Diyet Sürecinde Ayıla Bayıla Yiyeceğiniz Düşük Kalorili Tatlı Önerileri

Malzemeler:

chia tohumu

süt

dilediğiniz meyve

bal

kakao

Yapılışı:

Taban olarak iki yemek kaşığı chia tohumu ve yarım su bardağı badem sütü veya yağsız süt karıştırın. Bunu bir gece boyunca bekletirseniz, puding kıvamında çıkar. Sonra, bal, taze meyve veya kakao parçacıkları şeklinde daha fazla lezzet ve çekicilik için diğer sağlıklı malzemeler ekleyerek eğlenebilirsiniz. Chia tohumları omega3 içerir, bu vücudun kendi başına yapamadığı temel bir yağdır, ancak güçlü bir antioksidandır ve beyin sağlığını, kalp sağlığını ve hatta atletik performansı teşvik eder.