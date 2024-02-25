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Sofralarımızın Demirbaşı Haline Gelen Yiyecekleri İlk İnsanlar Nasıl Yemeye Karar Verdi?

Sofralarımızın Demirbaşı Haline Gelen Yiyecekleri İlk İnsanlar Nasıl Yemeye Karar Verdi?

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 11:31

Reddit'te bir kullanıcının; 'Sizce bu yemek ilk nasıl yenildi? Kimin aklına ilk kez bunu böyle yapalım demek geldi?' diye sormasının üzerine insanlar yiyeceklerin ilk kez tüketilmesi hakkında bildikleri bilgileri paylaşmış. Biz de bunları sizin için derledik. Bakalım mantık yürütebilecek misiniz?

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...

9. Patates

9. Patates

İlk patatesler küçük, sert ve zehirliydi.Onları zehirsiz hale getirme yöntemleri arasında haftalarca akan suyun içinde bekletmek veya yüksek And Dağları'nda, onları dağların yükseklerindeki kayaların üzerine bırakarak etkili bir şekilde dondurarak kurutmak vardı. Alternatif olarak, onları yemek yerken kil ile karıştırabilirdiniz - kil bazı toksinleri adsorbe ederdi.

8. Mantar

8. Mantar

Hemen hemen her yenilebilir mantar. Mantarın yenilebilir olduğunu fark etmek çok sayıda deneme yanılma gerektiriyor. Mantarların birçoğu, doğada bulunan ve genellikle sonbahar aylarında yetişen bir türdür. Yenilebilir olanları, sağlık için birçok fayda sunar. Ancak, her mantarın yenilebilir olmadığı ve bazılarının zehirli olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, mantar toplarken dikkatli olunmalı ve bilinmeyen bir mantar tüketilmemelidir.

7. Çikolata

7. Çikolata

Çikolataya bir ürün olarak ulaşma süreci o kadar tuhaf, garip ve biraz da iğrenç... Ve sonra bildiğimiz ve sevdiğimiz güzel bir tatlıya dönüşüyor. Çikolata, Avrupa'ya getirilmeden önce Aztekler ve Mayalar tarafından biberlerle karıştırılıyordu. Modern şekerlemeyi yapmak için süt ve şeker ekleyenler Avrupalılardı.

6. Kaju

6. Kaju

Kajuyu çıkarmak aslında oldukça zahmetli işlemler gerektiriyor ve ilk kez yiyen kişinin bunu nasıl yaptığı hala bir merak konusu...

5. Peynir

5. Peynir

Sütün pıhtılaşmasına neden olan peynir mayası, doğal olarak buzağıların midesinde bulunur. Bazıları, insanların mideyi depolama kabı olarak kullanmış olabileceğini düşünüyor. Zira mantıken oraya biraz süt koyarsın ve pıhtılaşır. Böylece kışın da tüketebilecekleri bir besini depolamış oluyorlardı.

4. Süt

4. Süt

'Bunu aşamalar halinde düşünün. İnekleri evcilleştirdik çünkü tarım ekipmanlarını çekebilirler ve bize deri ve et sağlarlar. Süt üretirler ve eğer buzağı yoksa sütün bir şekilde kullanılması gerekir. İlk insanlar çaresiz ve açtılar, hiçbir şeyi israf etmediler böylece süt içmek ortaya çıktı. Eğer fazla süt varsa, onu korumak veya saklamak için yollar bulunurdu.'

3. Balon balığı

3. Balon balığı

Biliyorsunuz ki balon balığı aslında zehirlidir. 'Tüketenler hayatta değil, belki de bu balığın farklı bir kısmını tatmam gerekiyor. Peki ya, bu balığın sadece belirli bir kısmını tüketirsem... aslında hiç de kötü değil.' ilk insanlar bu şekilde deneme yanılma yolu ile balon balığının zehirlenmeden nasıl tüketildiğini bulmuşlar.

2. İstiridye

2. İstiridye

İlk istiridyeyi yiyen kişi ne kadar acıkmış olmalıydı?

'Hey arkadaşlar, bu kaygan taşın içinde bir balgam buldum. İsteyen var mı?'

Birçok yiyecek keşfinin şu şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum: 'Bu garip görünümlü şeyi yer miyim yoksa açlıktan ölür müyüm?'. Sonra bunu beğenmişler ve arkadaşlarına anlatmışlardır.

1. Palamut

1. Palamut

İlk temel gıdalardan biri biraz tuhaf: Meşe palamutları. Meşe palamutları aslında insanlık tarihinin çok erken dönemlerinde tarımı yapılan bir üründü, ancak onları yenilebilir hale getirmek için ıslatıp işlemek gerekiyor. Evet, hayvanların sürekli olarak onları yediğini görürsünüz, ancak hayvanlar aynı zamanda ağaç kabuğu ve yaprakları da yer. İnsanlar bir şekilde, meşe palamutlarının içini una dönüştürebileceğinizi ve temelde birkaç gün boyunca meşe palamutları toplayarak açlığı ortadan kaldırabileceğinizi keşfettiler.

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