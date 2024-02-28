Valilik Yasakladı: Ramazan Davulcuları Tepki Gösterdi
Valilik Yasakladı: Ramazan Davulcuları Tepki Gösterdi
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Çorum'da toplanan bir grup davulcu, kararı protesto etti.
ANKA'nın haberine göre Çorum’da davulculuk yapan ve Ramazan ayında sahura yurttaşları davulla kaldıran davulcular, iki yıldır önce pandemi sonrasında deprem felaketi nedeniyle çalamadıkları sahur davulunu bu yıl çalmak istediklerini dile getirdi.
Saat Kulesi yanında toplanan davulcular adına konuşma yapan Murat Işık, "81 vilayette ramazan davulu çalınıyor ancak Çorum’da bir türlü davul çalınamıyor. Bir sene pandemiyi bahane ettiler, bir sene depremi bahane ettiler. Bu sene de temelli kaldırdıklarını söylediler. Burada insanlar ekmek yiyor. Ekmeklerini kaldırmak çok kötü bir şey yani emek hırsızlığıdır" diye konuştu.
''150 yıldır Çorum’da Ramazan davulu yaşatılıyor fakat son üç yıldır bize davul çaldırılmıyor ve şu anda da Valilik kararıyla Ramazan davulunun kaldırıldığı söyleniyor. Şikayet olduğu söyleniyor fakat biz vali beyden bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Geleneğimiz, göreneğimiz bu bizim. 48-49 kişiyiz, insanlardan para topluyoruz. Vatandaştan zorla para almıyoruz. İnsanlar zaten davula kalkmıyor, biz bunu biliyoruz ama bu bir gelenek olduğu için sürdürüyoruz."
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