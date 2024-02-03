Fare Kavurmasından Döllenmiş Ördeğe Uzaylıların Tarifi Olduğuna Yemin Edebileceğiniz Yemekler

Çin, pidan veya asır yumurtaları olarak bilinen özel bir yumurta çeşidini sunar. Bu yumurtalar, taze ördek, tavuk veya bıldırcın yumurtalarının kil, kül, tuz, hızlı kireç ve pirinç samanı karışımıyla birkaç hafta ila birkaç ay boyunca korunmasıyla oluşturulur. Kimyasal reaksiyonlar yumurtanın dokusunu ve lezzetini dönüştürür. Kırıldığında, yumurta beyazı derin amber veya yeşilimsi siyah bir renge dönüşürken, yumurta sarısı kremsi bir doku alır. Tadı karmaşıktır ve herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ancak, Çin mutfağının benzersiz tatlarına değer verenler için pidan yumurtaları bir deneyimdir. Çin'de sevilen bu yumurtalar, geleneksel yemeklerde kullanılır ve ülkenin mutfak mirasının bir parçasıdır.