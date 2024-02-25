Karnım Doysun Ama Sağlıklı da Olsun Diyenlere 20 Doyurucu Öğle Yemeği Önerisi

Malzemeler:

CHIMICHURRI MARİNASI

3/4 su bardağı taze kişniş yaprakları

3/4 su bardağı taze maydanoz yaprakları

1/4 su bardağı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak, soyulmuş

3 yemek kaşığı kırmızı şarap sirkesi

1 yemek kaşığı taze limon suyu

1 1/2 çay kaşığı koşer tuzu

Taze çekilmiş karabiber

Bir tutam kırmızı biber

1 kg bonfile

KREMALI JALAPEÑO SOSU

jalapeño,

1/2 orta boy avokado

1/2 su bardağı ekşi krema

1/4 su bardağı taze kişniş

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı

taze limon suyu

Koşer tuz

Taze çekilmiş karabiber

KASELER

4 su bardağı su

Koşer tuz

1 su bardağı farro, yıkanmış

1 su bardağı mısır

siyah fasulye

4 su bardağı roka

1 su bardağı kiraz domates, yarıya bölünmüş

Doğranmış avokado ve ufalanmış beyaz peynir

Yapılışı:

Adım 1: Mutfak robotunda kişniş, maydanoz, yağ, sarımsak, sirke, limon suyu, tuz, birkaç çatlak karabiber ve kırmızı biberi karıştırın ve otlar ince doğranana kadar birleşene kadar karıştırın. 1/4 su bardağı marina sosunu bir torbaya dökün; kalan marinayı servis için ayırın.

Adım 2: Eti torbaya ekleyin ve marineyi ete masaj yaparak yedirin. En az 30 dakika oda sıcaklığında bekletin veya 2 saate kadar buzdolabında bekletin.

Adım 3: Mutfak robotunda veya blenderda jalapeño, avokado, ekşi krema, kişniş, sarımsak ve limon suyunu karıştırın; tuz ve karabiberle tatlandırın. Gerekirse su ekleyerek pürüzsüz olana kadar karıştırın.

KASELER

Adım 1: Orta boy bir tencerede, suyu ve birkaç büyük tutam tuzu kaynatın. Farroyu ekleyin, ısıyı düşürün ve kapalı olarak 20-30 dakika pişirin. Süzün.

Adım 2: Bu arada, büyük bir tavada, eti istenilen pişirme derecesine kadar pişirin, orta için yaklaşık 8 dakika her iki tarafı da. Eti bir kesme tahtasına alın ve 10 dakika dinlendirin. Eti, liflerine karşı şeritler veya lokma büyüklüğünde parçalar halinde dilimleyin.

Adım 3: Aynı tavada, mısırı karıştırmadan, altı kömürleşene kadar pişirin, yaklaşık 3 dakika. Karıştırın ve ısınana kadar 2 dakika daha pişirin. Fasulyeyi ekleyin ve karıştırarak ısınana kadar pişirin, yaklaşık 1 dakika.

Adım 4: Rokayı kaselere paylaştırın. Üzerine farro, mısır ve fasulye, et, domates ve avokado ekleyin. Üzerine ayrılan chimichurri ve jalapeño sosunu gezdirin. Beyaz peynirle süsleyin.