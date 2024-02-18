Doktorlara Göre Migreni Olan Kişilerin Yememesi Gereken Yiyecekler
Doktorlara Göre Migreni Olan Kişilerin Yememesi Gereken Yiyecekler
Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/the-5-...
Migrenle mücadele eden bireyler için hayatın çok zor olduğunun farkındayız. Bu durumu başlatan bazı şeylerden kaçınmayı deneyebilirsiniz. Migrenler genellikle toplumda yanlış anlaşılır ve hafife alınır; bu durumu yaşayanlar çoğunlukla 'basit bir baş ağrısı' çeken kişiler olarak görülür. Ancak, migreni tetikleyen günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin mevcut...