Her Yeri Temiz Kılıyorlar, Kendileri Hariç: Dikey Süpürgenizi Nasıl Temizlemelisiniz?
Ev temizliğini hiç olmadığı kadar pratik ve kolay hale getiren dikey süpürgelerin, çağın teknolojisi olduğu söylenebilir. Bu cihazlar, tek seferde hem ıslak hem kuru silmeye izin veren profesyonel modelleriyle zorlanmadan her yeri pırıl pırıl yapmaya yarıyor. Bazılarıyla mükemmel tasarımıyla adeta bir sanat eseri gibi görünüyor. Ancak bu teknoloji harikası ürünlerin de temizlenmesi gerekiyor.
Dikey süpürgenizi nasıl temizlemeniz gerektiğini bilmiyorsanız, bu detaylı rehber çok işinize yarayacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Philips AquaTrio 9000 Serisi'nin kendi kendini temizleme teknolojisinden faydalanın.
Dikey süpürge temizliğinin ilk adımı hazneyi boşaltmaktır.
Hazneden sonra filtre temizliğine geçin.
Aksesuar ve başlık temizliğini atlamayın.
Ardından döner fırça temizliğine geçin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kirli su haznesini temizleyin.
Cihazın dışını mikrofiber bezle silin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın