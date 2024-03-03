Sağlıksız Olarak Lanse Edilse de Aslında Vücudumuza Birçok Yararı Olan 10 Besin

Dondurma, protein, kalsiyum gibi önemli besinleri ve D & A vitaminleri gibi vitaminleri içerir. Bu vitaminler sizi hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korur. Ayrıca bunlar vücudunuzun güçlü kemikler oluşturmak için gerekli olan kalsiyumu emmesine yardımcı olurlar. Dondurma bol miktarda süt içerir, bu da bebeklerin büyüdükçe kemiklerin güçlenmesi için ihtiyaç duyduğu şeydir. Kısaca kalorili diye her şeyden uzak durmak gerekmiyor.