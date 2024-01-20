TikTok'ta MasterChef Eren ve Sergen'in Restoranlarındaki Yemekleri Karşılaştıran Video Viral Oldu

Sevilen yemek programı MasterChef yarışmada yaşananlar kadar da yarışmanın ardından katılan şeflerin açtıkları restoranlarla adından söz ettiriyor. TikTok'ta içerik üreticisi olan Kartal Gökberk Sergen ve Eren'in restoranlarını karşılaştırmış. Gelin birlikte inceleyelim...