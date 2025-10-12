Herkes Merak Ediyor! Kış Saati Uygulamasında Bu Sene Saatler Geri Alınacak mı?

Kış saati uygulamasında her yıl belirli zamanlarda saatler geri alınıyor ve gün ışığından daha fazla yararlanılması hedefleniyor. Bu uygulama, dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor. Türkiye'de ise yaz saati/kış saati uygulaması geçtiğimiz senelerde kaldırıldı. Ekim ayının gelmesiyle günler kısalmaya başladı ve bu sene de 'saatler geri alınacak mı?' sorusu gündemimize geldi. Vatandaşlar kış saati uygulamasının bu sene uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Kış saati için Bakanlık'tan bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Peki Türkiye'de kış saati uygulanacak mı, saatler geri alınacak mı?

İşte konuya dair merak edilenler...