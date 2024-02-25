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Karnım Doysun Ama Sağlıklı da Olsun Diyenlere 20 Doyurucu Öğle Yemeği Önerisi

Karnım Doysun Ama Sağlıklı da Olsun Diyenlere 20 Doyurucu Öğle Yemeği Önerisi

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 21:01

Öğle yemeği zamanının önemini küçümsememeliyiz. İyi bir öğle yemeği, iş gününüzü aydınlatabilir ve kaliteli zaman geçirmenizi sağlayabilir. Genellikle kahvaltı ve akşam yemeği tüm ilgiyi çeker, ancak şimdi vereceğimiz tariflerle öğle yemeğinin günün en önemli öğünü olduğunu kesinlikle anlayacaksınız. 👇

Kaynak: https://www.delish.com/cooking/recipe...

20. Chili

20. Chili

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1/2 büyük beyaz soğan, doğranmış

  • 3 diş sarımsak, ince doğranmış

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • kıyma

  • 1 yemek kaşığı chili tozu

  • 1 çay kaşığı

  • kuru kekik

  • 1 çay kaşığı

  • toz kimyon

  • 1/2 çay kaşığı

  • toz kırmızı biber

  • 1/4 çay kaşığı

  • kırmızı pul biber (isteğe bağlı)

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1 kutu domates sosu 

  • 1 kutu fasulyesi, süzülmüş

  • Üzeri için rendelenmiş cheddar peyniri, ekşi krema ve doğranmış yeşil soğan

Yapılışı:

Adım 1: Büyük bir tencerede orta ateşte yağı ısıtın. Soğanı ekleyin ve ara sıra karıştırarak, hafif yumuşayıncaya ve saydamlaşıncaya kadar pişirin, yaklaşık 5 dakika. Sarımsağı ekleyin ve karıştırarak kokusu çıkana kadar pişirin, yaklaşık 1 dakika daha. Sebzeleri kaplayacak şekilde domates salçasını ekleyin. Kıymayı ekleyin ve bir kaşıkla parçalayarak pembeleşene kadar pişirin, yaklaşık 7 dakika. Fazla yağı süzün.

Adım 2: Chili tozu, kekik, kimyon, kırmızı biber ve pul biberi (kullanıyorsanız) ekleyin; tuz ve karabiberle bolca tatlandırın. Domates ve fasulyeyi ekleyin ve kaynamaya bırakın. Orta ateşte, ara sıra karıştırarak, tatlar karışana ve sıvı hafifçe azalana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin; gerekirse tuz ve karabiber ekleyin.

Adım 3: Chili'yi kaselere koyun. Üzerine peynir, ekşi krema ve yeşil soğan ekleyin.

19. Yabanmersinli kinoa salatası

19. Yabanmersinli kinoa salatası

Malzemeler:

  • 1 1/2 su bardağı  su veya düşük sodyumlu sebze suyu

  • 3/4 su bardağı üç renkli kinoa, yıkanmış ve süzülmüş

  • 1/2 su bardağı kurutulmuş yaban mersini

  • 1 büyük demet kıvırcık yeşil lahana kabaca doğranmış

  • Koşer tuz

  • 2 orta boy kabuklu elma, Granny Smith veya Honeycrisp gibi, doğranmış

  • 1/4 küçük kırmızı soğan, ince dilimlenmiş

  • 1/3 su bardağı kavrulmuş ceviz, kabaca doğranmış

  • 60 gr ufalanmış beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı Dijon hardalı 

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 limonun suyu

  • Bir tutam kırmızı pul biber

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

1. Adım: Orta boy bir tencerede suyu kaynatın. Kinoayı ekleyin ve orta ateşe alın. Su emilene ve kinoa yumuşayana kadar yaklaşık 15 dakika boyunca kapağı kapalı olarak pişirin. Ateşten alın. Çatal ile karıştırın, ardından üzerine yaban mersinlerini ekleyin. 5 dakika boyunca buharda bırakın.

2. Adım: Bu arada, lahanayı büyük bir kaseye koyun; 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Lahanayı ellerinizle karıştırın, yaklaşık 1 dakika boyunca. Lahana, kinoayı, yaban mersinlerini, elmaları, soğanı, cevizi ve beyaz peyniri ekleyin ve karıştırın.

3. Adım: Küçük bir kasede hardalı, yağı, balı, limon suyunu ve kırmızı pul biberi çırpın; tuz ve karabiber ile tatlandırın.

4. Adım: Sosu salatanın üzerine dökün ve karıştırın.

18. İtalyan böreği

18. İtalyan böreği

Malzemeler:

  • Fırın tepsisi için pişirme spreyi veya bitkisel yağ

  • kruvasan hamuru

  • 1 su bardağı rendelenmiş Asiago peyniri 

  • ince dilimlenmiş mortadella veya jambon

  • dilimlenmiş provolone peyniri

  • ince dilimlenmiş salam

  • 1 1/2 su bardağı giardiniera karışımı

  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı beyaz susam tohumu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 350°'ye önceden ısıtın ve fırın tepsisini pişirme spreyi veya bitkisel yağ ile yağlayın.

Adım 2: Hazırlanan fırın tepsisine bir tüp açılmış kruvasan hamurunu yerleştirin, gerekirse dikişleri birleştirin ve tepsinin boyutuna uydurmak için hafifçe gerin. Hafifçe altın rengi olana kadar pişirin, 8 ila 10 dakika. Biraz soğumasını bekleyin, yaklaşık 5 dakika.

Adım 3: Pişmiş hamurun üzerine eşit bir şekilde 1/2 su bardağı Asiago peyniri serpin, hamurun kenarında 1/2' boşluk bırakın. Üstüne mortadella, provolone, salam, giardiniera ve kalan 1/2 su bardağı Asiago peyniri ile katmanlar oluşturun. Dolguyu kaplamak için kalan kruvasan hamurunu açın. Üst ve alt hamurun kenarlarını birleştirin ve mühürleyin. Hamurun üstünü yağ ile fırçalayın. Üzerine susam tohumları ve kekik serpin.

Adım 4: Hamur altın rengi olana ve içi pişene kadar fırında pişirin, 30 ila 35 dakika. Hamur çok hızlı kızarıyorsa üzerini folyo ile kapatabilirsiniz.

Adım 5: Kareler halinde dilimlemeden önce en az 15 dakika soğumasını bekleyin.

17. Fırında feta peynirli çorba

17. Fırında feta peynirli çorba

Malzemeler:

  • Kiraz veya üzüm domates

  • Arpacık soğan, kabaca doğranmış

  • Sarımsak dişi, ezilmiş

  • Sızma zeytinyağı, ayrılmış

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • Bir tutam kırmızı biber, isteğe bağlı

  • Feta peyniri, ayrılmış

  • Beyaz ekmek dilimi, kabukları çıkarılmış, ½” küpler halinde kesilmiş

  • Düşük sodyumlu tavuk suyu

  • Taze dereotu, süslemek için

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 400º'ye ısıtın. Orta boy bir fırın kabında, domatesleri, arpacık soğanları, sarımsağı ve yağın yaklaşık 2 çay kaşığını hariç tutarak hepsini karıştırın. Tuz, biber ve kırmızı biber ekleyin ve karıştırın.

2. Adım: Feta peynirinin ⅔'ünü domates karışımının ortasına koyun ve biraz yağ ile üzerine gezdirin. 40 ila 45 dakika veya domatesler patlayana ve feta peyniri üstte altın rengi olana kadar pişirin.

3. Adım: Küçük bir fırın tepsisi veya fırın kabında, ekmek küplerini, ¼ çay kaşığı tuz ve kalan zeytinyağı ile karıştırın. Bir kenara koyun.

4. Adım: Standart bir blender kullanıyorsanız: Domates ve feta peynir karışımını, tavuk suyu ile birlikte dikkatlice bir blendera aktarın ve tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta boy bir tencereye aktarın.

5. Adım: Bir dalga blender kullanıyorsanız: Domates ve feta peynir karışımını dikkatlice bir tencereye aktarın ve dalga blender ile tamamen pürüzsüz olana kadar karıştırın. Tavuk suyunu karıştırın.

6. Adım: Çorba karışımını orta düşük ateşte kaynamaya getirin ve 10 dakika pişirin.

7. Adım: Bu arada, çorba pişerken, ekmeği fırına aktarın ve krutonlar altın rengi olana kadar pişirin, yarı yolda karıştırın.

8. Adım: Çorbayı kaseye koyun ve üzerine biraz ekmek kırıntısı, kalan feta peyniri, taze dereotu ve biraz zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

16. Hindi salatası

16. Hindi salatası

Malzemeler:

  • 4 su bardağı doğranmış arta kalan hindi 

  • 1 su bardağı doğranmış kereviz 

  • 1/2 su bardağı doğranmış arpacık soğan

  • 2 yemek kaşığı doğranmış taze dereotu

  • 1/2 su bardağı mayonez

  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1 çay kaşığı kereviz tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kâsede hindi, kereviz, arpacık soğan ve dereotunu karıştırın. Mayonez, sirke ve kereviz tuzunu ekleyin; karabiberle tatlandırın. Hindinin kaplandığından emin olana kadar karıştırın.

Adım 2: Salata 4 gün önceden hazırlanabilir. Hava geçirmez bir kapta saklayın ve buzdolabında bekletin.

15. Babanne pizzası

15. Babanne pizzası

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • 2 çay kaşığı kuru maya

  • 1 1/2 su bardağı Ilık su

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 4 su bardağı un

  • 2 çay kaşığı tuz

  • kabukları soyulmuş domates

  • 4 diş sarımsak, ince doğranmış, ayrılmış

  • 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • mozzarella

  • Taze fesleğen yaprakları, ince doğranmış

Yapılışı:

Adım 1) Hamurun oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Adım 2) Domatesleri büyük bir kase üzerinde ince bir süzgeçte süzün. Ellerinizle domatesleri olabildiğince ince bir şekilde ezin. Süzgeçte 2 dakika daha bekletin. 

Adım 3) Domatesleri kaseye koyun. Yarım sarımsak, 2 yemek kaşığı yağ ve 1 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın.

Adım 4) Bir fırın tepsisini yağlayın. Hamuru dikkatlice indirin ve hazırlanan tepsinin üzerine aktarın. Parmaklarınız ve avuç içlerinizin yanlarıyla hamuru tüm tepsiyi dolduracak şekilde nazikçe gerin. Eğer hamur geri çekilirse, üzerini örtün ve hamurun oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmesini sağlayın. Hamurun üzerine peyniri ve sosu ekleyin.

Adım 5) Peynir kabarcıklar oluşana ve hamur altın rengini alana kadar pizzayı pişirin, 20 ile 25 dakika arası.

Adım 6) Küçük bir kasede, kalan sarımsak ve 4 yemek kaşığı yağı fesleğenle karıştırın; tuzla tatlandırın. Fesleğen sosunu pizzanın üzerine gezdirin.

14. Reuben

14. Reuben

Malzemeler:

  • Pişirme spreyi

  • kruvasan hamuru 

  • mısır 

  • 6 dilim İsviçre peyniri

  • turşulu lahana 

  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

  • Koşer tuzu

  • Çörek otu 

  • rus salatası

  • 1 çay kaşığı toz şeker 

  • 1/4 çay kaşığı kırmızı biber 

  • Koşer tuz 

  • Taze çekilmiş karabiber 

Yapılışı:

Adım )) 1Fırını 350°'ye ısıtın. Küçük bir fırın tepsisini pişirme spreyi ile yağlayın. Bir tüp kruvasan hamurunu tepsinin üzerine açın ve dikişleri birleştirin. Hafif altın rengi olana kadar 10 dakika pişirin. 

Adım 2) Önceden pişmiş kruvasanların üzerine mısır eti, İsviçre peyniri ve turşulu lahanayı katmanlar halinde yerleştirin. İkinci tüp kruvasan hamuru ile üstünü örtün ve dikişleri ve kenarları birleştirin. Üzerine tereyağı sürün ve tuz ve çörek otu serpiştirin. 

Adım 3) Altın rengi olana ve hamur tamamen pişene kadar 30 dakika daha pişirin. 

Adım 4) Bu arada, Rus salatasını yapın: Orta boy bir kasede mayonez, ketçap, hardal, Worcestershire sosu, şeker ve kırmızı biberi karıştırın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. 

Adım 5) Reubeni karelere kesin ve Rus salatası ile birlikte servis yapın.

13. Köriili çorba

13. Köriili çorba

Malzemeler:

  • kabak

  • 3 yemek kaşığı eritilmiş hindistan cevizi yağı

  • 1 kırmızı soğan, dört parçaya bölünmüş

  • 2 büyük havuç, kabaca doğranmış

  • 3 diş sarımsak

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 yemek kaşığı kari tozu

  • 4 su bardağı düşük sodyumlu sebze suyu, ısıtılmış

  • 1/2 su bardağı hindistan cevizi sütü

  • 1/4 su bardağı kavrulmuş fıstık, kabaca doğranmış

  • Garnitür için taze doğranmış kişniş

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 425°'ye önceden ısıtın. İki büyük fırın tepsisinde, kabakları yağ, soğan, havuç ve sarımsakla karıştırın. Tuz, biber ve kari tozu ile tatlandırın.

2. Adım: Kabak karamelize olana ve yumuşayana kadar, ara sıra karıştırarak yaklaşık 45 dakika pişirin.

3. Adım: Kabak karışımını blendera ekleyin ve sebze suyu ile krema kıvamına gelene kadar püre haline getirin.

4. Adım: Her porsiyonun üzerine hindistan cevizi sütü gezdirin ve fıstık ve kişniş ile süsleyin.

12. Panera thai avuk salatası

12. Panera thai avuk salatası

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı tatlandırılmamış pirinç sirkesi

  • 3 yemek kaşığı tatlı biber sosu

  • 1 çay kaşığı taze limon suyu

  • 1/2 çay kaşığı koşer tuz

  • fıstık sosu

  • 3 yemek kaşığı doğal kremsi fıstık ezmesi

  • 2 yemek kaşığı taze limon suyu

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • zencefil

  • 1 çay kaşığı kavrulmuş susam yağı

  • 1 diş sarımsak, rendelenmiş veya ince doğranmış

  • 1 yemek kaşığı nötr yağ

  • kemiksiz, derisiz tavuk göğsü

  • 1 çay kaşığı koşer tuz

  • dilimlenmiş badem

  • orta boy havuç

  • kırmızı biber

  • donmuş kabuklu edamame

  • büyük baş marul, doğranmış 

  • taze kişniş yaprakları

Yapılışı:

Adım 1: Orta boy bir kapta fıstık ezmesi, limon suyu, soya sosu, biber sosu, zencefil, yağ ve sarımsağı pürüzsüz olana kadar çırpın. 1 yemek kaşığı soğuk su ekleyip karıştırın; eğer sos hala çok koyuysa, pürüzsüz, dökülebilir bir kıvam elde edilene kadar, birer çay kaşığı soğuk su ekleyin. Kullanıma hazır olana kadar kaplayın ve buzdolabında bekletin.

Adım 2:: Sos 1 hafta önceden yapılabilir. Hava geçirmez bir kapta saklayın ve buzdolabında bekletin.

Adım 1: Fırını 350°'ye ısıtın. Orta boy bir fırın tepsisinde 1 yemek kaşığı yağı ısıtın.

Adım 2: Tavuğu 1 çay kaşığı tuzla tatlandırın. Tavaya ekleyin, ısıyı orta seviyeye düşürün ve bir tarafı altın rengi olana kadar, yaklaşık 4-5 dakika, karıştırmadan pişirin. Diğer tarafını çevirin ve altın rengi olana kadar 4-5 dakika daha pişirin.

Adım 3: Tavayı fırına aktarın ve tavuk tamamen pişene ve en kalın kısmına sokulan anında okunan termometre 160°'yi gösterene kadar, yaklaşık 5 dakika, pişirin. Tavuğu bir kesme tahtasına alın ve 10 dakika dinlendirin. 1/4 'şeritler halinde kesin.

Adım 4: Bu sırada, başka bir orta boy tavada, ara sıra karıştırarak bademleri altın rengi olana kadar, yaklaşık 5 dakika, kavurun. Küçük bir kaseye aktarın.

Adım 5: Aynı tavada, kalan 1 çay kaşığı yağı ısıtın. Havucu ekleyin ve ara sıra karıştırarak, tüm tarafları kabarcıklı olana kadar, 2-3 dakika, pişirin; tuzla tatlandırın. Orta boy bir kaseye aktarın.

Adım 6: Aynı tavada, kırmızı biberi ara sıra karıştırarak, kabarcıklı olana kadar, 2-3 dakika, pişirin; tuzla tatlandırın. Havuçla aynı kaseye aktarın.

Adım 7: Aynı tavada, edamameyi ara sıra karıştırarak, kabarcıklı olana kadar, 1-2 dakika, pişirin; tuzla tatlandırın. Havuç ve biberlerle aynı kaseye ekleyin.

Adım 8: Büyük bir kasede, marul ve kişnişi vinagret ile karıştırın. Kaselere bölün ve sebzeler ve tavuk ile üstünü kaplayın. Fıstık sosu ile gezdirin. Bademler ve wonton şeritleri ile süsleyin.

11. Sezar wrap

11. Sezar wrap

Malzemeler:

  • 1 su bardağı beyaz ekmek, ½” küpler halinde kesilmiş

  • 1 yemek kaşığı ve 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

  • 3/4 çay kaşığı sarımsak tozu, ayrılmış

  • 3/4 çay kaşığı koşer tuz, ayrılmış

  • 3/4 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, ayrılmış

  • 1 büyük tavuk göğsü (yaklaşık ½ lb.), boyuna ikiye dilimlenmiş

  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • 1 baş marul, doğranmış

  • 2 yemek kaşığı ila ¼ su bardağı mağazadan alınmış veya ev yapımı Caesar sosu

  • 1/4 su bardağı ince rendelenmiş Parmesan

  • 4 unlu tortilla

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 375°'ye ısıtın. Kenarlı bir fırın tepsisinde, ekmeği 1 çay kaşığı zeytinyağı, ¼ çay kaşığı sarımsak tozu, ¼ çay kaşığı tuz ve ¼ çay kaşığı biber ile karıştırın. Tek bir kat halinde yayın ve altın rengi ve çıtır olana kadar 10 ila 12 dakika pişirin.

Adım 2: Bu arada, tavuğu her iki tarafına kekik ve kalan ½ çay kaşığı sarımsak tozu, ½ çay kaşığı tuz ve ½ çay kaşığı biber ile baharatlayın. Orta-yüksek ısıda büyük bir tavada kalan 1 yemek kaşığı yağı ısıtın. Tavuğu ara sıra çevirerek, her iki tarafı da güzelce kızarana ve göğsün en kalın kısmına sokulan anlık okuma termometresi 165º gösterene kadar 2 ila 3 dakika boyunca pişirin.

Adım 3: Tavuğu bir kesme tahtasına aktarın. Elle tutulacak kadar soğuduğunda, tavuğu şeritler halinde dilimleyin.

Adım 4: Büyük bir kasede, tavuğu, krutonları, marulu, Parmesan'ı ve istediğiniz miktarda Caesar sosu ile karıştırın; tuz ve biber ile tatlandırın.

Adım 5: Salatayı tortillalar arasında paylaştırın ve burrito tarzında sarın. İkiye dilimleyin ve servis yapın.

10. İsviçre peynirli çubuklar

10. İsviçre peynirli çubuklar

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 4 diş sarımsak, doğranmış

  • 1/4 su bardağı domates salçası

  • 1/2 çay kaşığı kırmızı biber

  • 4 su bardağı düşük sodyumlu tavuk suyu

  • 1  konserve saf balkabağı püresi

  • 1/3 su bardağı rendelenmiş Parmesan peyniri

  • 3 yemek kaşığı krema, üzerine dökülmek için ekstra

  • Servis için doğranmış taze fesleğen yaprakları

  • 8 dilim beyaz ekmek, kabukları çıkarılmış

  • 8 dilim deli dilimlenmiş İsviçre peyniri

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Adım 1: Bir merdane kullanarak ekmekleri kareler haline getirin. Her bir ekmek dilimine 1 dilim peynir koyun ve sıkıca sarın.

Adım 2: Orta ateşte büyük bir yapışmaz tavada tereyağını eritin, tavayı kaplamak için tereyağını etrafa yayın. Partiler halinde, çubukları tavanın içine ekleyin ve sık sık çevirerek ekmek altın rengi olana ve peynir eriyene kadar yaklaşık 3 dakika pişirin.

Adım 3: Çorbayı kaselere dökün. Üzerine krema dökün ve fesleğen serpin. Izgara peynir çubukları ile servis yapın.

9. Kızarmış karnabahar salatası

9. Kızarmış karnabahar salatası

Malzemeler:

  • 1 büyük karnabahar başı, çiçeklere ayrılmış

  • arpacık soğanı, dörde bölünmüş

  • 2 çay kaşığı 

  • chili tozu

  • 1 çay kaşığı 

  • toz kimyon

  • 4 yemek kaşığı 

  • sızma zeytinyağı

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 1  büyük avokado

  • 1/4 bardak su

  • 2 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • 1 limonun suyu

  • 1/2 bardak 

  • taze maydanoz yaprağı, ayrılmış

  • 1 büyük marul başı, kabaca doğranmış

  • taze ıspanak

  • 1 bardak 

  • kiraz domates, yarıya bölünmüş

  • 1/2 bardak rendelenmiş Parmesan peyniri 

  • 1/4 bardak dilimlenmiş badem, kavrulmuş

Yapılışı:

Adım 1: Fırını 425°'ye ısıtın. Büyük bir fırın tepsisinde, karnabahar, arpacık soğanı, chili tozu, kimyon ve 2 yemek kaşığı yağ ile karıştırın; tuz ve biberle tatlandırın. 

Adım 2: Karnabahar altın rengini alıp çıtır hale gelene ve arpacık soğanları yumuşayana kadar pişirin, 30 ila 35 dakika. Biraz soğumasını bekleyin, ardından arpacık soğanlarını halkalar halinde dilimleyin. 

Adım 3: Bu sırada, bir blender veya mutfak robotunda, avokado, su, sirke, limon suyu, 1/4 bardak maydanoz ve kalan 2 yemek kaşığı yağı pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın; tuz ve biberle tatlandırın. Gerekirse, daha ince bir sos elde etmek için, birer yemek kaşığı su ekleyin. Kullanıma hazır olana kadar buzdolabında saklayın. 

Adım 4: Büyük bir kasede, marul, ıspanak ve kalan 1/4 bardak maydanozu karıştırın. Karnabahar, arpacık soğanı, domates, Parmesan ve bademleri ekleyin ve karıştırın. İstediğiniz miktarda sos ekleyin ve tekrar karıştırın. 

Adım 5: Önceden Hazırlama: Sos, 1 gün önceden hazırlanabilir. Hava almayan bir kapta saklayın ve buzdolabında bekletin.

8. Balkabaklı köri

8. Balkabaklı köri

Malzemeler:

1 küçük balkabağı veya kabocha kabağo

5 yemek kaşığı bitkisel ya da fıstık yağı

Koşer tuzu

1/4 su bardağı Tayland kırmızı curry pastası

1 (400 ml) kutu hindistan cevizi sütü

1 küçük yeşil biber, çekirdekleri çıkarılmış ve şeritler halinde dilimlenmiş

1 küçük kırmızı biber, çekirdekleri çıkarılmış ve şeritler halinde dilimlenmiş

1 orta boy arpacık soğanı, yarıya kesilmiş ve ince dilimlenmiş

2 ila 3 Tayland kuş gözü biberi, dilimlenmiş

1/3 su bardağı konserve bambu filizi, suyu süzülmüş ve ince kibrit çöpü şeklinde dilimlenmiş

1/2 limon suyu

1 1/2 yemek kaşığı balık sosu

1/4 su bardağı taze Tayland fesleğeni, servis için daha fazla ince dilimlenmiş

Limon dilimleri, servis için

Buharda pişmiş pirinç, servis için

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 200ºC'ye ısıtın. Balkabağını ikiye bölün, çekirdeklerini çıkarın ve atın. 8 ila 10 kalın dilim halinde kesin. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin, üzerine 3 yemek kaşığı yağ gezdirin ve tuzla tatlandırın. Neredeyse tamamen yumuşayana kadar (çatalı biraz dirençle sokabilmelisiniz) 20 ila 25 dakika boyunca kızartın. Soğumasını bekleyin.

2. Adım: Yeterince soğuduğunda, balkabağının kabuğunu dikkatlice çıkarın. Balkabağı parçalarını yaklaşık 5 cm'lik parçalara doğrayın. Daha yumuşak parçaları bulun ve 1/4 su bardağı ölçüsünü dolduracak kadar ezin ve bir kenara koyun.

3. Adım: Büyük bir Hollanda fırını veya diğer ağır tabanlı bir tencerede, orta-yüksek ateşte 2 yemek kaşığı yağı ısıtın. Yağ parıldadığında, kırmızı curry pastasını ekleyin ve sık sık karıştırarak, kokusu çıkana ve rengi koyulaşana kadar 2 ila 3 dakika pişirin. Ateşi orta-düşük seviyeye indirin, hindistan cevizi sütünü karıştırın ve yaklaşık 3 dakika daha kaynatın. Ateşten alın ve biraz soğumasını bekleyin.

4. Adım: Ezilmiş balkabağını ve 1/4 su bardağı suyu hindistan cevizi karışımına ekleyin ve bir dalga dalga karıştırıcı kullanarak pürüzsüz olana kadar püre haline getirin. (Alternatif olarak, karışımı normal bir blender'a aktarın ve pürüzsüz olana kadar püre haline getirin; sosu tencereye geri dökün.).

