Doktorlara Göre Migreni Olan Kişilerin Yememesi Gereken Yiyecekler

Dondurulmuş gıdaların migren üzerindeki olumsuz etkisi, genellikle göz ardı edilen bir gerçektir. Bu gıdaların tüketimi, migren ataklarını tetikleyebilir ve mevcut belirtileri ağırlaştırabilir. Bunun nedeni, dondurulmuş gıdaların içerdiği belirli maddeler ve bunların migreni tetikleme potansiyelidir. Bu yüzden, migreni olan kişilerin diyetlerinde dondurulmuş gıdaları sınırlamaları veya tamamen çıkarmaları genellikle önerilir. Bu, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir, ayrıca genel yaşam kalitesini de iyileştirebilir. Dondurulmuş gıdaların migren üzerindeki bu etkisi, diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin migren yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.