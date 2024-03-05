Okulda Tek Başına: Sadece 8 Yaşındaki İsmail, Eğitim Görüyor

Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan göçler okulları da büyük ölçüde etkiledi. Batman'da alışkın olmadığımız bir olay yaşandı. Devlet okulunda sadece bir çocuğun eğitim gördüğü öğrenildi. Büyükşehirlerde yaşayan ebeveynler, çocuklarının eğitimleri için özel okullara binlerce lira öderken, Batman'ın Sason ilçesi Güneycik mezrasındaki okulda sadece bir öğrenci eğitim alıyor.