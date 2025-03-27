Yapay Zeka 19 Mart Sürecinin İkonik Anlarını Resmetti
Yapay Zeka 19 Mart Sürecinin İkonik Anlarını Resmetti
Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaliyle başlayan sürecin Türkiye tarihinin en hareketli günleri olarak kayıtlara geçeceğinden şüphe yok. Tansiyonun yüksek olduğu ve ülke çapında gösterilerin yapıldığı sürecin başka kollardan da devam edeceğini hükümete yakın kaynaklar dile getiriyor. 19 Mart'taki gözaltı ve tutuklamalardan itibaren zihnimize pek çok görüntü de kazındı. Utku Şen isimli kullanıcı hafızalarda uzun süre kalacak görüntüleri yapay zekayı kullanarak resmetti.
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Ekrem İmamoğlu diploma iptalinden önce yurt gezisinde sevenleriyle buluşmuştu.
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Buluşmalarda beyaz gömlek ve kolları sıyırma sembollerini kullandı.
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Eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu da gözaltıların ardından Saraçhane'deydi.
Destek mitingleri böyle resmedildi.
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Tüm dünyada eylemlerin sembolü olan "gaz sıkılan semazen" ise ChatGPT tarafından böyle resmedildi.
Göstericilerden de sembol pozlar verenler oldu.
Göstericilerin büyük çoğunluğunun elinde olan Türk bayrakları ise böyle çizildi.
Şınav çeken eylemci.
Tabii yapay zeka aleminin içinde de ayrı bir sanal alem var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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