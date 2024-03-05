NATO’da Görevli Türk Askeri Uykusunda Yaşamını Yitirdi
NATO’da Görevli Türk Askeri Uykusunda Yaşamını Yitirdi
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Uykusunda öldüğü belirtilen Türk askerinin, ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı kaydedildi.
Konuya ilişkin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Gilan İrtibat Gözlem Ekibi'nde görevli Türk askerinin, uykusunda yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Açıklamada, Türk askerinin ölüm nedeninin henüz doğrulanamadığı belirtilirken, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş’ın taziye mesajı da paylaşıldı. Ulutaş, mesajında, "Bu trajik kayıptan dolayı en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim ölen askerin aile üyeleri ve arkadaşlarıyla birlikte. Kaybı tüm KFOR camiasında hissediliyor. KFOR'un misyonuna olan sarsılmaz bağlılığımızla onun anısını onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.
Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor. Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.
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