5. Adım: Yeşil biberi, kırmızı biberi, arpacık soğanını, biberi ve bambu filizlerini tencereye ekleyin. Karışımı kaynatın, ateşi orta-düşük seviyeye indirin ve sebzeler yumuşayana kadar, kapaklı bir şekilde 5 ila 7 dakika kaynatın. Kapağı açın ve ayrılan balkabağını ekleyin ve yumuşayana kadar yaklaşık 5 dakika daha kaynatın.

6. Adım: Servis yapmadan hemen önce, limon suyunu, balık sosunu ve Tayland fesleğeni yapraklarını karıştırın. Curry'yi beyaz pirinç üzerine dökün ve dilimlenmiş fesleğenle süsleyin. Limon dilimleri ile servis yapın.

7. Tatlı patatesli erişte

7. Tatlı patatesli erişte

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • spiral tatlı patates

  • 1 1/2 çay kaşığı tuz 

  • 1 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı

  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1/2 su bardağı ince rendelenmiş Parmesan peyniri 

  • 1/2 su bardağı ince rendelenmiş Pecorino Romano peyniri

Yapılışı:

Adım 1: Tüm hazırlanmış ve ölçülmüş malzemeleri ocakta kolayca ulaşılabilir bir yere yerleştirin.

Adım 2: Orta büyüklükteki yapışmaz bir tavada, orta yüksek ateşte, 1 yemek kaşığı yağı ısıtın. Patates eriştesi ve tuzu ekleyin ve ara sıra karıştırarak, hafifçe yumuşayana kadar ancak hala biraz çıtır olana kadar pişirin, 2 ila 3 dakika.

Adım 3: Bu sırada, orta düşük ateşte büyük bir tavada, kalan 1 yemek kaşığı yağ ile tereyağını eritin. Biberi ekleyin ve tavayı sallayarak, kokusu çıkana kadar pişirin, 30 saniye ila 1 dakika. Erişte, Parmesan ve Pecorino'yu ekleyin ve sadece karıştırın; gerekiyorsa tuz ekleyin.

Adım4: Erişte karışımını kaselere bölün. Daha fazla Parmesan ve biber ile üstünü kaplayın.

6. Frontega tavuklu panini

6. Frontega tavuklu panini

Malzemeler:

  • 1/2 bardak mayonez

  • 1 adet adobo sosunda ince doğranmış chipotle biberi

  • 2 çay kaşığı adobo sosu

  • 1/4 çay kaşığı koşer tuz

  • 1/8 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

  • 1 1/2 bardak didiklenmiş rotisserie tavuk göğsü

  • 2 adet (10 cm x 10 cm) focaccia ekmeği

  • 1/4 bardak taze fesleğen yaprakları

  • 110 gram oda sıcaklığında mozzarella peyniri

  • 1 adet olgun domates

  • 1/2 adet kırmızı soğan

  • 1 çay kaşığı sızma zeytinyağı

Yapılışı:

1. Adım: Küçük bir kasede mayonez, biber, adobo sosu, 1/4 çay kaşığı tuz ve 1/8 çay kaşığı karabiberi karıştırın.

2. Adım: Tavuğu orta boy bir kaseye koyun. Üzerini kapatarak mikrodalgada 15 saniyelik aralarla karıştırarak ısıtın, toplamda yaklaşık 1 dakika sürer.

3. Adım: Focaccia ekmeklerinin alt kısmını temiz bir yüzeye yerleştirin. Her dilime yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonezi sürün; üzerine fesleğen ekleyin. Her dilimin üzerine 3/4 bardak tavuk yerleştirin; karabiberle tatlandırın. Her birinin üzerine 2 dilim mozzarella ve 2 dilim domates ekleyin; tuz ve karabiberle bolca tatlandırın. Her birinin üzerine 2 dilim soğan ekleyin. Focaccia ekmeklerinin üst kısımlarına yaklaşık 2 yemek kaşığı chipotle mayonezi sürün ve sandviçleri kapatın.

4. Adım: Bir panini presi veya büyük bir tava orta ateşte ısıtın. Yağ ile fırçalayın. Gerekirse partiler halinde, sandviçleri panini presine veya tavaya ekleyin; presi kapatın veya sandviçin üzerine başka bir ağır tava koyun.

5. Adım: Focaccia ekmeği her iki taraftan da çıtır ve altın rengi olana ve mozzarella peyniri eriyene kadar sandviçleri pişirin, 3 ila 4 dakika. Eğer tavada kızartıyorsanız, altı altın rengi ve çıtır olana kadar 2 ila 3 dakika pişirin, ardından üst tavanın çıkarın, sandviçleri çevirin ve mozzarella eriyene ve üstü altın rengi olana kadar 1 ila 2 dakika daha pişirin. Sıcak servis yapın.

5. İnci salatası

5. İnci salatası

Malzemeler:

  • 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

  • Bartlett armutları

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 3 yemek kaşığı elma sirkesi

  • 1/2 su bardağı kabukları soyulmuş kabak çekirdeği

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • Koşer tuz

  • 4 çay kaşığı bal

Yapılışı:

Adım 1: Orta-yüksek ateşte büyük bir tavada, 1 yemek kaşığı yağı dumanlanana kadar ısıtın. Armutları tek bir katmanda, kesik tarafı aşağıya gelecek şekilde ekleyin ve her iki kesik tarafın da altın rengi olana kadar, yarıya geldiğinde çevirerek pişirin, toplamda 4 ila 6 dakika; 1/2 çay kaşığı tuz ve 1/4 çay kaşığı biber ile tatlandırın.

