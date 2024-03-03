Mutfakta Harikalar Yaratan Şeflere Göre Yemek Pişirmekle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış
Mutfakta Harikalar Yaratan Şeflere Göre Yemek Pişirmekle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yemek pişirmek adeta başlı başına bir sanat. Bunun için de elbette birtakım pişirme tüyolarına sahip olmak gerekiyor ki mutfakta harikalar yaratabilelim. Gelin ünlü şeflerin söylediklerine göre mutfakta sıklıkla yapılan ve doğru bilinen yanlışlara bakalım...
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Mantarı yıkamayan mı varmış? Özellikle kültür mantarı doğrudan gübre üzerinde yetiştirilir. Yani yıkanmak zorundadır.