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Diyet Sürecinde Ayıla Bayıla Yiyeceğiniz Düşük Kalorili Tatlı Önerileri

Diyet Sürecinde Ayıla Bayıla Yiyeceğiniz Düşük Kalorili Tatlı Önerileri

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 22:16

Kilo verirken tatlılardan feragat etmek zorunda olmadığınızı biliyor muydunuz? Kilo verme hedeflerinizi bozmadan tatlı isteğinizi tatmin edebilecek sağlıklı alternatifler de bulunmakta. Bu tatlılar, besleyici malzemeler kullanılarak hazırlanır ve geleneksel tatlılara göre daha düşük kalorilidir. Bu nedenle, kilo verme sürecinde tatlı isteklerinizi karşılamak için idealdirler. Gelin onlar nelermiş bakalım. 👇

Kaynak: https://www.eatthis.com/whole-food-de...

Muz dondurması

Muz dondurması

Malzemeler:

  • dondurulmuş muz

  • badem sütü 

  • protein tozu

Yapılışı:

Dondurulmuş muzları kremamsı, potasyum bakımından zengin ve kendiliğinden tatlı olan bir meyve bel çevresini küçültmek isteyenler için ideal bir tatlı oluşturur. Canınız dondurma çekerken kilo vermeye çalışıyorsanız, bu sizi zor bir duruma sokar. Neyse ki, dondurulmuş muzlar imdada yetişiyor. Tek yapmanız gereken istediğiniz kıvama ulaşana kadar karıştırmak.

Dondurulmuş üzüm

Dondurulmuş üzüm

Malzemeler:

  • üzüm

Yapılışı:

Dondurulmuş üzümler temelde doğanın şekerlemesi gibidir ancak doğal şekerlerle birlikte sağlıklı bir antioksidan dozu sunarlar. Otuz adet dondurulmuş üzüm sadece 90 kalori içerir. Tek yapmanız gereken üzümleri dondurmak.

Çikolata kaplı çilek

Çikolata kaplı çilek

Malzemeler:

  • bitter çikolata

  • çilek

Yapılışı:

Evet yanlış okumuyorsunuz. Bitter çikolatadaki antioksidanlar ve çileklerin doğal tatlılığı, bu tatlıyı suçluluk duygusu olmadan keyif alabileceğiniz bir lezzet haline getirir. Faydalarını en üst düzeye çıkarmak için yüksek kakao içerikli koyu çikolata seçtiğinizden emin olun.

Elma ve badem ezmesi

Elma ve badem ezmesi

Malzemeler:

  • elma

  • badem ezmesi

Yapılışı:

Bu klasik ikili, sağlıklı yağlar, karbonhidratlar, protein ve liflerin mükemmel bir kombinasyonunu sunarak, vücudunuzu beslerken tatlı isteklerinizi karşılayacak bir tatlı sunar.

Bitter çikolata ve yaban mersini

Bitter çikolata ve yaban mersini

Malzemeler:

  • bitter çikolata 

  • yaban mersini

Yapılışı:

Bu dinamik ikili, tatlı ihtiyacınızı karşılarken birçok antioksidan ve vitamin sağlar. Sadece bir kasede bitter çikolata parçalarını eritin ve kurutulmuş yaban mersinleri ile karıştırın. Sonra, karışımı bir parça yağlı kağıt üzerinde katılaşana kadar buzdolabında bekletin.

Enerji topları

Enerji topları

Malzemeler:

  • yulaf 

  • kakao 

  • fıstık ezmesi

Yapılışı:

Yulaf, fındık ve tohumlar gibi besin değeri yüksek malzemelerden yapılan enerji topları, tatmin edici bir atıştırmalık olarak da işlev gören hoş bir tatlıdır. Kalp sağlığına iyi gelen fındık ezmesi, örneğin fıstık veya kaju ezmesi, yuvarlanmış yulaf ile birleştirildiğinde şahane küçük toplar yapmak için bir bağlayıcı görevi görebilir. Yulaf, kolesterolü düşürmeye yardımcı olan ve midede bir jel oluşturarak tokluk hissi sağlayan ve açlığı kontrol eden çözünür liflerin iyi bir kaynağıdır.

Avokado mousse

Avokado mousse

Malzemeler:

  • avakado

  • yoğunlaştırılmış süt

  • az şekerli krema

  • yaban mersini

Yapılışı:

Kakao ile karıştırılan ve doğal alternatiflerle tatlandırılan bu kremsi tatlı, kilo verme yolculuğunuz için başka bir suçluluk duymadan tüketebileceğiniz bir lezzettir. Ayrıca, avokadonun sağlıklı tekli doymamış yağlar içerdiği ve araştırmaların bu yağların kilo vermenize yardımcı olabileceğini öne sürdüğü bilinmektedir.

Taze meyve dondurması

Taze meyve dondurması

Malzemeler:

  • istediğiniz bir meyve

Yapılışı:

Sadece en sevdiğiniz meyveleri karıştırın, karışımı kalıplara döküp dondurun ve işte hazırlaması minimum çaba gerektiren ferahlatıcı ve sağlıklı bir tatlıya sahip oldunuz. Düşük kalorili dondurmaların tadını çıkarmak kilo verme sürecinde harikadır çünkü dondurmaları hızlıca tüketmek zordur ve taze meyve kullanmak, süreçte iyi bir beslenme almanızı garanti eder.

Fıstık ezmeli kurabiyeler

Fıstık ezmeli kurabiyeler

Malzemeler:

  • fıstık ezmesi

  • bir avuç kuru elma

  • biraz bal, 

  • bir tutam tarçın 

  • iki su bardağı mısır gevreği 

Yapılışı:

Badem ezmesi ve elmalar gibi, bu kurabiyeler de kilo verme çabalarınıza yardımcı olacak mükemmel bir besin dengesi sağlar. Bir miktar fıstık ezmesi, bir avuç kuru elma, biraz bal, bir tutam tarçın ve yaklaşık iki su bardağı mısır gevreği karıştırın. Bu karışımı yaklaşık bir saat boyunca buzdolabında bekletin, böylece kurabiye şekli vermek için yeterince sertleşmiş olurlar.

Chia tohumu pudingi

Chia tohumu pudingi

Malzemeler:

  • chia tohumu 

  • süt

  • dilediğiniz meyve

  • bal

  • kakao

Yapılışı:

Taban olarak iki yemek kaşığı chia tohumu ve yarım su bardağı badem sütü veya yağsız süt karıştırın. Bunu bir gece boyunca bekletirseniz, puding kıvamında çıkar. Sonra, bal, taze meyve veya kakao parçacıkları şeklinde daha fazla lezzet ve çekicilik için diğer sağlıklı malzemeler ekleyerek eğlenebilirsiniz. Chia tohumları omega3 içerir, bu vücudun kendi başına yapamadığı temel bir yağdır, ancak güçlü bir antioksidandır ve beyin sağlığını, kalp sağlığını ve hatta atletik performansı teşvik eder.

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