Adım 2: Ateşi düşürün ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Sıvının koyulaşıp armutları kaplayana kadar nazikçe karıştırın, 1 ila 2 dakika. Armutları bir tabağa aktarın ve soğumasını bekleyin. Her bir armut parçasını boydan boydan ikiye kesin.

Adım 3: Tavayı temizleyin ve orta-yüksek ateşte ısıtın. Kabak çekirdeklerini, sık sık karıştırarak, kokusu çıkana ve hafifçe kızarmaya başlayana ve patlamaya başlayana kadar kavurun, 3 ila 5 dakika. Başka bir tabağa aktarın ve soğumasını bekleyin.

Adım 4: Ateşi orta seviyeye getirin. Şekeri dökün, tavanın eşit bir katman halinde yerleşmesi için sallayın. Şeker eriyene ve derin altın rengi olana kadar karıştırmadan pişirin, 4 ila 6 dakika. Ateşten alın. Isıya dayanıklı bir spatula kullanarak, kabak çekirdeklerini ve 1/4 çay kaşığı tuzu karıştırın. Kabak çekirdekleri şekeri ile birlikte topaklaştığında, tabağa aktarın ve ellemek için yeterince soğuyana kadar bekletin. Küçük, ısırık büyüklüğünde parçalara ayırın.

Adım 5: Büyük bir kasede, balı ve kalan 4 yemek kaşığı yağı ve 2 yemek kaşığı sirkeyi çırpın; tuz ve biber ile tatlandırın. Yeşillikleri ekleyin, nazikçe karıştırarak birleştirin; gerekirse tekrar tuz ve biber ile tatlandırın. Üzerine armut dilimleri, kabak çekirdekleri ve mavi peynir ekleyin.

4. Crunchwrap

4. Crunchwrap

Malzemeler:

  • 4  büyük un tortillası

  • 1 su bardağı patates püresi

  • 1 su bardağı yeşil fasulye

  • 1 1/2 su bardağı didiklenmiş hindi

  • 1 su bardağı kızılcık sosu

  • 1 su bardağı dolma içi

  • 1 su bardağı rrendelenmiş beyaz cheddar peyniri

Yapılışı:

Adım 1: Her bir tortillanın ortasına 1/4 su bardağı patates püresi yayın, ardından yeşil fasulye, hindi, kızılcık sosu, dolma içi ve beyaz cheddar peyniri ile bir kat oluşturun.

Adım 2: Tortillaları merkezin etrafına katlayın, kıvrımlar oluşturun. Sarma işleminden hemen sonra, crunchwrap'leri hızla ters çevirin, böylece kıvrımlar altta kalır ve bir arada dururlar.

Adım 3: Orta boy bir yapışmaz tava üzerinde orta ısıda, çok ince bir tabaka bitkisel yağ ısıtın. Tek tek çalışarak, crunchwrap'leri dikiş kısmı aşağı gelecek şekilde ekleyin ve tortilla altın rengini alana kadar pişirin, 3 ila 5 dakika. Crunchwrap'leri çevirin ve diğer tarafın altın rengini almasını sağlayın, 3 ila 5 dakika daha.

Adım 4: Kalan crunchwrap'lerle işlemi tekrarlayın. Her birini yarıya kesin ve sıcak sos ile servis yapın.

3. Etli tahıl kasesi

3. Etli tahıl kasesi

Malzemeler:

CHIMICHURRI MARİNASI

  • 3/4 su bardağı taze kişniş yaprakları

  • 3/4 su bardağı taze maydanoz yaprakları

  • 1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, soyulmuş

  • 3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

  • 1 yemek kaşığı taze limon suyu

  • 1 1/2 çay kaşığı koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • Bir tutam kırmızı biber

  • 1 kg bonfile

KREMALI JALAPEÑO SOSU

  • jalapeño,

  • 1/2 orta boy avokado

  • 1/2 su bardağı ekşi krema

  • 1/4 su bardağı taze kişniş

  • 1 diş sarımsak

  • 3 yemek kaşığı

  • taze limon suyu

  • Koşer tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

KASELER

  • 4 su bardağı su

  • Koşer tuz

  • 1 su bardağı farro, yıkanmış

  • 1 su bardağı mısır 

  • siyah fasulye

  • 4 su bardağı roka

  • 1 su bardağı kiraz domates, yarıya bölünmüş

  • Doğranmış avokado ve ufalanmış beyaz peynir

Yapılışı:

Adım 1: Mutfak robotunda kişniş, maydanoz, yağ, sarımsak, sirke, limon suyu, tuz, birkaç çatlak karabiber ve kırmızı biberi karıştırın ve otlar ince doğranana kadar birleşene kadar karıştırın. 1/4 su bardağı marina sosunu bir torbaya dökün; kalan marinayı servis için ayırın.

Adım 2: Eti torbaya ekleyin ve marineyi ete masaj yaparak yedirin. En az 30 dakika oda sıcaklığında bekletin veya 2 saate kadar buzdolabında bekletin.

Adım 3: Mutfak robotunda veya blenderda jalapeño, avokado, ekşi krema, kişniş, sarımsak ve limon suyunu karıştırın; tuz ve karabiberle tatlandırın. Gerekirse su ekleyerek pürüzsüz olana kadar karıştırın.

