Her Şarkısıyla Bizi Kendine Aşık Eden Sia'nın En İyileri

18.12.2025 - 17:31

Hem sesi hem de klipleriyle bizi alıp bambaşka bir dünyaya sürüklüyor. Bu sefer de kulaklıklarımızı takıyoruz ve Sia'nın büyüleyici şarkılarıyla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Hadi müziğin sesini açalım ve şarkıların arasında kaybolalım!

1. Unstoppable

2. Chandelier

3. Cheap Thrills

4. Snowman

5. Hass Hass

6. Elastic Heart

7. Beautiful People

8. The Greatest

9. Candy Cane Lane

10. Alive

11. Move Your Body

