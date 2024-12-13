Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler
Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler
2024 yılı uluslararası filmlerin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Hollywood'dan ziyade uluslararası filmler enfes senaryoları ve oyunculuklarıyla bu yıl çok konuşuldu. Biz de bu yıldan en çok konuşulan ve fark yaratan uluslararası filmleri sizler için derleyelim dedik. İşte 2024 yılında dilimizden düşüremediğimiz o filmler...
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1. The Substance (Birleşik Krallık, Fransa)
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2. All We Imagine as Light (Fransa, Hindistan, Hollanda, Lüksemburg, İtalya)
3. The Seed of the Sacred Fig (İran, Almanya, Fransa)
4. The Shrouds (Fransa, Kanada)
5. Grand Tour (Fransa)
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6. Dog on Trial (İsviçre, Fransa)
7. Armand (Norveç)
8. The Apprentice (Kanada, Danimarka, İrlanda, ABD)
9. Meet the Barbarians (Fransa)
10. The Deb (Avustralya)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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