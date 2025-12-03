onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Gün Elinize Aldığınız Kumandanın Hiç Bilmediğiniz Özellikleri!

Her Gün Elinize Aldığınız Kumandanın Hiç Bilmediğiniz Özellikleri!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.12.2025 - 17:46

Eminiz her akşam milyonlarca kişi TV başında keyifli vakit geçiriyor. Tabii kumanda savaşları da eksik olmuyor. Kimisi favori dizisinin yeni bölümünü izlemek isterken kimisi de tuttuğu takımın maçını izlemek istiyor. Peki ellerimizden düşüremediğimiz televizyon kumandalarının aslında birçok gizli kısayola sahip olduğunu biliyor musunuz?

TV kumandalarındaki kısayollar hem oldukça kolaylık sağlıyor hem de cihazın ömrünü uzatıyor.

Fakat başlamadan belirtelim, bu özellikler her kumandada geçerli olmayabilir. En iyisi deneyip görmek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyon kumandanızın sandığınızdan daha fazla özelliği olduğunu biliyor musunuz?

Televizyon kumandanızın sandığınızdan daha fazla özelliği olduğunu biliyor musunuz?

Televizyonlar artık evlerimizin vazgeçilmez birer parçası. Haliyle kumanda savaşları da kaçınılmaz oluyor. Fakat herkesin atladığı bir nokta var: Kumandaların aslında donma sorunlarını çözen, uygulamaları hızlandıran ve televizyonu optimize eden gizli kısayollarla dolu bir teknoloji aracı olduğu!

TV kumandalarındaki kısayollar, yavaşlama, ses hatası, görüntü kilitlenmesi veya uygulama çökmesi gibi problemleri çözmeye yarıyor. Bu kısayolları öğrendiğiniz zaman televizyonda yaşayacağınız birçok probleme çözüm bulacağınıza eminiz. 

Fakat başlamadan belirtelim, kısayolların büyük bir bölümü kumandalarda ortaktır ancak marka ve modele göre bazı tuş kombinasyonları değişebilir.

İşte çok işinize yarayacak kumanda kısayolları!

İşte çok işinize yarayacak kumanda kısayolları!
  • TV ekranınız kilitlendiğinde güvenle yeniden başlatmak için

Power tuşuna  kırmızı tuş) 5–10 saniye basılı tutun. Böylece fiş çekmeye gerek kalmadan cihaz kendini sıfırlayacaktır.

  • Takılan uygulamaları hızlandırmak için

Home: Ayarlar: Return tuşuna 2 saniye bas: OK. Böylece TV’nin önbelleği temizlenir ve uygulamalar yeniden hızlanır.

  • Ses hatasını gidermek için

Mute tuşuna (sessize alma) arka arkaya 3 kez basın. Ani ses kesilmeleri düzelecektir.

  • Görüntü modlarını gizli şekilde açma

P.Mode tuşuna uzun basın. Gelişmiş görüntü ayarları ekranınıza gelecektir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın