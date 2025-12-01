Hükümetin Kararı Ülkeyi Karıştırdı: Aralık Ayında Tüm Çalışanlara 31 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak!
Slovenya hükümetinin tüm çalışanlara ödenmesini zorunlu kıldığı, vergiden muaf 639 euroluk (31 bin TL) Noel ikramiyesi kararı, ülke ekonomisinde büyük bir krize yol açabilir. Başbakan Robert Golob'un seçim öncesi hamlesi olarak görülen bu adım, iş dünyasının ve Avrupa Komisyonu'nun sert eleştirilerine hedef oldu. Maliyeti 600 milyon euroyu aşması beklenen bu uygulamanın ardındaki siyasi ve ekonomik duruma işverenlerin %91'i karşı çıkıyor. Detaylar haberimizde! 👇
Slovenya'da hükümetin tüm çalışanlara yönelik zorunlu Noel ikramiyesi kararı, ülkedeki siyasi ve ekonomik çevrelerde geniş çaplı bir tartışma yarattı.
Bu zorunlu ödemenin toplam maliyetinin en az 600 milyon euroya ulaşması beklenirken, iş dünyası ve muhalefet temsilcileri ile Avrupa Komisyonu bu karara şiddetle karşı çıkıyor.
