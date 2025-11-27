onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Her Şeyi ON’da Bulduysan Başka Yerde Aramaman Gereken 5 Özellik

Her Şeyi ON’da Bulduysan Başka Yerde Aramaman Gereken 5 Özellik

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
27.11.2025 - 11:17

Günümüzde neredeyse her bankanın bir uygulaması var ama hepsi aynı kolaylığı, aynı avantajı sunmuyor. Her özelliğiyle hayatını kolaylaştıran, ücretleri ortadan kaldıran, seni “başka yerde var mı acaba?” diye düşündürmeyen yepyeni bir deneyim mi arıyorsun?

O zaman ON Dijital bankacılığın seni başka hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan özgür hissettirecek 5 özelliğine bakalım! 👇

1. Var bi hayalimiz: Hem hızlı hem masrafsız para transferi…

Para göndermek bazen küçük ama can sıkıcı detaylara takılır; “ücret kesildi mi?”, “bankalar arası fark olur mu?” derken iş uzar. ON’la bu dertlerin hiçbiri yok!

Dilediğin kişiye, dilediğin bankaya, günün her saati ücretsiz EFT, havale ya da FAST işlemi yapabilirsin.

2. Hiçbir ekstra masraf olmadan ücretsiz kripto platform ödemesi yapabilmek...

Kripto yatırımlarını takip edenler bilir ki bazen sadece platforma para gönderirken bile kesintiler can sıkıcı hale gelir. ON bu noktada fark yaratıyor ve kripto platform ödemelerini tamamen ücretsiz sunuyor!

3. Kredi kartın cebinde, yıllık üyelik ücretin ise tarihte kalır!

ON Kredi kartını özgürce kullanabilir, hiçbir zaman “bu ay yıllık üyelik ücretin kesildi mi?” stresine girmeden dilediğin gibi harcayabilirsin!

4. Harcadıkça kazandıran bankacılık rahatlığı...

ON kredi kartıyla yaptığın harcamalardan iade kazanabiliyorsun. Yani alışveriş yaparken bir yandan geri kazanmak da senin elinde oluyor!

5. Gece yarısı Döviz-Altın almak için bile açık!

Döviz, altın, gümüş işlemlerini sadece mesai saatlerine sıkıştıranlara veda et! ON FX’le 7/24 canlı kurlarla işlem yapabilir, avantajlı makas aralığı fırsatlarından faydalanabilirsin.

Hepsi ON’da — #BaşkaYerdeArama!

Hepsi ON’da — #BaşkaYerdeArama!

Artık neyi nereden yapacağını düşünmene gerek yok çünkü ON’da her şey tek yerde, sade, hızlı ve senin kontrolünde!

Ücretsiz işlemlerden canlı kurlara, yıllık üyelik ücretsiz kredi kartından, masrafsız yurt dışı transferine kadar… Basit, hızlı, masrafsız bankacılıkla günlük hayata rahatlık getiriyor. Gerçek kolaylık ON’da!

6.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark