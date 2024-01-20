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TikTok'ta MasterChef Eren ve Sergen'in Restoranlarındaki Yemekleri Karşılaştıran Video Viral Oldu

TikTok'ta MasterChef Eren ve Sergen'in Restoranlarındaki Yemekleri Karşılaştıran Video Viral Oldu

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:27

Sevilen yemek programı MasterChef yarışmada yaşananlar kadar da yarışmanın ardından katılan şeflerin açtıkları restoranlarla adından söz ettiriyor. TikTok'ta içerik üreticisi olan Kartal Gökberk Sergen ve Eren'in restoranlarını karşılaştırmış. Gelin birlikte inceleyelim...

Kaynak: https://www.tiktok.com/@kartalgokberk...

İlk olarak köfteci Sergen'e gidiyoruz.

İlk olarak köfteci Sergen'e gidiyoruz.

TikTok fenomeni Kartal bir porsiyon Tekirdağ köfte sipariş etti.

TikTok fenomeni Kartal bir porsiyon Tekirdağ köfte sipariş etti.

Sergen de o esnada işinin başındaydı.

Sergen de o esnada işinin başındaydı.

İkinci durak ise Eren'in mekanı kızıl sakal sandviçti.

İkinci durak ise Eren'in mekanı kızıl sakal sandviçti.

Restorandaki en popüler olan ürün ise 'kızıl'dı.

Restorandaki en popüler olan ürün ise 'kızıl'dı.

Köfteci Sergen 240 tl tutarken Kızıl Sakal Sandviç 279 tl tuttu.

Köfteci Sergen 240 tl tutarken Kızıl Sakal Sandviç 279 tl tuttu.

Eren menülerinde daha çok kuzu eti kullanmayı sevdiğinden bir fiyat farkı burada devreye giriyor.

Eren menülerinde daha çok kuzu eti kullanmayı sevdiğinden bir fiyat farkı burada devreye giriyor.

Ayrıca yanında patates ve ayran da vardı.

Tekirdağ köftenin içinden tam 10 adet köfte çıktı.

Tekirdağ köftenin içinden tam 10 adet köfte çıktı.

İki yemek yan yana karşılaştırıldığında böyle duruyor.

İki yemek yan yana karşılaştırıldığında böyle duruyor.

Sergen'in Tekirdağ köftesindeki acı sos gerçekten dillere destan. 

Eren'in sandviçi ise içerisinde buram buram kuzu tadı barındırıyor.

"İkisi de o kadar güzeldi ki burada karar vermekte zorlandım."

"İkisi de o kadar güzeldi ki burada karar vermekte zorlandım."

Videoyu çeken Kartal Gökberk, fiyat performans olarak yan ürünleri çıkardığında daha çok doymak isteyen kişilerin Sergen'i seçmesi gerektiğini söylemiş.

Karşılaştırmanın yapıldığı video 👇

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