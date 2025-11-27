Her Şeyi ON’da Bulduysan Başka Yerde Aramaman Gereken 5 Özellik
Günümüzde neredeyse her bankanın bir uygulaması var ama hepsi aynı kolaylığı, aynı avantajı sunmuyor. Her özelliğiyle hayatını kolaylaştıran, ücretleri ortadan kaldıran, seni “başka yerde var mı acaba?” diye düşündürmeyen yepyeni bir deneyim mi arıyorsun?
O zaman ON Dijital bankacılığın seni başka hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan özgür hissettirecek 5 özelliğine bakalım! 👇
1. Var bi hayalimiz: Hem hızlı hem masrafsız para transferi…
2. Hiçbir ekstra masraf olmadan ücretsiz kripto platform ödemesi yapabilmek...
3. Kredi kartın cebinde, yıllık üyelik ücretin ise tarihte kalır!
4. Harcadıkça kazandıran bankacılık rahatlığı...
5. Gece yarısı Döviz-Altın almak için bile açık!
Hepsi ON’da — #BaşkaYerdeArama!
