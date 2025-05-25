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İçerik Üreticisi Mine Kavasoğulları Detaylarıyla Açıkladı: Yüksek Fiyatlı Halılar Bu Fiyatı Hak Ediyor mu?

İçerik Üreticisi Mine Kavasoğulları Detaylarıyla Açıkladı: Yüksek Fiyatlı Halılar Bu Fiyatı Hak Ediyor mu?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.05.2025 - 17:04 Son Güncelleme: 25.05.2025 - 17:18

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Son dönemde oldukça pahalı dekorasyon ürünlerine rastlıyoruz. Bu ürünler, yaşam alanlarımızı kişiselleştirmemize ve kendimizi daha iyi ifade etmemize olanak sağlıyor. Ancak, bu ürünlerin yüksek fiyatları nedeniyle, birçok kişi bu ürünleri satın almayı tercih etmiyor, hatta gereksiz buluyor. Binlerce liraya satılan kütüğü hatırlamışsınızdır. Peki ya halılar?

El dokuması halıların oldukça yüksek fiyatlara satıldığını biliyorsunuzdur. Peki bu halılar, gerçekten bu fiyatları hak ediyor mu? İçerik üreticisi Mine Kavasoğulları, 1 milyon TL’lik halıların bu fiyatı neden hak ettiğini, detaylarıyla anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DJ63uLON_qN/
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Buradan izleyebilirsiniz;

El dokuması halılar, ipliğinin yapımından renklendirilmesine, ardından da özenle dokunmasına kadar her aşamasında büyük bir emek ve ustalık gerektirir.

El dokuması halılar, ipliğinin yapımından renklendirilmesine, ardından da özenle dokunmasına kadar her aşamasında büyük bir emek ve ustalık gerektirir.

Bu halılar, her bir motifin taşıdığı derin anlamlarla, sadece birer dekoratif unsur olmanın ötesine geçer. Her biri, aslında birer kültürel mirastır. Bu nedenle, el dokuması halılar sadece estetik bir değer taşımaz, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir değer de sunar. Bu özenle işlenmiş eserler, her bir detayıyla birer sanat harikasıdır. Bu sebeple aslında her biri bir sanat eseri sayılan bu halıların bu fiyatlara satılması normal. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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