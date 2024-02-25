Sofralarımızın Demirbaşı Haline Gelen Yiyecekleri İlk İnsanlar Nasıl Yemeye Karar Verdi?
Sofralarımızın Demirbaşı Haline Gelen Yiyecekleri İlk İnsanlar Nasıl Yemeye Karar Verdi?
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Reddit'te bir kullanıcının; 'Sizce bu yemek ilk nasıl yenildi? Kimin aklına ilk kez bunu böyle yapalım demek geldi?' diye sormasının üzerine insanlar yiyeceklerin ilk kez tüketilmesi hakkında bildikleri bilgileri paylaşmış. Biz de bunları sizin için derledik. Bakalım mantık yürütebilecek misiniz?
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