Böyle Dönüşüm Görülmedi: Sinema Tarihinde Rol İcabı Tanınmaz Hale Gelen Oyuncular

Sinemada, özellikle bilimkurgu, korku ve fantastik türdeki filmlerde oyuncular rol icabı fiziksel bir dönüşüm geçirirler. Öyle ki o karakterleri oynadıklarını çok sonradan anlarız. Bu içerikte sinema ve televizyon dünyasında rolü gereği adeta başkalaşım geçiren oyunculardan bazılarını sizler için derledik. Bakalım siz onları bu halleriyle tanıyacak mısınız?