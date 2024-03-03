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Sağlıksız Olarak Lanse Edilse de Aslında Vücudumuza Birçok Yararı Olan 10 Besin

Sağlıksız Olarak Lanse Edilse de Aslında Vücudumuza Birçok Yararı Olan 10 Besin

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 22:02

Yıllardır yüksek kalori, sodyum, yağ ve şeker içeriği nedeniyle birçok yiyecek ve o yiyecekleri tüketen kişiler eleştiriliyor. Hatta artık bu besinleri tükettiğimiz için suçluluk duymaya başladık. Oysaki hemen hemen hepimiz abur cubur severiz. Peki bu çok da yanlış değil desek? İşte aslında sizin için iyi olabilecek 10 'sağlıksız' yiyecek ve içecek. 👇

Kaynak: https://listverse.com/2023/10/30/top-...
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1. Kahve

1. Kahve

Dünya çapında milyonlarca insan sabahlarına taze bir fincan kahve ile başlıyor. Aslında, Amerikalıların yüzde 74'ü her gün kahve içiyor! Ve dünya çapında her gün 2 buçuk milyar kadar kahve tüketiliyor!

Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü Başkanı Frank Hu şöyle diyor;

Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü Başkanı Frank Hu şöyle diyor;

'Genel kanıtlar, kahvenin sağlık sonuçları açısından zararlı olmaktan çok sağlıklı olduğuna oldukça ikna edici oldu. Kahve alımının kalp hastalığı, tip 2 diyabet, parkinson hastalığı, karaciğer ve endometriyal kanserler ve depresyon olasılığının düşmesine neden olabileceği sonucuna vardık.'

2. Dondurma

2. Dondurma

Dondurma, protein, kalsiyum gibi önemli besinleri ve D & A vitaminleri gibi vitaminleri içerir. Bu vitaminler sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Ayrıca bunlar vücudunuzun güçlü kemikler oluşturmak için gerekli olan kalsiyumu emmesine yardımcı olurlar. Dondurma bol miktarda süt içerir, bu da bebeklerin büyüdükçe kemiklerin güçlenmesi için ihtiyaç duyduğu şeydir. Kısaca kalorili diye her şeyden uzak durmak gerekmiyor.

3. Bitter çikolata

3. Bitter çikolata

Özellikle bitter çikolata, az şeker ve yüksek flavanol içeriği ile kalp hastalığı riskini azaltırken, vitamin ve mineral kaynağıdır. Flavanollar, cildi güneş hasarından korur, kan akışını iyileştirir ve nemlendirir. Ayrıca, kakao tüketimi beyne kan akışını artırarak dikkat, konsantrasyon ve hafızayı geliştirir. Çikolata ayrıca dopamin salgılar, bu da rahatlama ve mutluluk hissi sağlar.

4. Pizza

4. Pizza

Pizza genellikle sağlıklı bir yemek seçeneğinden ziyade ara sıra tadını çıkarmak için yenilebilecek bir şey olarak algılanır. Pizzaların çoğu, genellikle yüksek kalorili soslarla doldurulduğu için kalori ve sodyum bakımından yüksektir. Ancak pizza, doğru malzemelerle hazırlanıp ölçülü tüketildiğinde nispeten sağlıklı bir yemek de olabilir. Pizza çok çeşitli temel besinleri sağlar! Ayrıca seçtiğiniz tavuk, salam veya et protein içerir.

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5. Salsa

5. Salsa

Bu lezzetli atıştırmalık tortilla cipsleriyle mükemmel uyum sağlar. Salsa, ana bileşenleri sayesinde A ve C vitaminleri bakımından yüksektir: soğan, domates ve limon suyu. Daha da dikkat çekici olan ise kalorisi. 2 Yemek kaşığı porsiyonda sadece 15 kalori vardır, bu da onu kalori alımınız konusunda endişelenmeden lezzetli bir atıştırmalık için mükemmel bir seçenek haline getirir.

6. Yumurta

6. Yumurta

Yumurtalar sağlıklı değil mi? Birçok kişi son zamanlarda kalorisi sebebiyle yumurta tüketmemeye çalışıyor. Oysa yumurtalarda göz sağlığını destekleyen besinler vardır. Yumurta sarısı, sadece görme iyileşmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda kas kaybına karşı da koruma sağlayan çok miktarda karoten içerir.

7. Kırmızı şarap

7. Kırmızı şarap

Kırmızı şarap, kalbinizdeki kan damarlarının astarını koruyan antioksidanlar içerir. Kan damarlarının zarar görmesini önlemek, kan pıhtılaşması riskinin azalmasına neden olur, kalp arteri hasarını önler ve kan damarları hattındaki hücre çalışmasını iyileştirir. Araştırmalar, bu faydaların ölçülü alkol alanlara ve düzenli olarak içenlere kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve birçok kanser türü riskini artırmasına yardımcı olduğunu göstermiştir.

8. Şekerleme

8. Şekerleme

Popüler inanışın aksine, şekerlemeler aslında sizin için iyi olabilir. Şekerin sindirimde iyileşme, stresin azalması ve öksürükten kurtulma gibi çeşitli fiziksel sağlık yararları vardır! Nane şekerleri mide rahatsızlığını gidermeye ve gaz ve şişkinliği azaltmaya yardımcı olabilir. Zencefilli şekerin faydaları da vardır: mide bulantısı ve hareket hastalığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur. Tatlılardaki tatlı şeker ve bal içeriği boğaz ağrısını yatıştırmaya yardımcı olabilir.

9. Patlamış mısır

9. Patlamış mısır

Patlamış mısır polifenollerle doldurulur. Bazı hastalıkların görülme sıklığını azaltmanın yanı sıra, polifenollerin kan dolaşımına, sindirim sağlığına ve diğer vücut işlevlerine yardımcı olduğu bilinmektedir. Çok fazla sağlıksız baharat olmadan yapıldığında — tuz veya şeker — patlamış mısırın kalorisi oldukça düşüktür.

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10. Sakız

10. Sakız

Sakızın ağız kokusunu gidermek dışında görevleri de var. Çiğneme eylemi beyne giden kan akışını ve vücuttaki oksijen akışını arttırır. Bu, odaklanmayı, dikkat süresini ve rahatlama duygularını artırır ve geliştirir. Bir test için çalışırken bir parça aromalı sakız çiğnerseniz ve o testi yaparken aynı aromalı sakızı çiğnerseniz, beyninizin bilgiyi daha etkili bir şekilde “hatırladığı” ve hatırlayabildiği gözlemlenmiştir.

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