Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler

All We Imagine as Light, yönetmen Payal Kapadia’nın çağdaş Mumbai’nin çok katmanlı yaşamını ve toplumsal dokusunu ele aldığı bir dram filmidir. Film, bir hastanede çalışan ve aynı zamanda oda arkadaşı olan Prabha ve Anu’nun yanı sıra aşçı Parvaty’nin hikayelerini takip eder.