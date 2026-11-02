Bülent Şakrak 17 Yaş Küçük Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile Evlenmek İstediğini Söyledi
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Oyuncu Bülent Şakrak, 2023'te Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına giren sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini değerlendirdi. 49 yaşındaki Şakrak, iki yıla yaklaşan birlikteliklerinin geleceğine dair merak edilen soruyu yanıtladı. 32 yaşındaki Arabacıoğlu ile aralarında 17 yaş fark bulunan oyuncu, ilişkisinin geldiği noktayı ve kendi ruh halini de anlattı.
Şakrak evlenmek istediğini açıkça söyledi.
Düvenci ile evliliği 2023'te sona ermişti.
Şakrak dingin ve mutlu olduğunu söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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