Çanakkale'deki Deprem Korkuttu! 4.9'luk Deprem Anı Kamerada: "Çok Korktuk, İlk Kez Böyle Şiddetli Hissettim"
Çanakkale'deki Deprem Korkuttu! 4.9'luk Deprem Anı Kamerada: "Çok Korktuk, İlk Kez Böyle Şiddetli Hissettim"
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Depremi anı işlettiği markette olan Ercan Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Yeniceliler sarsıntının hissedilmesiyle kendilerini hemen sokağa attı. Deprem sonrasıda yurttaşın uzun bir süre evlerine girmedikleri görüldü.
İlçe merkezindeki bir marketin güvenlik kamerasına deprem anı yansıdı. Görüntülerde alışveriş yapan yurttaşların sarsıntı anında panikleyerek iş yerinde dışarıya kaçtıkları görüldü. İşletme sahibi Ercan Fidan, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim."
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Deprem sırasında çok korktuklarını ifade eden Yenice'deki kafe işletmecisi Gülcan Yıldız da, ''Büyük bir ses ile birlikte sallandık. Gerçekten çok korktuk. Şuanda normale dönüyoruz. İnşallah tekrar yaşamayız" dedi.
İşte o anlar:
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