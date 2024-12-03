Böyle Dönüşüm Görülmedi: Sinema Tarihinde Rol İcabı Tanınmaz Hale Gelen Oyuncular
Böyle Dönüşüm Görülmedi: Sinema Tarihinde Rol İcabı Tanınmaz Hale Gelen Oyuncular
Sinemada, özellikle bilimkurgu, korku ve fantastik türdeki filmlerde oyuncular rol icabı fiziksel bir dönüşüm geçirirler. Öyle ki o karakterleri oynadıklarını çok sonradan anlarız. Bu içerikte sinema ve televizyon dünyasında rolü gereği adeta başkalaşım geçiren oyunculardan bazılarını sizler için derledik. Bakalım siz onları bu halleriyle tanıyacak mısınız?
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1. Cynthia Erivo - Wicked (2024)
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2. Tim Curry - Legend (1985)
3. Luke Hawker - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)
4. Walton Goggins - Fallout (2024)
5. Stellan Skarsgård - Dune: Part One (2021)
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6. Idris Elba - Star Trek Beyond (2016)
7. Hugh Keays-Byrne - Mad Max: Fury Road (2015)
8. Richard Brake - Game of Thrones (2011)
9. Tilda Swinton - Suspiria (2018)
10. Hugh Grant - Cloud Atlas (2012)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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