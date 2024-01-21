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Bir Yaşındaki Kızına Hazırladığı "Sağlıksız" Kahvaltıyı Paylaşan Anne İzleyenleri Dehşete Düşürdü

Bir Yaşındaki Kızına Hazırladığı "Sağlıksız" Kahvaltıyı Paylaşan Anne İzleyenleri Dehşete Düşürdü

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 19:02

Son zamanlarda sosyal medyanın getirileri ile birlikte bizden kilometrelerce uzakta yaşayan insanların hayatlarına tanık olabiliyoruz. Birçok insan gün içerisinde neler yaptıklarını, neler yediklerini paylaşıyor. Bir anne de kızına hazırladığı kahvaltıyı paylaştı ama kızına yedirdiği sağlıksız yemek viral oldu. 👇

Kaynak: https://twitter.com/picturesfoider/st...

"Benimle birlikte 1 yaşındaki kızımın kahvaltısını hazırlayın." yazısı ile günlük rutinini paylaşan anne sosyal medyayı ikiye böldü.

"Benimle birlikte 1 yaşındaki kızımın kahvaltısını hazırlayın." yazısı ile günlük rutinini paylaşan anne sosyal medyayı ikiye böldü.

Kahvaltı olarak kızına hazırladığı tabağa sadece 3 adet hazır yumuşak donut ve meyve suyu koydu.

Kahvaltı olarak kızına hazırladığı tabağa sadece 3 adet hazır yumuşak donut ve meyve suyu koydu.

Sağlıklı hiçbir şey eklemedi...

Daha sonrasında da kızı bunları afiyetle yedi.

Daha sonrasında da kızı bunları afiyetle yedi.

İnsanların buna tepkisi ise gecikmedi...

İnsanların buna tepkisi ise gecikmedi...
twitter.com

'Bu yasal olmamalı.'

"Bir annenin bunu paylaşıp da yaptığının normal bir şey olduğunu düşünmesi çok şey anlatıyor."

"Bir annenin bunu paylaşıp da yaptığının normal bir şey olduğunu düşünmesi çok şey anlatıyor."
twitter.com

'Bir yaşındaki bir çocuk kahvaltı olarak bunu yememeli, bu durum gerçekten korkutucu ve üzücü.'

Peki bebekler bu yaşta ne yemeli?

Peki bebekler bu yaşta ne yemeli?
twitter.com

'O bebek biraz yulaf ezmesi, meyve, yumurta ve portakal suyuna ihtiyaç duyuyor. Onun, pudralı donutların ve elma sosunun uygun olduğunu düşünmesine ne sebep oldu?'

"Meyve suyu iyi ama taze meyveler de kolayca doğranabilirdi yani. Protein nerede? İçecek yok mu?"

"Meyve suyu iyi ama taze meyveler de kolayca doğranabilirdi yani. Protein nerede? İçecek yok mu?"
twitter.com

'Şekerle yüklü pudralı donutlar birkaç saat sonra hiperaktiviteye ve enerji düşüşüne yol açar. Kahvaltı bir trambolin üzerinde servis edilmez. Sağlıklı bir rutin için yüksek bir sandalyede masada oturmalısınız.'

"Sabah sabah donut mu yenir?"

"Sabah sabah donut mu yenir?"
twitter.com

'Bazı insanlar ebeveyn olmadan önce gerçekten testten geçmeli.'

Bazıları ise annenin üzerine çok fazla gidildiğini düşünüyor...

Bazıları ise annenin üzerine çok fazla gidildiğini düşünüyor...
twitter.com

'Evet bu sağlıklı bir öğün değil ama buna yorum yapanların 1 yaşında çocukları yok sanırım. Bu yaşta çocuklar hiçbir şey yemek istemezler.'

"Şu an çok kilolu gibi durmuyor ama böyle giderse obez olur bu bebek."

"Şu an çok kilolu gibi durmuyor ama böyle giderse obez olur bu bebek."
twitter.com

"Artık çocuklarımıza neler yedirir olduk? Eski güzel sağlıklı ev yemeklerimize ne oldu??"

"Artık çocuklarımıza neler yedirir olduk? Eski güzel sağlıklı ev yemeklerimize ne oldu??"
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

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