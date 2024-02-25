Sofralarımızın Demirbaşı Haline Gelen Yiyecekleri İlk İnsanlar Nasıl Yemeye Karar Verdi?

Biliyorsunuz ki balon balığı aslında zehirlidir. 'Tüketenler hayatta değil, belki de bu balığın farklı bir kısmını tatmam gerekiyor. Peki ya, bu balığın sadece belirli bir kısmını tüketirsem... aslında hiç de kötü değil.' ilk insanlar bu şekilde deneme yanılma yolu ile balon balığının zehirlenmeden nasıl tüketildiğini bulmuşlar.