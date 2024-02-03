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Antik Çağlardan Günümüze Binlerce Yıldır Hala Severek Tükettiğimiz 12 Yemek

Antik Çağlardan Günümüze Binlerce Yıldır Hala Severek Tükettiğimiz 12 Yemek

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 11:01

İnsanların en çok sevdiği şeylerden biri yemektir. Günümüzde belki biraz farklı yemek yiyoruz ancak zevk alma arzumuz hala aynı. Dünya genelinde zamanın sınavını geçmiş birçok kültürel olarak önemli ve lezzetli tarif mevcut. Neden modern bir yemek yerine binlerce yıldır sevilen bir yemek yemeyesiniz ki? Bugün yapabileceğiniz en iyi tarifler atalarınız tarafından geliştirildi ve o zamanlar olduğu kadar bugün de aynı derecede iyi. Hadi gelin yemeklere bakalım. 👇

Kaynak: https://www.ancient-origins.net/histo...

1. Baklava

1. Baklava

Bu tarihi tatlı, belirsiz bir kökeni olmasına rağmen, çoğu kanıt onun MÖ 800 civarında Asur İmparatorluğu'nda icat edildiğini göstermektedir. Antik Asurlular, ekmek hamurunu son derece ince bir şekilde açar ve üzerini tarçın, kakule, bal, fındık ve diğer küçük lezzetlerle süslerlerdi. Antik Yunanlılar, bu lezzetli tarifi tatdıktan sonra, bunu daha iyi yapabileceklerine karar verdiler. Filo hamurunu icat ederek katmanları daha ince ve daha gevrek hale getirdiler, bu da bugünkü baklavaya benzer.

2. Humus

2. Humus

Tarihçilere göre, lezzetli bir nohut yemeği olan humusun kökeni antik Anadolu'ya dayanıyor, ancak genellikle antik Mısır'a atfedilir. Nohudun kökeni, günümüz Türkiye'sinden 10 bin yıl öncesine kadar izlenebilir. Kanıtlar, humusun MÖ 13. yüzyılda Mısır'da tüketildiğini gösteriyor, bu yüzden bazı tarihçiler, antik Mısırlıların ticaret yoluyla nohuta ulaştığını ve humusu kendilerinin yarattığını düşünüyor. Daha sonra Yunanlılarla ticaret yaptılar, Yunanlılar da bu yemeğe kendi çeşnilerini kattılar. Humus dünya genelinde tüketilmesine rağmen, en popüler olduğu yer Orta Doğu.

3. Hakarl

3. Hakarl

Hakarl, İzlanda'nın fermente edilmiş bir köpekbalığı yemeğidir. Toprakta fermente edilip birkaç ay kurutulduktan sonra güçlü amonyak ve balık kokusuyla bilinir. İzlandalılar tarafından lezzetli bulunur ve ülkenin ulusal yemeklerinden biri olarak kabul edilir. Viking Çağı'nda ortaya çıktığı düşünülen Hakarl, uyku köpekbalıklarının yağlarından faydalanmak için kullanılırdı. Bu köpekbalıklarının böbreği olmadığı için etlerinin güvenli bir şekilde fermente edilmesi gerekiyor, aksi halde toksinlerle zehirlenebilirsiniz. Bu benzersiz yemeği denemek için İzlanda'ya gitmelisiniz.

4. Pankek

4. Pankek

Yıllar boyunca birçok farklı kültür, kendi pankek versiyonlarını geliştirmiştir ancak bunların ilk kaydı oldukça beklenmedik bir kaynaktan gelmektedir. Otzi the Iceman, dünyanın en eski Kalkolitik insan mumyası, otuz yıldan fazla bir süre önce Alpler'de donmuş halde bulundu. Araştırmacılar, Otzi'nin midesinde son yemeğinin hala bulunduğunu ve bu yemeğin kırmızı et ve einkorn buğdayından yapılmış pankek içerdiğini keşfettiler.

5. Kishkiyya

5. Kishkiyya

Kishkiyya, 'akşamdan kalma çorbası' olarak da adlandırılan lezzetli bir antik Irak yemeğidir. İddialara göre, bu yemeği eğlenceli bir gece sonrasında yemek, bu çorbanın sağladığı sıcaklık, besinler ve konforla baş ağrınızı 'iyileştirmenin' bir yoludur. Bu çorba, bin yıl önce Bağdat'taki Abbasiler Hanedanı döneminde ortaya çıkmıştır. Dünyanın en eski Arapça yemek kitabı olan 'Halifelerin Mutfakları Tarihi', bu yemeğin tarifini içermektedir.

6. Atole

6. Atole

Bazılarına göre, atole soğuk bir kış gününde yiyebileceğiniz en iyi lezzettir. Bu eski yemek, masa (öğütülmüş mısır) ve su ile yapılan sıcak, lapamsı bir içecektir. Atole binlerce yıl önce Orta Amerika'da ortaya çıkmış. Şimdi, keyif alınabilecek birçok farklı atole versiyonu bulunmaktadır. Champurrado, içeceğin çikolatalı versiyonudur. Ayrıca içine bal, meyve ve hatta alkol ekleyebilirsiniz.

7. Yunan cheesecake'i

7. Yunan cheesecake'i

Cheesecake kökenleri 2 bin yıldan fazla bir süre önce antik Yunanistan'a kadar dayanır. Peynirin kendisi bundan çok daha önce var olmasına rağmen, peynirin bir kek üretmek için kullanıldığı ilk kaydedilen kullanımı antik Yunanistan'dadır. Yunanlılar, yumuşak, hafif peynirleri un ve bal ile birleştirerek insanlığa bilinen ilk cheesecake'leri ürettiler. Cheesecake yapan ve tüketen antik Yunanlılar, bunun iyi bir enerji kaynağı olduğuna inanıyorlardı ve antik kayıtlar, ilk kez 776 M.Ö.'deki ilk Olimpiyat Oyunları'nda atletlere bile servis edildiğini gösteriyor.

8. Testaroli

8. Testaroli

Testaroli, antik İtalya'da makarnanın en eski versiyonu olarak kabul edilir. Testaroli, yaklaşık bin 200 yıl önce İtalya'nın Etrüsk uygarlığı tarafından icat edildi ve hala İtalya'nın Lunigiana bölgesinde yaygın. Bu antik yiyecek, terrakota gibi sıcak taşın üzerine dökülen bir hamur ile yapılır. Pişirildikten sonra, testaroli genellikle pesto sosu, zeytinyağı, sarımsak ve peynirle karıştırılır. Pişirildiği şekli nedeniyle, bu makarna ayrıca lokma büyüklüğünde makarna parçalarına kesilmeden önce bir çeşit krep olarak da anılmıştır.

9. Nian Gao

9. Nian Gao

Nian Gao, Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için pişirilen tatlı, yapışkan bir pirinç kekidir. Bu lezzetli yiyecek, MÖ 480 yılında Zhou Hanedanı döneminde ortaya çıkmıştır. Nian Gao'nun kökeni tam olarak belirsizdir, ancak arkasında ilginç bir hikaye bulunmaktadır. Mutfak tanrısı efsanesine göre, aileler yıl sonunda Nian Gao'yu mutfak tanrısı için bırakırlardı. Eğer mutfak tanrısı aileyi Jade İmparatoru'na kötü bir şekilde rapor etmek isterse, ağzı çok yapışkan olduğu için bunu yapamazdı.

10. Patlamış mısır

10. Patlamış mısır

Evet, doğru okudunuz. Patlamış mısırın aslında son derece uzun bir tarihi var. Patlamış mısırın, eski insanların mısırı yemenin en erken yollarından biri olduğuna inanılıyor. İnsanlar ilk olarak mısırı yaklaşık 9 bin yıl önce Orta ve Güney Amerika'da yetiştirmeye başladılar. 2012'de arkeologlar, tahmini 6 bin 700 yıl önceye ait olduğunu düşündükleri patlamış taneli eski mısır koçanları keşfettiler.

11. Tamales

11. Tamales

İnanın ya da inanmayın, yerel bir yiyecek olan tamales'in 7 bin 000 yıl öncesine dayanan bir tarihi var. Bu geleneksel Mesoamerikan yemeği, öğütülmüş mısırdan yapılan masa adı verilen bir hamur ve et ve sebzelerle doldurulmuştur. İlk olarak M.Ö. 5000 civarında yapıldı ve tarihsel olarak Aztekler ve Maya dahil olmak üzere birçok grup tarafından pişirildi ve yenildi.

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