KASELER

Adım 1: Orta boy bir tencerede, suyu ve birkaç büyük tutam tuzu kaynatın. Farroyu ekleyin, ısıyı düşürün ve kapalı olarak 20-30 dakika pişirin. Süzün.

Adım 2: Bu arada, büyük bir tavada, eti istenilen pişirme derecesine kadar pişirin, orta için yaklaşık 8 dakika her iki tarafı da. Eti bir kesme tahtasına alın ve 10 dakika dinlendirin. Eti, liflerine karşı şeritler veya lokma büyüklüğünde parçalar halinde dilimleyin.

Adım 3: Aynı tavada, mısırı karıştırmadan, altı kömürleşene kadar pişirin, yaklaşık 3 dakika. Karıştırın ve ısınana kadar 2 dakika daha pişirin. Fasulyeyi ekleyin ve karıştırarak ısınana kadar pişirin, yaklaşık 1 dakika.

Adım 4: Rokayı kaselere paylaştırın. Üzerine farro, mısır ve fasulye, et, domates ve avokado ekleyin. Üzerine ayrılan chimichurri ve jalapeño sosunu gezdirin. Beyaz peynirle süsleyin.

2. Lahana sarılı sosisler

2. Lahana sarılı sosisler

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 orta boy soğan, dilimlenmiş

  • Koşer tuzu

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 4 sosis

  • 1 kutu bira

  • 8 büyük lahana yaprağı

  • Dijon hardalı, servis için

  • 1 su bardağı

  • turşu lahana

Yapılışı:

Adım 1: Orta ateşte büyük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanı ekleyin, tuz ve biberle tatlandırın ve hafifçe yumuşayana kadar 4 dakika pişirin. Soğanları tavada kenara itin ve sosisleri tavada ortaya ekleyin. Sosisler altın rengini alana kadar her iki tarafını da 2 dakika kızartın. Birayı ekleyin ve tüm sıvı buharlaşıncaya kadar orta düşük ısıda 10 ila 14 dakika kaynatın.

Adım 2: Bu arada, lahanayı haşlayın: Kaynar su dolu büyük bir tencerede, bir maşa yardımıyla lahana yapraklarını 30 saniye boyunca suya batırın. Kuruması için bir kağıt havlu üzerine yerleştirin. Elle tutulabilecek kadar soğuduğunda, yaprağın tabanında bir 'V' kesin ve sapın en sert kısmını çıkarın.

Adım 3: Sarımları oluşturun: İki lahana yaprağını, kesik tarafları içe gelecek şekilde, büyük bir oval oluşturacak şekilde üst üste koyun. Lahana yapraklarının merkezine hardal sürün, ardından karamelize soğan, turşu lahana ve sosislerle üstünü kaplayın. Lahana yapraklarının kısa uçlarını içe doğru katlayın, ardından uzun bir uçtan diğerine sıkıca sarın.

1. Butternut Squash Curry

1. Butternut Squash Curry

Malzemeler:

  • 1 büyük kabak 

  • 5 yemek kaşığı nötr yağ

  • Koşer tuzu

  • 1 büyük kırmızı soğan, iri doğranmış

  • 5 diş sarımsak, doğranmış

  • 2 yemek kaşığı kari tozu

  • 2 kutu tam yağlı hindistan cevizi sütü

  • 1 büyük demet kıvırcık lahana iri doğranmış

  • 1 limonun suyu

  • 1/4 su bardağı taze maydanoz, doğranmış

  • 1/4 su bardağı ayçiçek tohumu

  • Servis için pişmiş pirinç

Yapılışı:

1. Adım: Fırını 400°'ye ısıtın. Büyük bir kasede, kabağı 3 yemek kaşığı yağ ile karıştırın; tuzla tatlandırın. Kenarlı bir fırın tepsisine kabakları düzgün bir katman halinde yerleştirin. İçleri yumuşayıp altın rengi olana kadar, 35 ila 40 dakika kadar pişirin.

2. Adım: Bu sırada, büyük bir tavada kalan 2 yemek kaşığı yağı orta yüksek ateşte ısıtın. Soğanı ekleyin, tuzla tatlandırın ve ara sıra karıştırarak hafif altın rengi olana kadar, 8 dakika pişirin. Ateşi orta düşük seviyeye indirin. Sarımsağı ekleyin ve karıştırarak kokusu çıkana kadar, yaklaşık 1 dakika pişirin. Kari tozunu ekleyin ve karıştırarak birleşene kadar pişirin. Ateşi orta seviyeye yükseltin ve hindistan cevizi sütünü ekleyin. Kaynamaya başlayınca lahanayı ekleyin; tuzla tatlandırın. Ara sıra karıştırarak yumuşayıp solana kadar, yaklaşık 3 dakika pişirin. Kabak pişene kadar ateşten alın.

3. Adım: Kabak ve limon suyunu tavaya ekleyin ve karıştırın.

4. Adım: Pirinci kaselere bölün. Üzerine kabak karışımını kaşıkla ekleyin, ardından maydanoz ve ayçiçek tohumu ile süsleyin.

5. Adım: Önceden Hazırlama: Kabak bir gün önceden kızartılabilir. Soğumasını bekleyin, ardından hava geçirmez bir kabın içine aktarın ve soğutun.

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