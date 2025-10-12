onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Herkes Merak Ediyor! Kış Saati Uygulamasında Bu Sene Saatler Geri Alınacak mı?

Herkes Merak Ediyor! Kış Saati Uygulamasında Bu Sene Saatler Geri Alınacak mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 12:39

Kış saati uygulamasında her yıl belirli zamanlarda saatler geri alınıyor ve gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Bu uygulama, dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Türkiye'de ise yaz saati/kış saati uygulaması geçtiğimiz senelerde kaldırıldı. Ekim ayının gelmesiyle günler kısalmaya başladı ve bu sene de 'saatler geri alınacak mı?' sorusu gündemimize geldi. Vatandaşlar kış saati uygulamasının bu sene uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Kış saati için Bakanlık'tan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Peki Türkiye'de kış saati uygulanacak mı, saatler geri alınacak mı?

İşte konuya dair merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kış Saati Uygulaması Nedir?

Kış Saati Uygulaması Nedir?

Kış saati uygulaması, kış ayları geldiğinde saatlerin bir saat geri alındığı uygulamadır. Kış saatinde amaç, gün ışığından daha verimli yararlanmak ve kış aylarında günün daha erken aydınlanmasını sağlamaktır. 

Yaz saatinde saatler ileri alınır ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amaçlanır.

Kış saatinde saatler geri alınır ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amaçlanır. Kış saatinde standart saat dilimine dönülmüş olur. Birçok ülkede bu uygulama yaz-kış devam eder.

Saatler Geri Alınacak mı?

Saatler Geri Alınacak mı?

Türkiye'de saatler geri alınmayacak. Ülkemizde kış saati uygulaması kalıcı hale getirildi, dolayısıyla yazın veya kışın saatlerde düzenleme yapılmıyor. Pek çok ülke, enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati, kış saati uygulamasına devam ediyor. Ülkemizde ise bu sistem kaldırıldı.

Saatler Ne Zaman Geri Alınacak?

Saatler geri alınmayacak. Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırıldı.

Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Nedir?

Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Nedir?

Kalıcı Yaz Saati Uygulaması, bir ülkenin yıl boyunca saatlerini ileri alarak “yaz saati” uygulamasını kalıcı hale getirmesidir. Kalıcı yaz saati uygulaması ile saatler yıl boyunca sabit tutulur. Türkiye’de bu uygulama bir süredir yürürlüktedir.

Türkiye'de Kış Saati Ne Zaman Kaldırıldı?

Türkiye'de kış saati uygulaması 2016 yılında kaldırıldı. O yıl alınan kararla, her yıl ekim ayında yapılan saat geri alma işlemi kaldırıldı ve ülke daimi olarak UTC+3 zaman dilimini kullanmaya başladı. 

Türkiye'de Neden Saatler Geri Alınmıyor?

Türkiye'de kış saati uygulamasının kaldırılma amacı aşağıdaki nedenlerle açıklandı: 

  • Enerji tasarrufu sağlamak,

  • Gün ışığından daha uzun süre yararlanmak,

  • İş ve eğitim saatlerini gün ışığıyla uyumlu hale getirme.

Kaç Yıldır Saatler Geri Alınmıyor?

2016 yılında kalıcı yaz saati uygulamasına geçen Türkiye'de 9 yıldır saatler geri alınmıyor.

Avrupa ve ABD'de Yaz Saati Uygulaması

Avrupa ve ABD'de Yaz Saati Uygulaması

Avrupa ülkelerinde gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla her yıl yaz saati uygulamasına geçiliyor. Dolayısıyla saatler kışa girerken bir saat geri alınıyor. Bu sene Avrupa'da saatler 26 Ekim 2025 Pazar günü gece 03.00'te 1 saat geri alınacak.

ABD’de ise 2 Kasım Pazar sabahı saatler geri alınacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın