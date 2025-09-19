onedio
Haberler
Yaşam
Temizlik
Her Yeri Temiz Kılıyorlar, Kendileri Hariç: Dikey Süpürgenizi Nasıl Temizlemelisiniz?

etiket Her Yeri Temiz Kılıyorlar, Kendileri Hariç: Dikey Süpürgenizi Nasıl Temizlemelisiniz?

Özge
Özge
19.09.2025 - 12:03

Ev temizliğini hiç olmadığı kadar pratik ve kolay hale getiren dikey süpürgelerin, çağın teknolojisi olduğu söylenebilir. Bu cihazlar, tek seferde hem ıslak hem kuru silmeye izin veren profesyonel modelleriyle zorlanmadan her yeri pırıl pırıl yapmaya yarıyor. Bazılarıyla mükemmel tasarımıyla adeta bir sanat eseri gibi görünüyor. Ancak bu teknoloji harikası ürünlerin de temizlenmesi gerekiyor. 

Dikey süpürgenizi nasıl temizlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, bu detaylı rehber çok işinize yarayacak!

Philips AquaTrio 9000 Serisi'nin kendi kendini temizleme teknolojisinden faydalanın.

Dikey süpürge temizliği manuel bir aktivite olsa da ıslak ve kuru temizlik için geliştirilmiş Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile otomatik. Devrim niteliğindeki Autoclean teknolojisiyle süpürge temizliğini sorun olmaktan çıkaran cihazı, dokunmatik ekran üzerinden kolayca kontrol edebilirsiniz. Otomatik temizlik modunu başlatmak için öncelikle cihazın kirli su haznesindeki suyu dökün, temiz su haznesinde ise yeterli su olduğundan emin olun. Ardından ana ekrandan temizlik modunu aktif hale getirin. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte döner fırçalar ve iç aksam tertemiz olacak. Ardından döner fırçaları yerinden çıkarın ve standdaki kurutma alanına yerleştirin. İşlem sonunda kirli su haznesinde biriken suyu dökmeyi de unutmayın. Tüm bu kendi kendini temizleme işlemi tam olarak 4 dakika sürecek 😊😎

Dikey süpürge temizliğinin ilk adımı hazneyi boşaltmaktır.

Dikey süpürgenin uzun vadede verimli çalışmasını sağlamak için her temizlik sonrası temizlenmesi gerekir. Tıkanıklıklara bağlı performans düşüklüklerini önlemek için öncelikle hazneyi açın ve kiri boşaltın. Haznede sıkışan kıllar ve parçalar varsa bir bezle silin. Ancak elektronik parçaların bulunduğu bölümü asla ıslatmayın.

Hazneden sonra filtre temizliğine geçin.

Dikey süpürgelerin haznesinde bulunan filtre, havayı ve zemini tozdan arındırır. Bu nedenle oldukça hızlı kirlenir. Süpürgenizden maksimum verim almak için filtre kısmını çıkararak musluk altında yıkayın ve ardından fazla suyu sıkın. Yerine takmadan önce ise mutlaka yıkadığınız tüm parçaların tamamen kurumasını bekleyin.

Aksesuar ve başlık temizliğini atlamayın.

Dikey süpürgeler çeşit çeşit aksesuar ve başlıkla gelir. Temizliğin ardından kullandığınız tüm parçaları gözden geçirmeniz önemlidir. Bu parçalardan uygun olanları muslukta yıkayabilir veya nemli bir bezle silebilirsiniz. Ancak genellikle kirin çoğu hazne ve filtrede biriktiğinden, bu kısımları temizlerken nemli bez kullanmanız yeterli olur.

Ardından döner fırça temizliğine geçin.

Dikey süpürgenin döner fırçasına kir ve kıllar takılabilir. Bunları temizlemek için döner fırçayı çevirerek yerinden çıkarın, etrafına takılan kılları ve iplikleri makasla kesin, musluk suyu veya bir miktar deterjanla yıkayın. Ardından tekrar yerine takın. Philips Aqua Trio 9000 serisi dikey süpürge kullanıyorsanız, döner fırçaları otomatik temizlikle pırıl pırıl yapabileceğinizi unutmayın.

Kirli su haznesini temizleyin.

Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile ıslak ve kuru süpürme yapabilirsiniz. Ancak işlemin ardından kirli su haznesinde biriken sıvıyı dökmeniz gerekir. Aksi halde cihazda bakteri ve koku oluşumu gözlenebilir. Temizlik için hazneyi yerinden çıkarın, içindeki kirli suyu dökün  ve süzgeç gibi iç parçaları muslukta yıkayın. Bu parçaları bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.

Cihazın dışını mikrofiber bezle silin.

Cihazın dış kısmına da içe uyguladığınıza benzer bir bakım yapın ve mikrofiber bir bez yardımıyla kirden arındırın. Temizlik sırasında oluşan her türlü toz ve leke izini düzenli olarak giderirseniz, cihazın uzun süre yeniliğini korumasını sağlarsınız.

