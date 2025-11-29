Aralık Ayında Bereketlenecek 4 Burç: Adeta Küllerinden Doğacaklar!

Aslan burcu Aralık ayında maddi anlamda güçlü bir yükselişe giriyor. Uzun süredir beklediği fırsatlar, projeler veya gelir kapıları nihayet görünür oluyor. Kariyer alanında yaşanan durgunluk son buluyor ve daha parlak bir dönem başlıyor. Gökyüzü Aslan’a daha büyük sorumluluk, daha büyük kazanç ve daha sağlam bir duruş getiriyor.

Bu süreçte Aslan’ın sezgileri de güçleniyor. Kiminle iş yapılır, hangi adım doğru olur, neye yatırım yapılır... hepsi daha net görülüyor. Parasal olarak yeniden doğan Aslan, Aralık ayında hem kazancını artırıyor hem de geleceğine daha güvenle bakıyor.