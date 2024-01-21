Bir Yaşındaki Kızına Hazırladığı "Sağlıksız" Kahvaltıyı Paylaşan Anne İzleyenleri Dehşete Düşürdü
Bir Yaşındaki Kızına Hazırladığı "Sağlıksız" Kahvaltıyı Paylaşan Anne İzleyenleri Dehşete Düşürdü
Kaynak: https://twitter.com/picturesfoider/st...
Son zamanlarda sosyal medyanın getirileri ile birlikte bizden kilometrelerce uzakta yaşayan insanların hayatlarına tanık olabiliyoruz. Birçok insan gün içerisinde neler yaptıklarını, neler yediklerini paylaşıyor. Bir anne de kızına hazırladığı kahvaltıyı paylaştı ama kızına yedirdiği sağlıksız yemek viral oldu. 👇