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Mutfakta Harikalar Yaratan Şeflere Göre Yemek Pişirmekle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış

Mutfakta Harikalar Yaratan Şeflere Göre Yemek Pişirmekle İlgili Doğru Bilinen 7 Yanlış

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 21:02

Yemek pişirmek adeta başlı başına bir sanat. Bunun için de elbette birtakım pişirme tüyolarına sahip olmak gerekiyor ki mutfakta harikalar yaratabilelim. Gelin ünlü şeflerin söylediklerine göre mutfakta sıklıkla yapılan ve doğru bilinen yanlışlara bakalım...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...

1. Tarif muhtemelen belirtildiği süreden uzun sürede pişer.

1. Tarif muhtemelen belirtildiği süreden uzun sürede pişer.

Her tarifte yemeğin ne kadar sürede pişeceğine dair bir öngörü bulunur ve ona göre bir zaman da mutlaka verilir. Ancak sizin sahip olduğunuz ocak veya fırın gibi ekipmanlara göre bu süre azalıp kısalacaktır.

2. Sarımsak çok kavrulmamalıdır.

2. Sarımsak çok kavrulmamalıdır.

Sarımsağı tavada çok uzun süre bırakan tarif mevcut. Eğer sarımsak ekliyorsanız onu bir dakika pişirmelisiniz 5 dakika değil, özellikle de doğranmışsa ve tava gerçekten sıcaksa. Aksi takdirde sarımsağı yakarsınız.

3. Soğan sarımsaktan hemen önce veya onunla aynı anda kavrulmalıdır.

3. Soğan sarımsaktan hemen önce veya onunla aynı anda kavrulmalıdır.

'Birçok şefe göre soğan, sarımsakla birlikte hatta ONDAN ÖNCE tavaya eklenmeli. Karamelize olması için aslında o kadar da fazla zamana ihtiyacı yok.'

4. Makarnanın kaynama suyuna yağ eklemek güzel bir taktikdir.

Su içerisine yağ eklemek, makarnanın yapışmasını önler Bu durum makarnanın sosla yapışmasını da engeller.

5. Sarımsak ve yeşillikler çorbaya en son eklenmelidir.

5. Sarımsak ve yeşillikler çorbaya en son eklenmelidir.

Diğer sebzeleri kavurmanın son aşamasında her zaman sarımsak eklenir ve karıştırılır. Salça ile kavurduğunuz çorbalarda buna özen göstermelisiniz.

6. Glüten lanse edildiği kadar zararlı değildir.

6. Glüten lanse edildiği kadar zararlı değildir.

Eğer herhangi bir alerjiniz yoksa, glüten tüketmek migrenlere sebep olur gibi sosyal medyada sıklıkla duyduğunuz şeylere inanmamanızı öneririz. Zira glüten tüketmenin bilimsel olarak pek de bir zararı bulunmuyor.

7. Mantarlar yıkanmalıdır.

7. Mantarlar yıkanmalıdır.

Son zamanlarda mantarların aslında yıkanmadan tüketilmesi gerektiği, suyu çektiklerine dair bir söylentiyi muhtemelen duymuşsunuzdur. Tam aksine tıpkı diğer sebzeler gibi mantarı da yıkamalısınız. Çünkü kirliler.

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Ömer

Mantarı yıkamayan mı varmış? Özellikle kültür mantarı doğrudan gübre üzerinde yetiştirilir. Yani yıkanmak zorundadır.