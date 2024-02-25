Karnım Doysun Ama Sağlıklı da Olsun Diyenlere 20 Doyurucu Öğle Yemeği Önerisi

Malzemeler:
1 küçük balkabağı veya kabocha kabağo
5 yemek kaşığı bitkisel ya da fıstık yağı
Koşer tuzu
1/4 su bardağı Tayland kırmızı curry pastası
1 (400 ml) kutu hindistan cevizi sütü
1 küçük yeşil biber, çekirdekleri çıkarılmış ve şeritler halinde dilimlenmiş
1 küçük kırmızı biber, çekirdekleri çıkarılmış ve şeritler halinde dilimlenmiş
1 orta boy arpacık soğanı, yarıya kesilmiş ve ince dilimlenmiş
2 ila 3 Tayland kuş gözü biberi, dilimlenmiş
1/3 su bardağı konserve bambu filizi, suyu süzülmüş ve ince kibrit çöpü şeklinde dilimlenmiş
1/2 limon suyu
1 1/2 yemek kaşığı balık sosu
1/4 su bardağı taze Tayland fesleğeni, servis için daha fazla ince dilimlenmiş
Limon dilimleri, servis için
Buharda pişmiş pirinç, servis için
Yapılışı:
1. Adım: Fırını 200ºC'ye ısıtın. Balkabağını ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve atın. 8 ila 10 kalın dilim halinde kesin. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerine 3 yemek kaşığı yağ gezdirin ve tuzla tatlandırın. Neredeyse tamamen yumuşayana kadar (çatalı biraz dirençle sokabilmelisiniz) 20 ila 25 dakika boyunca kızartın. Soğumasını bekleyin.
2. Adım: Yeterince soğuduğunda, balkabağının kabuğunu dikkatlice çıkarın. Balkabağı parçalarını yaklaşık 5 cm'lik parçalara doğrayın. Daha yumuşak parçaları bulun ve 1/4 su bardağı ölçüsünü dolduracak kadar ezin ve bir kenara koyun.
3. Adım: Büyük bir Hollanda fırını veya diğer ağır tabanlı bir tencerede, orta-yüksek ateşte 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Yağ parıldadığında, kırmızı curry pastasını ekleyin ve sık sık karıştırarak, kokusu çıkana ve rengi koyulaşana kadar 2 ila 3 dakika pişirin. Ateşi orta-düşük seviyeye indirin, hindistan cevizi sütünü karıştırın ve yaklaşık 3 dakika daha kaynatın. Ateşten alın ve biraz soğumasını bekleyin.
4. Adım: Ezilmiş balkabağını ve 1/4 su bardağı suyu hindistan cevizi karışımına ekleyin ve bir dalga dalga karıştırıcı kullanarak pürüzsüz olana kadar püre haline getirin. (Alternatif olarak, karışımı normal bir blender'a aktarın ve pürüzsüz olana kadar püre haline getirin; sosu tencereye geri dökün.).
5. Adım: Yeşil biberi, kırmızı biberi, arpacık soğanını, biberi ve bambu filizlerini tencereye ekleyin. Karışımı kaynatın, ateşi orta-düşük seviyeye indirin ve sebzeler yumuşayana kadar, kapaklı bir şekilde 5 ila 7 dakika kaynatın. Kapağı açın ve ayrılan balkabağını ekleyin ve yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika daha kaynatın.
6. Adım: Servis yapmadan hemen önce, limon suyunu, balık sosunu ve Tayland fesleğeni yapraklarını karıştırın. Curry'yi beyaz pirinç üzerine dökün ve dilimlenmiş fesleğenle süsleyin. Limon dilimleri ile servis yapın.