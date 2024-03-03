Sağlıksız Olarak Lanse Edilse de Aslında Vücudumuza Birçok Yararı Olan 10 Besin
Sağlıksız Olarak Lanse Edilse de Aslında Vücudumuza Birçok Yararı Olan 10 Besin
Kaynak: https://listverse.com/2023/10/30/top-...
Yıllardır yüksek kalori, sodyum, yağ ve şeker içeriği nedeniyle birçok yiyecek ve o yiyecekleri tüketen kişiler eleştiriliyor. Hatta artık bu besinleri tükettiğimiz için suçluluk duymaya başladık. Oysaki hemen hemen hepimiz abur cubur severiz. Peki bu çok da yanlış değil desek? İşte aslında sizin için iyi olabilecek 10 'sağlıksız' yiyecek ve içecek. 👇
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1. Kahve
Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü Başkanı Frank Hu şöyle diyor;
2. Dondurma
3. Bitter çikolata
4. Pizza
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5. Salsa
6. Yumurta
7. Kırmızı şarap
8. Şekerleme
9. Patlamış mısır
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10. Sakız
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