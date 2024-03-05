Tehlike Kapıda mı? Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: Son 53 Yılın En Sıcak İkinci Şubat Ayı Yaşandı
Tehlike Kapıda mı? Bakan Mehmet Özhaseki Açıkladı: Son 53 Yılın En Sıcak İkinci Şubat Ayı Yaşandı
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını açıkladı.
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Geçtiğimiz ay, son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter(X) hesabından paylaşımda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay hava sıcaklığının ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleştiğini ve böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayının yaşandığını duyurdu.
Bakan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şubat ayı sıcaklık ortalaması 7,5 derece oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün aylık sıcaklık değerlendirmesine göre; 2024 yılı Şubat ayında, sıcaklıklar ortalamaların 3,4 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece son 53 yılın en sıcak ikinci şubat ayı olarak kaydedildi" dedi.
İşte o paylaşım:
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Tehlike kapıda açıklamasını yapan da :)) Geyik bir yana ciddi sorun,denize girenleri gördük şubatta Marmara d
Meteoroloji’den değilde neden bundan duyuyoruz haberi…