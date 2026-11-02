Bülent Şakrak 17 Yaş Küçük Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile Evlenmek İstediğini Söyledi

İlişkilerinde iki yılı geride bırakmaya hazırlanan Bülent Şakrak, hayatının bu döneminde kendini nasıl hissettiğini de anlattı. Oyuncu, iki yıla geldiklerini hatırlatarak dingin ve mutlu olduğunu, huzurunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.