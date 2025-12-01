Hükümetin Kararı Ülkeyi Karıştırdı: Aralık Ayında Tüm Çalışanlara 31 Bin TL Ek Ödeme Yapılacak!

Özellikle Slovenya Esnaf ve Girişimcilik Odası'nın verilerine göre işverenlerin %91 gibi büyük bir çoğunluğu bu düzenlemeye karşı. İşletmeler, özellikle de orta ölçekli şirketler, bu ani yükümlülüğün nakit akışlarında ciddi sorunlara yol açacağından endişe ediyor.

Ancak, karar çalışanlar ve sendikalar tarafından destekleniyor. Slovenya'nın en büyük sendika konfederasyonu ZSSS'nin başkanı Andrej Zorko, 'İnsanlar yıl boyunca çalışıp şirketleri kâra geçiriyor. Bu kârdan pay almaları en doğal haklarıdır,' diyerek uygulamayı savundu. Bu yeni ikramiye, Slovenya'da zaten her yaz ödenen ve '13. maaş' olarak bilinen ikramiyeye ek olarak geliyor. Noel ikramiyesiyle birlikte, çalışanların yıllık ek ödemeleri 2000 euroyu aşacak. Ayrıca, hükümet bu paket kapsamında emeklilere ve engellilik maaşı alanlara da 150 euroluk bir kış yardımı yapmayı planlıyor.