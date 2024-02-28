Valilik Yasakladı: Ramazan Davulcuları Tepki Gösterdi

Ramazan ayı denilince akla hemen olmasa da davulcular gelir. Ancak Çorum'da işler değişti. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan davulcular bu sene Çorum'da sahuru haber veremeyecek. Davulcuların iddiasına göre Çorum'da sahurlarda davul çalmak valilik tarafından yasaklandı.