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Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları

Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.03.2025 - 13:57

Yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek amaçlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni uygulamanın üzerinde çalışılıyor. Togg Aile Desteği’nin yakın zamanda yürürlüğe gireceği ifade edildi. Peki, Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları Neler?

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Togg Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları Neler?

Togg Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları Neler?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı otomobile erişimi kolaylaştırmak için Togg Aile Desteği’ni hazırlıyor. Bu destek özellikle düşük gelir grubundaki ailelere yönelik olacak. Düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman desteğinin sağlanması planlanırken programın adı “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” olarak açıklandı. 

Programla hem Türkiye’nin yerli otomotivinin sanayi altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor hem de ailelerin sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. 

Togg Aile Desteği ile ailelerinin talebinin yerli ve sıfır otomobille karşılanması vurgulanırken binek araçların yaş ortalamasını düşürerek karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor. 

Verilecek desteğin Togg satışlarına da yansıması bekleniyor. 

Togg Aile Desteği’nin net detayları henüz açıklanmadı. Ancak ilk olarak yaplan açıklamaya göre Togg Aile Desteği şartı üç veya daha fazla çocuğa sahip olmak. Üç veya daha fazla çocuklu ailelere Togg Aile Desteği’nden faydalanabilecek. Ailelerin düşük gelir grubunda yer alması da şartlardan biri.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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