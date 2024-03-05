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Ramazan Gelmeden, Davulcu Kavgası Başladı: Davul Çalma İsteğini Reddeden Muhtarı Vurdu

Ramazan Gelmeden, Davulcu Kavgası Başladı: Davul Çalma İsteğini Reddeden Muhtarı Vurdu

Ramazan Bayramı Kocaeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.03.2024 - 07:59

Ramazan gelmeden birçok ilde davulcular krize neden oldu. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan davulcular, bir grup yurttaş tarafından yasaklanması istenirken, Kocaeli'de ise davulcu kavgası çıktı.

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Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Yeniyalı Mahallesi Şehit Mehmet Sokak'ta davulcu Samet Ş. ile muhtar Metin K. arasında ramazan ayında mahallede davul çalma izni meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş, muhtar Metin K'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Olayın kavgaya dönüşmesiyle Samet Ş, muhtar Metin K'yi tabancayla bacağından yaraladı.

Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir araçla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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