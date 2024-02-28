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Valilik Yasakladı: Ramazan Davulcuları Tepki Gösterdi

Valilik Yasakladı: Ramazan Davulcuları Tepki Gösterdi

Ramazan Bayramı Çorum
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.02.2024 - 13:52

Ramazan ayı denilince akla hemen olmasa da davulcular gelir. Ancak Çorum'da işler değişti. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan davulcular bu sene Çorum'da sahuru haber veremeyecek. Davulcuların iddiasına göre Çorum'da sahurlarda davul çalmak valilik tarafından yasaklandı.

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Çorum'da toplanan bir grup davulcu, kararı protesto etti.

Çorum'da toplanan bir grup davulcu, kararı protesto etti.

ANKA'nın haberine göre Çorum’da davulculuk yapan ve Ramazan ayında sahura yurttaşları davulla kaldıran davulcular, iki yıldır önce pandemi sonrasında deprem felaketi nedeniyle çalamadıkları sahur davulunu bu yıl çalmak istediklerini dile getirdi.

ANKA'nın haberine göre Çorum’da davulculuk yapan ve Ramazan ayında sahura yurttaşları davulla kaldıran davulcular, iki yıldır önce pandemi sonrasında deprem felaketi nedeniyle çalamadıkları sahur davulunu bu yıl çalmak istediklerini dile getirdi.

Saat Kulesi yanında toplanan davulcular adına konuşma yapan Murat Işık, "81 vilayette ramazan davulu çalınıyor ancak Çorum’da bir türlü davul çalınamıyor. Bir sene pandemiyi bahane ettiler, bir sene depremi bahane ettiler. Bu sene de temelli kaldırdıklarını söylediler. Burada insanlar ekmek yiyor. Ekmeklerini kaldırmak çok kötü bir şey yani emek hırsızlığıdır" diye konuştu.

Saat Kulesi yanında toplanan davulcular adına konuşma yapan Murat Işık, "81 vilayette ramazan davulu çalınıyor ancak Çorum’da bir türlü davul çalınamıyor. Bir sene pandemiyi bahane ettiler, bir sene depremi bahane ettiler. Bu sene de temelli kaldırdıklarını söylediler. Burada insanlar ekmek yiyor. Ekmeklerini kaldırmak çok kötü bir şey yani emek hırsızlığıdır" diye konuştu.

'15 yıldır, davulculuk, zurnacılık, müzisyenlikle evimize ekmek götürüyoruz. Şimdi Ramazan davulu ile ilgili buradayız'' diyen Murat Işık, şunları söyledi:

''150 yıldır Çorum’da Ramazan davulu yaşatılıyor fakat son üç yıldır bize davul çaldırılmıyor ve şu anda da Valilik kararıyla Ramazan davulunun kaldırıldığı söyleniyor. Şikayet olduğu söyleniyor fakat biz vali beyden bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Geleneğimiz, göreneğimiz bu bizim. 48-49 kişiyiz, insanlardan para topluyoruz. Vatandaştan zorla para almıyoruz. İnsanlar zaten davula kalkmıyor, biz bunu biliyoruz ama bu bir gelenek olduğu için sürdürüyoruz."

''150 yıldır Çorum’da Ramazan davulu yaşatılıyor fakat son üç yıldır bize davul çaldırılmıyor ve şu anda da Valilik kararıyla Ramazan davulunun kaldırıldığı söyleniyor. Şikayet olduğu söyleniyor fakat biz vali beyden bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Geleneğimiz, göreneğimiz bu bizim. 48-49 kişiyiz, insanlardan para topluyoruz. Vatandaştan zorla para almıyoruz. İnsanlar zaten davula kalkmıyor, biz bunu biliyoruz ama bu bir gelenek olduğu için sürdürüyoruz."
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