Aralık Dolunayından En Çok Etkilenecek 4 Burç: Yıl Bitmeden Şans Kapıları Açılıyor!

Aralık ayının ilk günleri, gökyüzünde yılın son büyük kapanışını işaret ediyor. 4 Aralık’ta İkizler burcunda gerçekleşecek Dolunay, son altı ayda verilen emeklerin meyvesini toplatan bir etki taşıyor. Zihin açıklığı artıyor, beklenen haberler geliyor ve 2025 bitmeden bir şans daha doğuyor.

İşte Aralık Dolunayından en güçlü şekilde etkilenecek o dört burç...