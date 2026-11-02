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Bülent Şakrak 17 Yaş Küçük Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile Evlenmek İstediğini Söyledi

Bülent Şakrak 17 Yaş Küçük Sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile Evlenmek İstediğini Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.11.2026 - 00:12
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Oyuncu Bülent Şakrak, 2023'te Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına giren sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile ilişkisini değerlendirdi. 49 yaşındaki Şakrak, iki yıla yaklaşan birlikteliklerinin geleceğine dair merak edilen soruyu yanıtladı. 32 yaşındaki Arabacıoğlu ile aralarında 17 yaş fark bulunan oyuncu, ilişkisinin geldiği noktayı ve kendi ruh halini de anlattı.

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Şakrak evlenmek istediğini açıkça söyledi.

Şakrak evlenmek istediğini açıkça söyledi.

Bülent Şakrak, iki yıla yaklaşan ilişkisinde evlilik düşünüp düşünmediği sorulunca 32 yaşındaki sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile evlenmek istediklerini açıkça söyledi. Aralarında 17 yaş fark bulunan çiftin geleceğine dair merak edilen soruyu yanıtlayan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

'Evet, evlenmek istiyoruz. Sevgilimi çok seviyorum. Çok huzurum yerinde. Keyfim çok iyi.'

Şakrak cevabında sevgilisine duyduğu sevgiyi ve kendi huzurunu birlikte anlattı.

Düvenci ile evliliği 2023'te sona ermişti.

Düvenci ile evliliği 2023'te sona ermişti.

Bülent Şakrak, oyuncu Ceyda Düvenci ile evliliğini 2023 yılında sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açan oyuncu, Duygu Arabacıoğlu ile ilişkiye başladı. Şakrak ile Arabacıoğlu arasında 17 yaş fark bulunuyor ve çift yaklaşık iki yıldır birlikte. Özel hayatına dair konuşurken sevgilisine duyduğu sevgiyi dile getiren Şakrak, ilişkisinde yakaladığı huzurun kendisi için büyük önem taşıdığını belirtti.

Şakrak dingin ve mutlu olduğunu söyledi.

Şakrak dingin ve mutlu olduğunu söyledi.

İlişkilerinde iki yılı geride bırakmaya hazırlanan Bülent Şakrak, hayatının bu döneminde kendini nasıl hissettiğini de anlattı. Oyuncu, iki yıla geldiklerini hatırlatarak dingin ve mutlu olduğunu, huzurunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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