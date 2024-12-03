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Böyle Dönüşüm Görülmedi: Sinema Tarihinde Rol İcabı Tanınmaz Hale Gelen Oyuncular

Böyle Dönüşüm Görülmedi: Sinema Tarihinde Rol İcabı Tanınmaz Hale Gelen Oyuncular

Sinema dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
03.12.2024 - 09:01

Sinemada, özellikle bilimkurgu, korku ve fantastik türdeki filmlerde oyuncular rol icabı fiziksel bir dönüşüm geçirirler. Öyle ki o karakterleri oynadıklarını çok sonradan anlarız. Bu içerikte sinema ve televizyon dünyasında rolü gereği adeta başkalaşım geçiren oyunculardan bazılarını sizler için derledik. Bakalım siz onları bu halleriyle tanıyacak mısınız?

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1. Cynthia Erivo - Wicked (2024)

1. Cynthia Erivo - Wicked (2024)

2. Tim Curry - Legend (1985)

2. Tim Curry - Legend (1985)

3. Luke Hawker - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)

3. Luke Hawker - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)

4. Walton Goggins - Fallout (2024)

4. Walton Goggins - Fallout (2024)

5. Stellan Skarsgård - Dune: Part One (2021)

5. Stellan Skarsgård - Dune: Part One (2021)
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6. Idris Elba - Star Trek Beyond (2016)

6. Idris Elba - Star Trek Beyond (2016)

7. Hugh Keays-Byrne - Mad Max: Fury Road (2015)

7. Hugh Keays-Byrne - Mad Max: Fury Road (2015)

8. Richard Brake - Game of Thrones (2011)

8. Richard Brake - Game of Thrones (2011)

9. Tilda Swinton - Suspiria (2018)

9. Tilda Swinton - Suspiria (2018)

10. Hugh Grant - Cloud Atlas (2012)

10. Hugh Grant - Cloud Atlas (2012)

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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