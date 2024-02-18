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Doktorlara Göre Migreni Olan Kişilerin Yememesi Gereken Yiyecekler

Doktorlara Göre Migreni Olan Kişilerin Yememesi Gereken Yiyecekler

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 13:31

Migrenle mücadele eden bireyler için hayatın çok zor olduğunun farkındayız. Bu durumu başlatan bazı şeylerden kaçınmayı deneyebilirsiniz. Migrenler genellikle toplumda yanlış anlaşılır ve hafife alınır; bu durumu yaşayanlar çoğunlukla 'basit bir baş ağrısı' çeken kişiler olarak görülür. Ancak, migreni tetikleyen günlük hayatta tükettiğimiz birçok besin mevcut...

Kaynak: https://www.huffpost.com/entry/the-5-...

Migren aktifken sesler daha yüksek, kokular daha keskin ve ışıklar ekstra parlak olur.

Migren aktifken sesler daha yüksek, kokular daha keskin ve ışıklar ekstra parlak olur.

Ayrıca mide bulantısı, baş dönmesi ve tabii ki öldürücü bir baş ağrısı vardır. Nörologlar migrenin kesin nedenleri üzerinde hala tartışırken, belirli yiyecek ve içeceklerin birçok kişide migreni tetiklediği bilinmektedir. Bu liste ise şöyle. 👇

1. Alkol

Migren problemi yaşayan bireylerde tek bir kadeh alkol bile, migren atağını tetikleyebilir. Peki, bu durumun nedeni nedir? 

'Alkolün kendisi ya da metabolitleri bazı durumlarda tetikleyici olabilirken, çeşitli alkollü içeceklerin içerisinde bulunan belirli bileşenler de migren atağını başlatabilir.'

2. Çikolata

2. Çikolata

Çikolata en popüler gıda temelli tetikleyici olarak kabul edilir. Doktorlar bu durumu;

“Kakao'nun serotonin salınımını etkilediği düşünülüyor, bu da migren patogenezine katkıda bulunabilir.” diye açıklıyor. “Çikolata serotonin ve öncüsü triptofan içerir, yüzde 85 kakao içeriğinde daha yüksek seviyelerde bulunur.'

3. Kafein

3. Kafein

Alkol gibi, kafeinin de vücudu susuz bırakan bir etkisi vardır, bu da bir migreni tetikleyebilir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, sağlıklı yetişkinlerin günde 400 miligramdan fazla tüketmemesini, yani günde dört ila beş fincan kahve içmemesini önermektedir.

4. Eski peynir

4. Eski peynir

Bazı yaşlanmış peynirler, peynir fermente olduğunda oluşan tiroamin içerir. Bu, peynirin ne kadar yaşlı (ve kokulu) olduğu, içindeki tiroamin miktarının o kadar fazla olduğu anlamına gelir. En yaygınları arasında cheddar, manchego ve Gorgonzola ve Stilton gibi mavi peynirler bulunur.

5. İşlenmiş et

5. İşlenmiş et

Kahvaltı favorileri olan bacon ve sosis gibi işlenmiş gıdalar nitrat ve nitrit içerir.

'Nitratlar, kan akışının düzenlenmesinde rol oynayan bir sinyal molekülü olan nitrik okside dönüşür. Kan akışındaki değişiklikler migrenlerle ilişkilidir. Ayrıca, nitratlar trigeminal siniri aktive edebilir ve inflamatuar nöropeptid salınımına neden olabilir.'

6. Gluten

6. Gluten

Gluten, migren ataklarını tetikleyebilen bir faktördür. Gluten hassasiyeti olan kişilerde, bu proteinin tüketilmesi sonucunda vücutta bir inflamatuar yanıt başlar. Bu yanıt, beyinde kan damarlarının genişlemesine ve ağrıya neden olan kimyasalların salınmasına neden olur. Bu durum, migren ataklarını tetikleyebilir.

7. Çilek

7. Çilek

Çileğin, migren ağrılarını tetikleyen bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu lezzetli meyvenin, içerdiği bazı bileşenler sebebiyle migren hastalarında ağrıyı artırdığı düşünülmektedir. Çilek, özellikle tüketildiğinde vücutta histamin salınımını artırabilir. Histamin, vücudun alerjik reaksiyonlarına yanıt olarak salgılanan bir bileşiktir ve bazı insanlarda migren ağrılarına neden olabilir. Ayrıca, çileklerde bulunan bir başka bileşen olan tiramin de migreni tetikleyebilir.

8. Turşu

8. Turşu

Turşunun içerisinde bulunan yüksek sodyum oranı ve bazı kimyasal maddeler, migren hassasiyeti olan kişilerde bu ağrıyı tetikleyebilir. Ayrıca turşu, içerisinde bulunan histamin maddesi sebebiyle de migreni tetikleyen faktörler arasında yer alır. Bu yüzden migreni olan kişilerin, turşu tüketimine dikkat etmeleri önerilir. Ancak her migren hastasının turşudan etkilenmeyeceğini, bu durumun kişiden kişiye değişebileceğini belirtmek gerekir.

9. Dondurulmuş gıdalar

9. Dondurulmuş gıdalar

Dondurulmuş gıdaların migren üzerindeki olumsuz etkisi, genellikle göz ardı edilen bir gerçektir. Bu gıdaların tüketimi, migren ataklarını tetikleyebilir ve mevcut belirtileri ağırlaştırabilir. Bunun nedeni, dondurulmuş gıdaların içerdiği belirli maddeler ve bunların migreni tetikleme potansiyelidir. Bu yüzden, migreni olan kişilerin diyetlerinde dondurulmuş gıdaları sınırlamaları veya tamamen çıkarmaları genellikle önerilir. Bu, migren ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltabilir, ayrıca genel yaşam kalitesini de iyileştirebilir. Dondurulmuş gıdaların migren üzerindeki bu etkisi, diyet ve yaşam tarzı değişikliklerinin migren yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

10. Fındık

10. Fındık

Fındığın migren ataklarını tetikleyici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu durum, fındığın içerisinde bulunan ve bazı insanların hassas olduğu belirli bileşenlerden kaynaklanmaktadır. Fındık tüketildiğinde, bu bileşenler vücutta bir reaksiyon oluşturarak migren ataklarını başlatabilir. Bu nedenle migren hastalarının, özellikle de atakları sırasında fındık tüketiminden kaçınmaları önerilir. Ancak, her migren hastasının fındığa karşı hassas olmadığını da belirtmek gerekir. Bu durum genellikle kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, hangi gıdaların migren ataklarını tetiklediğini belirlemek için doktor kontrolünde bir diyet planı oluşturulması önemlidir.

Bonus: Oruç tutmak (yemek yememek)

Bonus: Oruç tutmak (yemek yememek)

Bir yiyecek veya içecek olmamasına rağmen uzmanlar, bir öğünü atlamamanın en yaygın migren tetikleyicilerinden biri olduğunu belirtti. 2018 tarihli bir çalışma, 'aç kalmanın en iyi araştırılmış ve en güvenilir doğal migren tetikleyicileri arasında olduğunu ve daha uzun süreli açlıklarla daha yaygın hale geldiğini' bildirdi.

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