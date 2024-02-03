Antik Çağlardan Günümüze Binlerce Yıldır Hala Severek Tükettiğimiz 12 Yemek

İnanın ya da inanmayın, yerel bir yiyecek olan tamales'in 7 bin 000 yıl öncesine dayanan bir tarihi var. Bu geleneksel Mesoamerikan yemeği, öğütülmüş mısırdan yapılan masa adı verilen bir hamur ve et ve sebzelerle doldurulmuştur. İlk olarak M.Ö. 5000 civarında yapıldı ve tarihsel olarak Aztekler ve Maya dahil olmak üzere birçok grup tarafından pişirildi ve yenildi.