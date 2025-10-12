Herkes Merak Ediyor! Kış Saati Uygulamasında Bu Sene Saatler Geri Alınacak mı?
Kış saati uygulamasında her yıl belirli zamanlarda saatler geri alınıyor ve gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Bu uygulama, dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Türkiye'de ise yaz saati/kış saati uygulaması geçtiğimiz senelerde kaldırıldı. Ekim ayının gelmesiyle günler kısalmaya başladı ve bu sene de 'saatler geri alınacak mı?' sorusu gündemimize geldi. Vatandaşlar kış saati uygulamasının bu sene uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Kış saati için Bakanlık'tan bir açıklama gelmesi bekleniyor.
Peki Türkiye'de kış saati uygulanacak mı, saatler geri alınacak mı?
İşte konuya dair merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kış Saati Uygulaması Nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saatler Geri Alınacak mı?
Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Nedir?
Avrupa ve ABD'de Yaz Saati Uygulaması
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın