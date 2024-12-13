Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler

The Substance, yaşlanma korkusu ve toplumun güzellik takıntısını ele alan çarpıcı bir beden korkusu hikâyesi sunuyor. Hollywood’un eskisi gibi popüler olmayan bir yıldızı olan Elizabeth, gençlik ve şöhretini geri kazanmak için gizemli bir madde kullanarak kendisinin daha genç ve idealize edilmiş bir versiyonunu yaratır. Ancak bu deney, bambaşka sonuçlara yol açacaktır.