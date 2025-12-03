Aralık Dolunayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Aralık Dolunayı Hangi Gün?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte gökyüzü hareketleri yeniden ilgi odağı haline geldi. Her ay farklı bir burçta gerçekleşen dolunayların tarihini takip edenler, bu ayın dolunayının ne zaman meydana geleceğini araştırıyor. 2025 Aralık Dolunayı hem iletişim hem de zihinsel konular üzerinde etkili olacak bir enerji taşıyor. Saat bilgisi, burcun etkisi ve 12 burç için olası yansımalar ise merak ediliyor. İşte Aralık Dolunayı’nın netleşen tarihi ve burçlara etkileri...