Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomobile erişimi kolaylaştırmak için Togg Aile Desteği’ni hazırlıyor. Bu destek özellikle düşük gelir grubundaki ailelere yönelik olacak. Düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman desteğinin sağlanması planlanırken programın adı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” olarak açıklandı.

Programla hem Türkiye’nin yerli otomotivinin sanayi altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor hem de ailelerin sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor.

Togg Aile Desteği ile ailelerinin talebinin yerli ve sıfır otomobille karşılanması vurgulanırken binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

Verilecek desteğin Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

Togg Aile Desteği’nin net detayları henüz açıklanmadı. Ancak ilk olarak yaplan açıklamaya göre Togg Aile Desteği şartı üç veya daha fazla çocuğa sahip olmak. Üç veya daha fazla çocuklu ailelere Togg Aile Desteği’nden faydalanabilecek. Ailelerin düşük gelir grubunda yer alması da şartlardan biri.