık çok hassas belgeleme ve detaylı çalışmalarla bu tür organik kalıntıları tespit edebildiğimizi gösterdik.' dedi.

Çatalhöyük Neolitik Şehri'nin bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkcan şunları söyledi:

Çatalhöyük Neolitik Şehri'nin bu alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Türkcan şunları söyledi:

'Fırının köşesindeki küçük, yuvarlak süngerimsi bulgu, dikkatli belgelendikten sonra ekmeğe dönüştü. Yapının ince bir kil tabakasıyla kaplanmış olması, hem odun hem de ekmek olmak üzere tüm bu organik kalıntıların bugüne kadar korunmasını sağladı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde (MAM) yapılan radyo karbon testleri, örneğimizin yaklaşık olarak MÖ 6600'e tarihlendirilebileceğini gösterdi.'

"Çatalhöyük'teki bu bulgunun dünyanın en eski ekmeği olduğunu söyleyebiliriz."

"Çatalhöyük'teki bu bulgunun dünyanın en eski ekmeği olduğunu söyleyebiliriz."

'Bu organik kalıntı, bir ekmek somununun küçültülmüş versiyonudur. Merkezine bir parmak basılmış, pişirilmemiş ama fermente edilmiş ve içindeki nişastalarla birlikte günümüze kadar gelmiştir. Bugüne kadar böyle bir örneğe daha önce rastlanılmamıştı.'

Çatalhöyük zaten birçok ilklerin merkeziydi.

Çatalhöyük zaten birçok ilklerin merkeziydi.

'Dünyanın ilk dokumaları da Çatalhöyük'te bulunmuştu. Ahşap eserler de Çatalhöyük'teydi. Duvar boyaları ve resimler de buna eklendi. Bu anlamda Konya ve Türkiye çok şanslı.'

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İlerleyen günlerde Mekan 66 adlı bu kazı alanında daha birçok şey bulunacakmış gibi duruyor.

İlerleyen günlerde Mekan 66 adlı bu kazı alanında daha birçok şey bulunacakmış gibi duruyor.

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