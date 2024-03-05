Okulda Tek Başına: Sadece 8 Yaşındaki İsmail, Eğitim Görüyor
Okulda Tek Başına: Sadece 8 Yaşındaki İsmail, Eğitim Görüyor
Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan göçler okulları da büyük ölçüde etkiledi. Batman'da alışkın olmadığımız bir olay yaşandı. Devlet okulunda sadece bir çocuğun eğitim gördüğü öğrenildi. Büyükşehirlerde yaşayan ebeveynler, çocuklarının eğitimleri için özel okullara binlerce lira öderken, Batman'ın Sason ilçesi Güneycik mezrasındaki okulda sadece bir öğrenci eğitim alıyor.
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Batman’ın Sason ilçesindeki 1 derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu’nda, sadece 8 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt eğitim görüyor.
30 nüfuslu mezra, ilçeye 2 saat uzaklıkta olduğu için okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş (28), sabahları okulun sobasını yakıp işe başladığını belirterek, "İsmail geldikten sonra dersimizi işliyoruz. Tek öğrenciye eğitim vermek farklı bir duygu. Öğrencimin okul arkadaşıyım. Teneffüslerde badminton, satranç, futbol tarzı oyunları oynuyoruz" dedi.
Sason ilçesi Kaşyayla köyünün 5 hane ve 30 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015’te açılan 1 derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu’nda, kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zamanla azaldı.
Okulda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3’üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı. Mezranın ilçeye 2 saat uzaklıkta olması nedeniyle okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş, kış aylarının soğuk geçtiği mezrada, sabahları sobayı yakarak işe başlıyor.
İsmail’in hem tek öğretmeni hem de okuldaki tek arkadaşı olan Aktaş, teneffüs saatlerini bahçede çeşitli oyunlarla değerlendiriyor.
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"Köye geldiğimde 2 saatlik bir mesafenin olduğunu gördüm. Okulda sadece 1 öğrenci vardı. Eğitim konusunda daha farklı üzerine düştüm. Öğrencimin hem öğretmeni hem okul arkadaşıyım'' diyen Öğretmen Pınar Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:
''Öğrencimle badminton, satranç, futbol tarzı oyunları oynuyoruz. Teneffüslerimizi bu şekilde değerlendirebiliyoruz.Sabah sobayı yakıyorum. İsmail’in gelmesini bekliyorum. O geldikten sonra dersimizi işliyoruz. Bazen olumsuz hava koşulları olabiliyor. O zaman da evine giderek ona ders veriyorum. İsmail neşeli, çalışkan, söylenenleri çabuk kavrayabilen bir öğrenci. Biz birer aile gibi olduk. Öğretmenden ziyade abla da oldum, arkadaş da oldum."
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt “Burası bizim narin okullarımızdan bir tanesi. Doğayla iç içe. Ancak şu özelliği var; tek öğrencisi olan bir okulumuz'' dedi.
Açıklamasına devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, ''Milli Eğitim Bakanlığımızın geçen sene çıkartmış olduğu yönetmelik dahilinde, tek öğrenci dahi olsa biz tüm okullarımızı fırsat eşitliği dahilinde öğretmen görevlendirip, kendilerine gerekli eğitim hizmetlerini sunuyoruz. Geleceğin nesillerini yetiştirmede, bir öğrencimizi dahi kaybedecek durumumuz yok. Etrafı dağlarla çevrili, kış şartlarının çok ağır geçtiği bu bölgemizde bir kadın öğretmenimizin tek başına burada bulunup, bu hizmeti icra etmesi gerçekten kolay bir şey değil'' diye konuştu.
Büyüyünce polis olmak istediğini söyleyen İsmail Bozkurt da “Okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Tek öğrenci olmama rağmen sıkılmıyorum. Çünkü öğretmenimle hem ders yapıyoruz hem de oyun oynuyoruz. Öğretmenim bana çok iyi davranıyor. Benim 2 tane yavru keçim var. Okul bittikten sonra keçilerimin yanına gidiyorum. Onlarla oynuyorum" dedi.
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