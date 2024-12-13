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Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler

Her Birine Bayıldık! 2024 Yılına Damga Vuran En İyi Uluslararası Filmler

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.12.2024 - 15:01

2024 yılı uluslararası filmlerin ön plana çıktığı bir yıl oldu. Hollywood'dan ziyade uluslararası filmler enfes senaryoları ve oyunculuklarıyla bu yıl çok konuşuldu. Biz de bu yıldan en çok konuşulan ve fark yaratan uluslararası filmleri sizler için derleyelim dedik. İşte 2024 yılında dilimizden düşüremediğimiz o filmler...

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1. The Substance (Birleşik Krallık, Fransa)

1. The Substance (Birleşik Krallık, Fransa)

The Substance, yaşlanma korkusu ve toplumun güzellik takıntısını ele alan çarpıcı bir beden korkusu hikâyesi sunuyor. Hollywood’un eskisi gibi popüler olmayan bir yıldızı olan Elizabeth, gençlik ve şöhretini geri kazanmak için gizemli bir madde kullanarak kendisinin daha genç ve idealize edilmiş bir versiyonunu yaratır. Ancak bu deney, bambaşka sonuçlara yol açacaktır.

2. All We Imagine as Light (Fransa, Hindistan, Hollanda, Lüksemburg, İtalya)

2. All We Imagine as Light (Fransa, Hindistan, Hollanda, Lüksemburg, İtalya)

All We Imagine as Light, yönetmen Payal Kapadia’nın çağdaş Mumbai’nin çok katmanlı yaşamını ve toplumsal dokusunu ele aldığı bir dram filmidir. Film, bir hastanede çalışan ve aynı zamanda oda arkadaşı olan Prabha ve Anu’nun yanı sıra aşçı Parvaty’nin hikayelerini takip eder.

3. The Seed of the Sacred Fig (İran, Almanya, Fransa)

3. The Seed of the Sacred Fig (İran, Almanya, Fransa)

The Seed of the Sacred Fig, yönetmen Mohammad Rasoulof'un güçlü bir politik dram ve gerilim filmi. Film, İran'da muhafazakar bir yargıç olan İman'ın ailesinin hayatını merkezine alıyor. İman, rejim yanlısı bir pozisyonda yükselirken, ailesi de bu yeni hayatın baskılarıyla yüzleşir.

4. The Shrouds (Fransa, Kanada)

4. The Shrouds (Fransa, Kanada)

The Shrouds, David Cronenberg’in yönetmenliğini yaptığı, ölüm ve kayıp temalarını distopik bir perspektifle ele alan bir film. Hikaye, karısını kaybeden ve acısıyla başa çıkmaya çalışan girişimci Karsh’a odaklanıyor. Karsh, geliştirdiği yenilikçi bir teknoloji sayesinde ölen sevdiklerinin mezardaki çürüme süreçlerini izlemeyi mümkün kılan bir sistem yaratır.

5. Grand Tour (Fransa)

5. Grand Tour (Fransa)

Grand Tour, Miguel Gomes'in yönetmenliğini yaptığı bu etkileyici film, 1917'de Burma'da geçen bir hikayeyi merkezine alır. İngiliz bir diplomat olan Edward, nişanlısı Molly'nin düğün için gelişi üzerine ondan kaçar ve kendini sürekli hareket halinde bulur.

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6. Dog on Trial (İsviçre, Fransa)

6. Dog on Trial (İsviçre, Fransa)

Dog on Trial, yönetmen Laetitia Dosch’un ilk uzun metraj filmi olarak öne çıkan bir kara mizah ve dramdır. Film, sahibinin sosyal izolasyonu nedeniyle ona terapötik bir bağ sağlayan Cosmos isimli bir köpeğin, tehlikeli bir saldırı nedeniyle ölüm cezasıyla yargılandığı çarpıcı bir dava etrafında şekillenir.

7. Armand (Norveç)

7. Armand (Norveç)

Armand, Halfdan Ullmann Tøndel'in yönettiği, bir ilkokulda yaşanan sıkıntılı bir olayın psikolojik ve duygusal sonuçlarını araştıran, 2024 yapımı bir Norveç dramasıdır.

8. The Apprentice (Kanada, Danimarka, İrlanda, ABD)

8. The Apprentice (Kanada, Danimarka, İrlanda, ABD)

Film, genç Donald Trump'ın 1970'li ve 80'li yıllarda New York'ta, meşhur avukat Roy M. Cohn'un yardımıyla emlak işine nasıl başladığının hikayesini anlatıyor.

9. Meet the Barbarians (Fransa)

9. Meet the Barbarians (Fransa)

Julie Delpy'nin yönettiği film, küçük bir kasabada geçen hicivli bir dramadır. Hikaye, Ukraynalı mültecilerden oluşan bir aileyi karşılamaya hazırlanan kasa halkının Suriye'den gelen bir aileyle karşılaşmasını anlatıyor.

10. The Deb (Avustralya)

10. The Deb (Avustralya)

The Deb, Hannah Reilly'nin sahne müzikaline dayanan, Rebel Wilson tarafından yönetilen bir Avustralya müzikal komedisidir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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