Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları
Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları
Yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek amaçlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeni uygulamanın üzerinde çalışılıyor. Togg Aile Desteği’nin yakın zamanda yürürlüğe gireceği ifade edildi. Peki, Togg Aile Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları Neler?
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Togg Desteği Nedir? Ailelere Togg Desteği Şartları Neler?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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