Hükümetin Kararı Ülkeyi Karıştırdı: Aralık Ayında Tüm Çalışanlara 31 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.12.2025 - 12:04

Slovenya hükümetinin tüm çalışanlara ödenmesini zorunlu kıldığı, vergiden muaf 639 euroluk (31 bin TL) Noel ikramiyesi kararı, ülke ekonomisinde büyük bir krize yol açabilir. Başbakan Robert Golob'un seçim öncesi hamlesi olarak görülen bu adım, iş dünyasının ve Avrupa Komisyonu'nun sert eleştirilerine hedef oldu. Maliyeti 600 milyon euroyu aşması beklenen bu uygulamanın ardındaki siyasi ve ekonomik duruma işverenlerin %91'i karşı çıkıyor. Detaylar haberimizde! 👇

Slovenya'da hükümetin tüm çalışanlara yönelik zorunlu Noel ikramiyesi kararı, ülkedeki siyasi ve ekonomik çevrelerde geniş çaplı bir tartışma yarattı.

Başbakan Robert Golob liderliğindeki koalisyon, yaklaşık bir milyon çalışanın yararlanacağı, vergiden muaf 639 euroluk (yaklaşık 31 bin TL) bu ek ödemeyi Aralık ayında gerçekleştirmek üzere parlamentodan geçirdi.

Uygulamanın, Mart ayındaki seçimler öncesinde popülaritesi düşen Golob'un oylarını geri kazanma hamlesi olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 1277 euro olan asgari ücretin neredeyse yarısına denk gelen bu meblağ, işçilerin gelirinde kayda değer bir artış sağlasa da, beraberinde ciddi eleştirileri de getirdi.

Bu zorunlu ödemenin toplam maliyetinin en az 600 milyon euroya ulaşması beklenirken, iş dünyası ve muhalefet temsilcileri ile Avrupa Komisyonu bu karara şiddetle karşı çıkıyor.

Özellikle Slovenya Esnaf ve Girişimcilik Odası'nın verilerine göre işverenlerin %91 gibi büyük bir çoğunluğu bu düzenlemeye karşı. İşletmeler, özellikle de orta ölçekli şirketler, bu ani yükümlülüğün nakit akışlarında ciddi sorunlara yol açacağından endişe ediyor.

Ancak, karar çalışanlar ve sendikalar tarafından destekleniyor. Slovenya'nın en büyük sendika konfederasyonu ZSSS'nin başkanı Andrej Zorko, 'İnsanlar yıl boyunca çalışıp şirketleri kâra geçiriyor. Bu kârdan pay almaları en doğal haklarıdır,' diyerek uygulamayı savundu. Bu yeni ikramiye, Slovenya'da zaten her yaz ödenen ve '13. maaş' olarak bilinen ikramiyeye ek olarak geliyor. Noel ikramiyesiyle birlikte, çalışanların yıllık ek ödemeleri 2000 euroyu aşacak. Ayrıca, hükümet bu paket kapsamında emeklilere ve engellilik maaşı alanlara da 150 euroluk bir kış yardımı yapmayı planlıyor.

